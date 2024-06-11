"Берегитесь": Шольц нарвался на грубость после слов об Украине
© Britta PedersenВладимир Зеленский и Олаф Шольц на конференции по восстановлению Украины в Берлине. 11 июня 2024
© Britta Pedersen
Владимир Зеленский и Олаф Шольц на конференции по восстановлению Украины в Берлине. 11 июня 2024
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц вызвал критику пользователей социальной сети X, заявив, что Запад "защитит и восстановит Украину".
Канцлер ФРГ также опубликовал фото с Владимиром Зеленским, сделанное на конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Берлине.
© Фото : X/Olaf ScholzОлаф Шольц и Владимир Зеленский
© Фото : X/Olaf Scholz
Олаф Шольц и Владимир Зеленский
"Да. Точно так же, как вы делаете Германию более сильной, свободной и процветающей. Украинцы, берегитесь!", — заявил In Said Institution.
"Два больших клоуна", — возмутился Flavor.
"Моему кошельку уже больно", — написал Stoerkraefte.
"Вы защищаете тирана", — отметил Hanjo Girke.
"Почему Украина важнее нашей страны?" — задался вопросом suppe 62.
Во вторник издание Politico писало, что попытка получить новое финансирование для Украины на конференции по ее восстановлению в Берлине может провалиться из-за борьбы за власть в Киеве. Отмечалось, что экс-министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков работал с немецкими чиновниками над привлечением инвесторов, но месяц назад его уволили в рамках перестановок в правительстве.