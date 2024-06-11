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Су-25 нанесли удар по ВСУ неуправляемыми ракетами
Су-25 нанесли удар по ВСУ неуправляемыми ракетами - РИА Новости, 11.06.2024
Су-25 нанесли удар по ВСУ неуправляемыми ракетами
Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщило Минобороны. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T05:12
2024-06-11T05:12
2024-06-11T05:48
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщило Минобороны. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр", — говорится в заявлении. Уточняется, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам. "После применения авиационных средств поражения, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета", — сообщили в оборонном ведомстве.Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
https://ria.ru/20240610/vsu-1952071147.html
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россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-25, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Су-25, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Су-25 нанесли удар по ВСУ неуправляемыми ракетами
Минобороны: Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по ВСУ
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщило Минобороны.
"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр", — говорится в заявлении.
Уточняется, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам.
"После применения авиационных средств поражения, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета", — сообщили в оборонном ведомстве.
Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.