https://ria.ru/20240611/smi-1952126213.html

В Польше устанавливают личность мигранта, убившего солдата

В Польше устанавливают личность мигранта, убившего солдата - РИА Новости, 11.06.2024

В Польше устанавливают личность мигранта, убившего солдата

Следователи в Польше устанавливают личность нелегального мигранта, убившего польского солдата на границе с Белоруссией, сообщает издание Rzeczpospolita. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T11:15

2024-06-11T11:15

2024-06-11T11:15

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ВАРШАВА, 11 июн - РИА Новости. Следователи в Польше устанавливают личность нелегального мигранта, убившего польского солдата на границе с Белоруссией, сообщает издание Rzeczpospolita. "Момент нападения на 21-летнего рядового Матеуша Ситка, который был ранен ножом, прикрепленным к палке, когда приблизился к заграждению, чтобы залатать в нем разрыв, зафиксировали камеры пограничников, расположенные на мачтах", - говорится в сообщении. Отмечается, что лицо нелегала, ударившего ножом солдата, попало на запись, но его изображение получилось нечетким. "На записи виден преступник, хотя фотография размыта. После того, как она подвергнется специальной обработке, будет видно, насколько резким станет изображение его лица", - говорится в сообщении. По данным издания, можно разглядеть, что у нападавшего "смуглый цвет лица", что может означать, что это "не сотрудник белорусских служб, а один из мигрантов, находящихся на белорусской стороне". Также уточняется, что установить личность убийцы пытаются с помощью других нелегалов, ранее задержанных на границе. Ранее стало известно, что один из нелегальных мигрантов, пытаясь пересечь польско-белорусскую границу, ранил ножом польского солдата. Несмотря на усилия врачей, через несколько дней военнослужащий умер в варшавской больнице. После начала миграционного кризиса на польско-белорусской границе в 2021 году власти Польши направили туда несколько тысяч военных. Сейчас службу там несут около 6 тысяч солдат.

https://ria.ru/20240606/polsha-1951085421.html

https://ria.ru/20240610/gospogransluzhba-1951908631.html

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в мире, польша, белоруссия, происшествия – радио sputnik