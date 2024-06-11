https://ria.ru/20240611/slovakiya-1952192945.html
Минобороны Словакии пообещало правовые меры из-за передачи МиГ-29 Украине
Минобороны Словакии пообещало правовые меры из-за передачи МиГ-29 Украине - РИА Новости, 11.06.2024
Минобороны Словакии пообещало правовые меры из-за передачи МиГ-29 Украине
Словакия незаконно передала Украине истребители МиГ-29 в прошлом году, в отношении бывшего министра обороны Ярослава Надя готовят правовые меры, сообщил... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T15:07
2024-06-11T15:07
2024-06-11T22:07
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БРАТИСЛАВА, 11 июн — РИА Новости. Словакия незаконно передала Украине истребители МиГ-29 в прошлом году, в отношении бывшего министра обороны Ярослава Надя готовят правовые меры, сообщил госсекретарь военного ведомства страны Игор Мелихер на странице в соцсети Facebook*."Истребители МиГ-29 ушли на Украину незаконно. В отношении действий бывшего министра обороны Ярослава Надя готовлю юридические шаги. Правда стала известна. Сегодня это подтвердил омбудсмен Доброводский. Экспертного анализа, которым <...> Надь оправдывал передачу МиГ-29, <...> однозначно не существует", — написал он.Как отметил Мелихер, Конституция Словакии запрещает правительству в отставке принимать важные решения в сфере внешней политики, к которым также относится отправка на Украину истребителей стоимостью более 500 миллионов евро. По словам чиновника, не существует официального материала Минобороны Словацкой Республики, наделившего бывшего министра правом "сделать такой шаг".Ранее во вторник словацкий омбудсмен Роберт Доброводский сообщил, что оборонному ведомству страны не удалось найти юридический анализ, подтверждающий законность передачи МиГ-29 Украине в прошлом году.Всего Словакия оказала военную помощь киевскому режиму на 680 миллионов евро. Осенью 2023-го, с приходом к власти правительства Фицо, поставки вооружений из государственных ресурсов прекратились. Как указал премьер, отправка истребителей стала грубым нарушением норм конституции республики.Кроме того, он раскритиковал предыдущий кабмин за передачу ВСУ вполне функционирующей системы ПВО С-300, поскольку "совершенно непонятно", как Братислава будет решать вопрос с противовоздушной обороной в ближайшие годы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, украина, словакия, киев, роберт фицо, миг-29, зрк с-300, вооруженные силы украины, братислава
В мире, Украина, Словакия, Киев, Роберт Фицо, МиГ-29, ЗРК С-300, Вооруженные силы Украины, Братислава
Минобороны Словакии пообещало правовые меры из-за передачи МиГ-29 Украине
Минобороны Словакии признало незаконность передачи МиГ-29 Украине в 2023 году
БРАТИСЛАВА, 11 июн — РИА Новости. Словакия незаконно передала Украине истребители МиГ-29 в прошлом году, в отношении бывшего министра обороны Ярослава Надя готовят правовые меры, сообщил госсекретарь военного ведомства страны Игор Мелихер на странице в соцсети Facebook*.
"Истребители МиГ-29 ушли на Украину незаконно. В отношении действий бывшего министра обороны Ярослава Надя готовлю юридические шаги. Правда стала известна. Сегодня это подтвердил омбудсмен Доброводский. Экспертного анализа, которым <...> Надь оправдывал передачу МиГ-29, <...> однозначно не существует", — написал он.
Как отметил Мелихер, Конституция Словакии запрещает правительству в отставке принимать важные решения в сфере внешней политики, к которым также относится отправка на Украину истребителей стоимостью более 500 миллионов евро.
По словам чиновника, не существует официального материала Минобороны Словацкой Республики, наделившего бывшего министра правом "сделать такой шаг".
В декабре 2022 года парламент Словакии вынес вотум недоверия кабмину, который возглавлял Эдуард Хегер, но он продолжил исполнять свои обязанности. В марте 2023-го это правительство решило передать Украине 13 истребителей МиГ-29 и часть системы ПВО "Куб". Партия нынешнего премьера республики Роберта Фицо добивалась расследования по этому делу, утверждая, что у Хегера не было полномочий принимать такие решения. Экс-министр обороны Ярослав Надь, со своей стороны, заявлял, что специалисты провели необходимый юридический анализ этой процедуры.
Ранее во вторник словацкий омбудсмен Роберт Доброводский сообщил, что оборонному ведомству страны не удалось найти юридический анализ, подтверждающий законность передачи МиГ-29 Украине в прошлом году.
Всего Словакия оказала военную помощь киевскому режиму на 680 миллионов евро. Осенью 2023-го, с приходом к власти правительства Фицо, поставки вооружений из государственных ресурсов прекратились. Как указал премьер, отправка истребителей стала грубым нарушением норм конституции республики.
Кроме того, он раскритиковал предыдущий кабмин за передачу ВСУ
вполне функционирующей системы ПВО С-300, поскольку "совершенно непонятно", как Братислава
будет решать вопрос с противовоздушной обороной в ближайшие годы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.