Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил арест Шабутдинову до 16 августа - РИА Новости, 11.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:34 11.06.2024 (обновлено: 17:39 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/shabutdinov-1952239349.html
Суд продлил арест Шабутдинову до 16 августа
Суд продлил арест Шабутдинову до 16 августа - РИА Новости, 11.06.2024
Суд продлил арест Шабутдинову до 16 августа
Таганский суд Москвы по ходатайству следствия продлил арест до 16 августа месяца блогеру Аязу Шабутдинову по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T17:34
2024-06-11T17:39
москва
происшествия
россия
аяз шабутдинов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927281905_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_65c30aee7a7d0b52538ebf457aa8b173.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Таганский суд Москвы по ходатайству следствия продлил арест до 16 августа месяца блогеру Аязу Шабутдинову по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Продлить Шабутдинову меру пресечения до 16 августа", - огласила решение судья.Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал. На сегодняшний день известно о 75 эпизодах мошенничества, которые вменяют блогеру.Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО. Другой фигурант - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в международный розыск.Ходатайство о продлении стражи следствие мотивировало тем, что по делу необходимо провести еще ряд мероприятий, в частности, произвести выемки в налоговых органах в Удмуртии и Екатеринбурге, а также допросить потерпевших и блогеров, которые привлекались для рекламы компаний Шабутдинова. Адвокат Калой Ахильгов просил суд назначить его подзащитному домашний арест, либо отпустить под залог, который равен сумме ущерба по делу. При этом, сумма ущерба до настоящего времени неизвестна.
https://ria.ru/20240520/shabutdinov-1947213238.html
https://ria.ru/20240522/davidych-1947763974.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927281905_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b0bef6def2b749b5f84a3bd994b24f44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, происшествия, россия, аяз шабутдинов
Москва, Происшествия, Россия, Аяз Шабутдинов
Суд продлил арест Шабутдинову до 16 августа

Суд продлил арест Шабутдинову по делу о мошенничестве до 16 августа

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевОбвиняемый в мошенничестве блогер Аяз Шабутдинов
Обвиняемый в мошенничестве блогер Аяз Шабутдинов - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Обвиняемый в мошенничестве блогер Аяз Шабутдинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Таганский суд Москвы по ходатайству следствия продлил арест до 16 августа месяца блогеру Аязу Шабутдинову по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Продлить Шабутдинову меру пресечения до 16 августа", - огласила решение судья.
Аязу Шабутдинов в суде - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
В деле Шабутдинова увеличилось число потерпевших
20 мая, 15:16
Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал. На сегодняшний день известно о 75 эпизодах мошенничества, которые вменяют блогеру.
Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО. Другой фигурант - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в международный розыск.
Ходатайство о продлении стражи следствие мотивировало тем, что по делу необходимо провести еще ряд мероприятий, в частности, произвести выемки в налоговых органах в Удмуртии и Екатеринбурге, а также допросить потерпевших и блогеров, которые привлекались для рекламы компаний Шабутдинова. Адвокат Калой Ахильгов просил суд назначить его подзащитному домашний арест, либо отпустить под залог, который равен сумме ущерба по делу. При этом, сумма ущерба до настоящего времени неизвестна.
Автоблогер Эрик Китуашвили - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Суд обязал бывшего фигуранта дела "Давидыча" выплатить блогеру компенсацию
22 мая, 21:50
 
МоскваПроисшествияРоссияАяз Шабутдинов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала