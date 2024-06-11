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"Берегитесь": Шольц нарвался на грубость после слов об Украине - РИА Новости, 11.06.2024
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17:33 11.06.2024 (обновлено: 17:59 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/sholts-1952238399.html
"Берегитесь": Шольц нарвался на грубость после слов об Украине
"Берегитесь": Шольц нарвался на грубость после слов об Украине - РИА Новости, 11.06.2024
"Берегитесь": Шольц нарвался на грубость после слов об Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц вызвал критику пользователей социальной сети X, заявив, что Запад "защитит и восстановит Украину". РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T17:33
2024-06-11T17:59
в мире
германия
украина
берлин (город)
олаф шольц
владимир зеленский
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц вызвал критику пользователей социальной сети X, заявив, что Запад "защитит и восстановит Украину".Канцлер ФРГ также опубликовал фото с Владимиром Зеленским, сделанное на конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Берлине."Да. Точно так же, как вы делаете Германию более сильной, свободной и процветающей. Украинцы, берегитесь!", — заявил In Said Institution."Два больших клоуна", — возмутился Flavor."Моему кошельку уже больно", — написал Stoerkraefte."Вы защищаете тирана", — отметил Hanjo Girke."Почему Украина важнее нашей страны?" — задался вопросом suppe 62.Во вторник издание Politico писало, что попытка получить новое финансирование для Украины на конференции по ее восстановлению в Берлине может провалиться из-за борьбы за власть в Киеве. Отмечалось, что экс-министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков работал с немецкими чиновниками над привлечением инвесторов, но месяц назад его уволили в рамках перестановок в правительстве.
https://ria.ru/20240611/zelenskiy-1952217839.html
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в мире, германия, украина, берлин (город), олаф шольц, владимир зеленский
В мире, Германия, Украина, Берлин (город), Олаф Шольц, Владимир Зеленский

"Берегитесь": Шольц нарвался на грубость после слов об Украине

© Britta PedersenВладимир Зеленский и Олаф Шольц на конференции по восстановлению Украины в Берлине. 11 июня 2024
Владимир Зеленский и Олаф Шольц на конференции по восстановлению Украины в Берлине. 11 июня 2024
© Britta Pedersen
Владимир Зеленский и Олаф Шольц на конференции по восстановлению Украины в Берлине. 11 июня 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц вызвал критику пользователей социальной сети X, заявив, что Запад "защитит и восстановит Украину".
Канцлер ФРГ также опубликовал фото с Владимиром Зеленским, сделанное на конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Берлине.
© Фото : X/Olaf ScholzОлаф Шольц и Владимир Зеленский
Олаф Шольц и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© Фото : X/Olaf Scholz
Олаф Шольц и Владимир Зеленский
"Да. Точно так же, как вы делаете Германию более сильной, свободной и процветающей. Украинцы, берегитесь!", — заявил In Said Institution.
"Два больших клоуна", — возмутился Flavor.
"Моему кошельку уже больно", — написал Stoerkraefte.
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"Вы защищаете тирана", — отметил Hanjo Girke.
"Почему Украина важнее нашей страны?" — задался вопросом suppe 62.
Во вторник издание Politico писало, что попытка получить новое финансирование для Украины на конференции по ее восстановлению в Берлине может провалиться из-за борьбы за власть в Киеве. Отмечалось, что экс-министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков работал с немецкими чиновниками над привлечением инвесторов, но месяц назад его уволили в рамках перестановок в правительстве.
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В миреГерманияУкраинаБерлин (город)Олаф ШольцВладимир Зеленский
 
 
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