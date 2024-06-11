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США объявят о новых санкциях против России в ближайшее время - РИА Новости, 11.06.2024
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22:26 11.06.2024 (обновлено: 22:36 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/sanktsii-1952293164.html
США объявят о новых санкциях против России в ближайшее время
США объявят о новых санкциях против России в ближайшее время - РИА Новости, 11.06.2024
США объявят о новых санкциях против России в ближайшее время
США в ближайшее время объявят о новых санкциях и мерах экспортного контроля против России, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T22:26
2024-06-11T22:36
сша
россия
в мире
санкции в отношении россии
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. США в ближайшее время объявят о новых санкциях и мерах экспортного контроля против России, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби."На этой неделе мы объявим о ряде новых чувствительных санкций и мер по экспортному контролю, которые будут реализованы в рамках ряда обязательств, взятых на себя лидерами стран "Большой семерки", - сообщил он на брифинге.Кирби добавил, что новые санкции и меры экспортного контроля будут нацелены на "организации и сети", которые, как он утверждает, помогают России в закупке иностранной продукции."Например, финансовым посредникам будет сложнее поддерживать российскую оборонно-промышленную базу, и они еще больше ограничат будущие доходы России в ключевых секторах", - ожидает представитель Белого дома.
https://ria.ru/20240607/avto-1951280690.html
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сша, россия, в мире, санкции в отношении россии, джон кирби
США, Россия, В мире, Санкции в отношении России, Джон Кирби
США объявят о новых санкциях против России в ближайшее время

Белый дом: США объявят о новых санкциях против России в ближайшее время

© AP Photo / Jacquelyn MartinПриспущенный флаг напротив здания Капитолия США
Приспущенный флаг напротив здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Приспущенный флаг напротив здания Капитолия США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. США в ближайшее время объявят о новых санкциях и мерах экспортного контроля против России, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"На этой неделе мы объявим о ряде новых чувствительных санкций и мер по экспортному контролю, которые будут реализованы в рамках ряда обязательств, взятых на себя лидерами стран "Большой семерки", - сообщил он на брифинге.
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Кирби добавил, что новые санкции и меры экспортного контроля будут нацелены на "организации и сети", которые, как он утверждает, помогают России в закупке иностранной продукции.
"Например, финансовым посредникам будет сложнее поддерживать российскую оборонно-промышленную базу, и они еще больше ограничат будущие доходы России в ключевых секторах", - ожидает представитель Белого дома.
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