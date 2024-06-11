https://ria.ru/20240611/slutskiy-1952177574.html

Слуцкий оценил снятие США запрета на передачу оружия "Азову"*

Слуцкий оценил снятие США запрета на передачу оружия "Азову"* - РИА Новости, 11.06.2024

Слуцкий оценил снятие США запрета на передачу оружия "Азову"*

Снятие многолетнего запрета на передачу оружия "Азову"* - это прямая поддержка нацизма и его последователей со стороны Вашингтона, а также признание со стороны... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T14:22

2024-06-11T14:22

2024-06-11T14:33

вашингтон (штат)

сша

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россия

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Снятие многолетнего запрета на передачу оружия "Азову"* - это прямая поддержка нацизма и его последователей со стороны Вашингтона, а также признание со стороны США отчаянного положения своих киевских марионеток на поле боя, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее газета Washington Post со ссылкой на госдепартамент сообщила, что администрация США сняла запрет на поставки вооружений украинскому батальону "Азов"*."Снятие многолетнего запрета на передачу оружия "Азову"* - признание со стороны США отчаянного положения своих киевских марионеток на поле боя. Они готовы идти на любые меры, лишь бы достичь своей цели "стратегического поражения России". Но это было и остается для них недостижимым", - сказал Слуцкий РИА Новости."Коллективный запад ведет сегодня против России прокси-войну руками фашистов и террористов, а значит, является непосредственным соучастником их преступлений против человечности", - добавил парламентарий. * Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240611/oruzhie-1952136276.html

https://ria.ru/20240611/azov-1952161916.html

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вашингтон (штат), сша, в мире, россия, леонид слуцкий (политик)