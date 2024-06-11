https://ria.ru/20240611/shabutdinov-1952239349.html

Суд продлил арест Шабутдинову до 16 августа

Суд продлил арест Шабутдинову до 16 августа - РИА Новости, 11.06.2024

Суд продлил арест Шабутдинову до 16 августа

Таганский суд Москвы по ходатайству следствия продлил арест до 16 августа месяца блогеру Аязу Шабутдинову по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T17:34

2024-06-11T17:34

2024-06-11T17:39

москва

происшествия

россия

аяз шабутдинов

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Таганский суд Москвы по ходатайству следствия продлил арест до 16 августа месяца блогеру Аязу Шабутдинову по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Продлить Шабутдинову меру пресечения до 16 августа", - огласила решение судья.Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал. На сегодняшний день известно о 75 эпизодах мошенничества, которые вменяют блогеру.Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО. Другой фигурант - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в международный розыск.Ходатайство о продлении стражи следствие мотивировало тем, что по делу необходимо провести еще ряд мероприятий, в частности, произвести выемки в налоговых органах в Удмуртии и Екатеринбурге, а также допросить потерпевших и блогеров, которые привлекались для рекламы компаний Шабутдинова. Адвокат Калой Ахильгов просил суд назначить его подзащитному домашний арест, либо отпустить под залог, который равен сумме ущерба по делу. При этом, сумма ущерба до настоящего времени неизвестна.

https://ria.ru/20240520/shabutdinov-1947213238.html

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Кирилл Волков

москва, происшествия, россия, аяз шабутдинов