Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий оценил снятие США запрета на передачу оружия "Азову"* - РИА Новости, 11.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:22 11.06.2024 (обновлено: 14:33 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/slutskiy-1952177574.html
Слуцкий оценил снятие США запрета на передачу оружия "Азову"*
Слуцкий оценил снятие США запрета на передачу оружия "Азову"* - РИА Новости, 11.06.2024
Слуцкий оценил снятие США запрета на передачу оружия "Азову"*
Снятие многолетнего запрета на передачу оружия "Азову"* - это прямая поддержка нацизма и его последователей со стороны Вашингтона, а также признание со стороны... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T14:22
2024-06-11T14:33
вашингтон (штат)
сша
в мире
россия
леонид слуцкий (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951515559_0:231:3072:1959_1920x0_80_0_0_8bcbd917a16a38f9b056e461f3ab9702.jpg
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Снятие многолетнего запрета на передачу оружия "Азову"* - это прямая поддержка нацизма и его последователей со стороны Вашингтона, а также признание со стороны США отчаянного положения своих киевских марионеток на поле боя, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее газета Washington Post со ссылкой на госдепартамент сообщила, что администрация США сняла запрет на поставки вооружений украинскому батальону "Азов"*.&quot;Снятие многолетнего запрета на передачу оружия &quot;Азову&quot;* - признание со стороны США отчаянного положения своих киевских марионеток на поле боя. Они готовы идти на любые меры, лишь бы достичь своей цели &quot;стратегического поражения России&quot;. Но это было и остается для них недостижимым&quot;, - сказал Слуцкий РИА Новости."Коллективный запад ведет сегодня против России прокси-войну руками фашистов и террористов, а значит, является непосредственным соучастником их преступлений против человечности", - добавил парламентарий. * Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240611/oruzhie-1952136276.html
https://ria.ru/20240611/azov-1952161916.html
вашингтон (штат)
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951515559_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b146486359f0eb069273f30fbfa69a83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вашингтон (штат), сша, в мире, россия, леонид слуцкий (политик)
Вашингтон (штат), США, В мире, Россия, Леонид Слуцкий (политик)
Слуцкий оценил снятие США запрета на передачу оружия "Азову"*

Слуцкий назвал снятие запрета на передачу оружия "Азову" поддержкой нацизма

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Леонид Слуцкий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Снятие многолетнего запрета на передачу оружия "Азову"* - это прямая поддержка нацизма и его последователей со стороны Вашингтона, а также признание со стороны США отчаянного положения своих киевских марионеток на поле боя, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на госдепартамент сообщила, что администрация США сняла запрет на поставки вооружений украинскому батальону "Азов"*.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
В Крыму назвали снятие запрета на поставки оружия "Азову"* деградацией
Вчера, 11:54
«

"Снятие многолетнего запрета на передачу оружия "Азову"* - признание со стороны США отчаянного положения своих киевских марионеток на поле боя. Они готовы идти на любые меры, лишь бы достичь своей цели "стратегического поражения России". Но это было и остается для них недостижимым", - сказал Слуцкий РИА Новости.

"Коллективный запад ведет сегодня против России прокси-войну руками фашистов и террористов, а значит, является непосредственным соучастником их преступлений против человечности", - добавил парламентарий.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Председатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Рогов возложил ответственность за преступления "Азова"* на США
Вчера, 13:16
 
Вашингтон (штат)СШАВ миреРоссияЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала