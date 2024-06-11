https://ria.ru/20240611/shabutdinov-1952251394.html

Следствие сообщило о возврате денег за курсы Шабутдинова тысячам учеников

Следствие сообщило о возврате денег за курсы Шабутдинова тысячам учеников - РИА Новости, 11.06.2024

Следствие сообщило о возврате денег за курсы Шабутдинова тысячам учеников

Следователь сообщил о возврате денег почти 5 тысячам учеников за образовательные курсы компании Шабутдинова, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T18:18

2024-06-11T18:18

2024-06-11T18:18

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Следователь сообщил о возврате денег почти 5 тысячам учеников за образовательные курсы компании Шабутдинова, передает корреспондент РИА Новости из зала Таганского суда Москвы. Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал. На сегодняшний день известно о 80 эпизодах мошенничества, которые вменяют блогеру. "Произведены осмотры выписок движения денежных средств по расчетным счетам АНО "ЦРП", в ходе которых установлено, что только в период в 22 июня 2023 года по 11 января текущего года указанным обществом был осуществлен возврат денежных средств в адрес 4 тысяч 977 студентов, недовольных качеством оказанных услуг", - сказал следователь. Какова была сумма возвратов, не уточняется. Шабутдинов, в свою очередь, сообщил, что ученикам предоставляется гарантийный период на обучение. "Есть до 60 дней гарантии, когда могут обратиться в отдел возвратов. Мы делали такую практику",- сказал обвиняемый. Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО. Другой фигурант - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в международный розыск.

https://ria.ru/20240411/shabutdinov-1939340325.html

https://ria.ru/20240520/shabutdinov-1947213238.html

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происшествия, россия, москва