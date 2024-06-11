https://ria.ru/20240611/shabutdinov-1952226024.html
В деле Шабутдинова увеличилось количество пострадавших
В деле Шабутдинова увеличилось количество пострадавших - РИА Новости, 11.06.2024
В деле Шабутдинова увеличилось количество пострадавших
На бизнес-тренера Аяза Шабутдинова возбудили еще пять уголовных дел о мошенничестве, сообщил следователь в Таганском суде Москвы в ходе рассмотрения ходатайства РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T16:44
2024-06-11T16:44
2024-06-11T17:25
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. На бизнес-тренера Аяза Шабутдинова возбудили еще пять уголовных дел о мошенничестве, сообщил следователь в Таганском суде Москвы в ходе рассмотрения ходатайства о продлении ареста."Шабутдинов Аяз Рифатович обвиняется в совершении 75 корыстных тяжких преступлений, а также в отношении последнего возбуждено еще пять уголовных дел, за которые предусмотрено наказание на срок до десяти лет", - сказал следователь в Таганском суде Москвы.Ранее было известно о 75 эпизодах мошенничества.Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал.Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО.Другой фигурант - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в международный розыск.
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аяз шабутдинов, происшествия, москва, россия
Аяз Шабутдинов, Происшествия, Москва, Россия
В деле Шабутдинова увеличилось количество пострадавших
Количество пострадавших от деятельности Шабутдинова возросло до 80 человек
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. На бизнес-тренера Аяза Шабутдинова возбудили еще пять уголовных дел о мошенничестве, сообщил следователь в Таганском суде Москвы в ходе рассмотрения ходатайства о продлении ареста.
"Шабутдинов Аяз Рифатович обвиняется в совершении 75 корыстных тяжких преступлений, а также в отношении последнего возбуждено еще пять уголовных дел, за которые предусмотрено наказание на срок до десяти лет", - сказал следователь в Таганском суде Москвы.
Ранее было известно о 75 эпизодах мошенничества.
Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ
(мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал.
Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО.
Другой фигурант - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в международный розыск.