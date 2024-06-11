https://ria.ru/20240611/slovakiya-1952184353.html

В Словакии не смогли доказать законность передачи Украине МиГ-29

В Словакии не смогли доказать законность передачи Украине МиГ-29 - РИА Новости, 11.06.2024

В Словакии не смогли доказать законность передачи Украине МиГ-29

Министерству обороны Словакии не удалось найти юридический анализ, подтверждающий законность передачи Украине истребителей МиГ-29 в 2023 году, сообщил словацкий РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T14:46

2024-06-11T14:46

2024-06-11T15:07

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БРАТИСЛАВА, 11 июн — РИА Новости. Министерству обороны Словакии не удалось найти юридический анализ, подтверждающий законность передачи Украине истребителей МиГ-29 в 2023 году, сообщил словацкий омбудсмен Роберт Доброводский. "Министерство мне недавно сообщило, что пыталось выполнить предложенную меру (об информировании общественности. — Прим. ред.) и найти анализ. Однако как министерство, так и ни один из его отделов данным анализом не располагают. Ведомство также сообщило, что он не зафиксирован в его базах данных ни в каком виде", — написал он в Facebook*.В декабре 2022 года парламент Словакии вынес вотум недоверия правительству, которое возглавлял Эдуард Хегер, но оно продолжило исполнять обязанности. В марте 2023-го правительство Хегера решило передать Украине 13 истребителей МиГ-29 и часть системы ПВО "Куб". Партия нынешнего премьер-министра Роберта Фицо добивалась расследования по этому поводу, утверждая, что у правительства не было полномочий принимать такие решения. Бывший министр обороны Ярослав Надь, со своей стороны, заявлял, что перед принятием решения специалисты провели юридический анализ этой процедуры. Словакия оказала Украине военную помощь на 680 миллионов евро. Осенью прошлого года, с приходом к власти правительства Фицо, поставки вооружений из государственных ресурсов прекратились. Фицо утверждал, что МиГ-29 передали Киеву с грубым нарушением норм Конституции Словакии. Кроме того, он критиковал предыдущее правительство за то, что оно отправило на Украину вполне функционирующую систему ПВО С-300. По словам Фицо, совершенно непонятно, как Словакия в ближайшие годы будет решать вопрос с противовоздушной обороной.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231213/vylety-1915647039.html

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в мире, космос - риа наука, украина, словакия, киев, роберт фицо, facebook, миг-29, зрк с-300