https://ria.ru/20240611/slizni-1952198388.html

В Москве прокомментировали сообщения о "нашествии" испанских слизней

В Москве прокомментировали сообщения о "нашествии" испанских слизней - РИА Новости, 11.06.2024

В Москве прокомментировали сообщения о "нашествии" испанских слизней

Нашествие испанских слизней не фиксируется в Москве, сообщил РИА Новости начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T15:26

2024-06-11T15:26

2024-06-11T15:49

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Нашествие испанских слизней не фиксируется в Москве, сообщил РИА Новости начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин. Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что в Москве и Подмосковье были замечены испанские слизни, которые опасны для человека, так как являются переносчиками паразитов. По словам Кунафина, испанский слизень – это инвазивный для Москвы вид, который завезли в столицу примерно 10 лет назад. Скорее всего, это произошло вместе с посадочным материалом из европейских питомников. "Оценить его влияние на экосистему Москвы в полной мере пока не представляется возможным, так как еще нет комплексных научных исследований. Однако считаю, что говорить о засилье испанских слизней в Москве не приходится – наши зимы, в отличие от европейских, для них жесткие. В холодное время выживают далеко не все слизни", - рассказал Кунафин.

https://ria.ru/20230511/ulitka-1870973685.html

https://ria.ru/20240401/zmeya-1937128792.html

москва

московская область (подмосковье)

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москва, московская область (подмосковье)