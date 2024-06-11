https://ria.ru/20240611/sholts-1952238399.html

"Берегитесь": Шольц нарвался на грубость после слов об Украине

"Берегитесь": Шольц нарвался на грубость после слов об Украине - РИА Новости, 11.06.2024

"Берегитесь": Шольц нарвался на грубость после слов об Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц вызвал критику пользователей социальной сети X, заявив, что Запад "защитит и восстановит Украину". РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T17:33

2024-06-11T17:33

2024-06-11T17:59

в мире

германия

украина

берлин (город)

олаф шольц

владимир зеленский

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц вызвал критику пользователей социальной сети X, заявив, что Запад "защитит и восстановит Украину".Канцлер ФРГ также опубликовал фото с Владимиром Зеленским, сделанное на конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Берлине."Да. Точно так же, как вы делаете Германию более сильной, свободной и процветающей. Украинцы, берегитесь!", — заявил In Said Institution."Два больших клоуна", — возмутился Flavor."Моему кошельку уже больно", — написал Stoerkraefte."Вы защищаете тирана", — отметил Hanjo Girke."Почему Украина важнее нашей страны?" — задался вопросом suppe 62.Во вторник издание Politico писало, что попытка получить новое финансирование для Украины на конференции по ее восстановлению в Берлине может провалиться из-за борьбы за власть в Киеве. Отмечалось, что экс-министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков работал с немецкими чиновниками над привлечением инвесторов, но месяц назад его уволили в рамках перестановок в правительстве.

https://ria.ru/20240611/zelenskiy-1952217839.html

https://ria.ru/20240611/kharkov-1952194916.html

германия

украина

берлин (город)

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в мире, германия, украина, берлин (город), олаф шольц, владимир зеленский