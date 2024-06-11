https://ria.ru/20240611/sanktsii-1952293164.html
США объявят о новых санкциях против России в ближайшее время
США объявят о новых санкциях против России в ближайшее время - РИА Новости, 11.06.2024
США объявят о новых санкциях против России в ближайшее время
США в ближайшее время объявят о новых санкциях и мерах экспортного контроля против России, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T22:26
2024-06-11T22:26
2024-06-11T22:36
сша
россия
в мире
санкции в отношении россии
джон кирби
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920280955_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_076ded2361141f1a79a8ffb3230621af.jpg
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. США в ближайшее время объявят о новых санкциях и мерах экспортного контроля против России, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби."На этой неделе мы объявим о ряде новых чувствительных санкций и мер по экспортному контролю, которые будут реализованы в рамках ряда обязательств, взятых на себя лидерами стран "Большой семерки", - сообщил он на брифинге.Кирби добавил, что новые санкции и меры экспортного контроля будут нацелены на "организации и сети", которые, как он утверждает, помогают России в закупке иностранной продукции."Например, финансовым посредникам будет сложнее поддерживать российскую оборонно-промышленную базу, и они еще больше ограничат будущие доходы России в ключевых секторах", - ожидает представитель Белого дома.
https://ria.ru/20240607/avto-1951280690.html
https://ria.ru/20240611/fatf-1952225540.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920280955_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6fdc427653874e4f76c2722c386cd810.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, в мире, санкции в отношении россии, джон кирби
США, Россия, В мире, Санкции в отношении России, Джон Кирби
США объявят о новых санкциях против России в ближайшее время
Белый дом: США объявят о новых санкциях против России в ближайшее время
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. США в ближайшее время объявят о новых санкциях и мерах экспортного контроля против России, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"На этой неделе мы объявим о ряде новых чувствительных санкций и мер по экспортному контролю, которые будут реализованы в рамках ряда обязательств, взятых на себя лидерами стран "Большой семерки", - сообщил он на брифинге.
Кирби добавил, что новые санкции и меры экспортного контроля будут нацелены на "организации и сети", которые, как он утверждает, помогают России в закупке иностранной продукции.
"Например, финансовым посредникам будет сложнее поддерживать российскую оборонно-промышленную базу, и они еще больше ограничат будущие доходы России в ключевых секторах", - ожидает представитель Белого дома.