https://ria.ru/20240611/sanktsii-1952293164.html

США объявят о новых санкциях против России в ближайшее время

США объявят о новых санкциях против России в ближайшее время - РИА Новости, 11.06.2024

США объявят о новых санкциях против России в ближайшее время

США в ближайшее время объявят о новых санкциях и мерах экспортного контроля против России, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T22:26

2024-06-11T22:26

2024-06-11T22:36

сша

россия

в мире

санкции в отношении россии

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. США в ближайшее время объявят о новых санкциях и мерах экспортного контроля против России, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби."На этой неделе мы объявим о ряде новых чувствительных санкций и мер по экспортному контролю, которые будут реализованы в рамках ряда обязательств, взятых на себя лидерами стран "Большой семерки", - сообщил он на брифинге.Кирби добавил, что новые санкции и меры экспортного контроля будут нацелены на "организации и сети", которые, как он утверждает, помогают России в закупке иностранной продукции."Например, финансовым посредникам будет сложнее поддерживать российскую оборонно-промышленную базу, и они еще больше ограничат будущие доходы России в ключевых секторах", - ожидает представитель Белого дома.

https://ria.ru/20240607/avto-1951280690.html

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сша, россия, в мире, санкции в отношении россии, джон кирби