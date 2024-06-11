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Слуцкий оценил снятие США запрета на передачу оружия "Азову"*
Слуцкий оценил снятие США запрета на передачу оружия "Азову"* - РИА Новости, 11.06.2024
Слуцкий оценил снятие США запрета на передачу оружия "Азову"*
Снятие многолетнего запрета на передачу оружия "Азову"* - это прямая поддержка нацизма и его последователей со стороны Вашингтона, а также признание со стороны... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T14:22
2024-06-11T14:22
2024-06-11T14:33
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Снятие многолетнего запрета на передачу оружия "Азову"* - это прямая поддержка нацизма и его последователей со стороны Вашингтона, а также признание со стороны США отчаянного положения своих киевских марионеток на поле боя, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее газета Washington Post со ссылкой на госдепартамент сообщила, что администрация США сняла запрет на поставки вооружений украинскому батальону "Азов"*."Снятие многолетнего запрета на передачу оружия "Азову"* - признание со стороны США отчаянного положения своих киевских марионеток на поле боя. Они готовы идти на любые меры, лишь бы достичь своей цели "стратегического поражения России". Но это было и остается для них недостижимым", - сказал Слуцкий РИА Новости."Коллективный запад ведет сегодня против России прокси-войну руками фашистов и террористов, а значит, является непосредственным соучастником их преступлений против человечности", - добавил парламентарий. * Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240611/oruzhie-1952136276.html
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вашингтон (штат), сша, в мире, россия, леонид слуцкий (политик)
Вашингтон (штат), США, В мире, Россия, Леонид Слуцкий (политик)
Слуцкий оценил снятие США запрета на передачу оружия "Азову"*
Слуцкий назвал снятие запрета на передачу оружия "Азову" поддержкой нацизма