https://ria.ru/20240611/slovakiya-1952192945.html

Минобороны Словакии пообещало правовые меры из-за передачи МиГ-29 Украине

Минобороны Словакии пообещало правовые меры из-за передачи МиГ-29 Украине - РИА Новости, 11.06.2024

Минобороны Словакии пообещало правовые меры из-за передачи МиГ-29 Украине

Словакия незаконно передала Украине истребители МиГ-29 в прошлом году, в отношении бывшего министра обороны Ярослава Надя готовят правовые меры, сообщил... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T15:07

2024-06-11T15:07

2024-06-11T22:07

в мире

украина

словакия

киев

роберт фицо

миг-29

зрк с-300

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860183258_0:253:3072:1980_1920x0_80_0_0_56d9c50fe388f7270d9794352b1cc5bf.jpg

БРАТИСЛАВА, 11 июн — РИА Новости. Словакия незаконно передала Украине истребители МиГ-29 в прошлом году, в отношении бывшего министра обороны Ярослава Надя готовят правовые меры, сообщил госсекретарь военного ведомства страны Игор Мелихер на странице в соцсети Facebook*."Истребители МиГ-29 ушли на Украину незаконно. В отношении действий бывшего министра обороны Ярослава Надя готовлю юридические шаги. Правда стала известна. Сегодня это подтвердил омбудсмен Доброводский. Экспертного анализа, которым <...> Надь оправдывал передачу МиГ-29, <...> однозначно не существует", — написал он.Как отметил Мелихер, Конституция Словакии запрещает правительству в отставке принимать важные решения в сфере внешней политики, к которым также относится отправка на Украину истребителей стоимостью более 500 миллионов евро. По словам чиновника, не существует официального материала Минобороны Словацкой Республики, наделившего бывшего министра правом "сделать такой шаг".Ранее во вторник словацкий омбудсмен Роберт Доброводский сообщил, что оборонному ведомству страны не удалось найти юридический анализ, подтверждающий законность передачи МиГ-29 Украине в прошлом году.Всего Словакия оказала военную помощь киевскому режиму на 680 миллионов евро. Осенью 2023-го, с приходом к власти правительства Фицо, поставки вооружений из государственных ресурсов прекратились. Как указал премьер, отправка истребителей стала грубым нарушением норм конституции республики.Кроме того, он раскритиковал предыдущий кабмин за передачу ВСУ вполне функционирующей системы ПВО С-300, поскольку "совершенно непонятно", как Братислава будет решать вопрос с противовоздушной обороной в ближайшие годы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240502/slovakiya-1943574614.html

https://ria.ru/20240611/defitsit-1951973881.html

https://ria.ru/20240605/oruzhie-1950801901.html

украина

словакия

киев

братислава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, словакия, киев, роберт фицо, миг-29, зрк с-300, вооруженные силы украины, братислава