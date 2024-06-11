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В ООН заявили, что не располагают информацией об обстреле Садового - РИА Новости, 11.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:30 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/sadovoe-1952221478.html
В ООН заявили, что не располагают информацией об обстреле Садового
В ООН заявили, что не располагают информацией об обстреле Садового - РИА Новости, 11.06.2024
В ООН заявили, что не располагают информацией об обстреле Садового
Управление верховного комиссара ООН по правам человека не располагает информацией об украинском обстреле села Садовое, в результате которого 7 июня 22 человека... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T16:30
2024-06-11T16:30
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ЖЕНЕВА, 11 июн - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека не располагает информацией об украинском обстреле села Садовое, в результате которого 7 июня 22 человека погибли и 15 получили ранения, ответил на брифинге на вопрос корреспондента РИА Новости официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Джереми Лоуренс. Ранее постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил РИА Новости, что политическая ангажированность УВКПЧ возросла, все руководители этого органа так или иначе связаны с Западом. Дипломат добавил, что эта организация отмывает многочисленные преступления Киева и игнорирует тысячи страниц доказательств, присланных Россией. "У меня нет никакой конкретной информации, которой я мог бы поделиться по этому поводу. У нас ограниченные возможности для этого (проверки информации – ред.). Но мы продолжаем пытаться получить информацию о жертвах среди гражданского населения, погибших при таких обстоятельствах, и мы будем использовать нашу методологию и наши стандарты для проверки этой информации", - сказал он. Украинская армия вечером 7 июня обстреляла магазин в селе Садовое Херсонской области. Погибли 22 мирных жителя, 15 пострадали, среди них шесть в тяжелом состоянии. Удар был нанесен с правого берега Днепра. Первый - управляемым снарядом, второй - ракетой HIMARS. В области 9 и 10 июня был объявлен траур.
https://ria.ru/20240609/zapad-1951699454.html
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в мире, россия, украина, херсонская область , оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Херсонская область , ООН
В ООН заявили, что не располагают информацией об обстреле Садового

УВКПЧ ООН не располагает информацией об украинском обстреле села Садовое

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия обстрела села Садовое
Последствия обстрела села Садовое - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия обстрела села Садовое
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ЖЕНЕВА, 11 июн - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека не располагает информацией об украинском обстреле села Садовое, в результате которого 7 июня 22 человека погибли и 15 получили ранения, ответил на брифинге на вопрос корреспондента РИА Новости официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Джереми Лоуренс.
Ранее постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил РИА Новости, что политическая ангажированность УВКПЧ возросла, все руководители этого органа так или иначе связаны с Западом. Дипломат добавил, что эта организация отмывает многочисленные преступления Киева и игнорирует тысячи страниц доказательств, присланных Россией.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
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"У меня нет никакой конкретной информации, которой я мог бы поделиться по этому поводу. У нас ограниченные возможности для этого (проверки информации – ред.). Но мы продолжаем пытаться получить информацию о жертвах среди гражданского населения, погибших при таких обстоятельствах, и мы будем использовать нашу методологию и наши стандарты для проверки этой информации", - сказал он.
Украинская армия вечером 7 июня обстреляла магазин в селе Садовое Херсонской области. Погибли 22 мирных жителя, 15 пострадали, среди них шесть в тяжелом состоянии. Удар был нанесен с правого берега Днепра. Первый - управляемым снарядом, второй - ракетой HIMARS. В области 9 и 10 июня был объявлен траур.
Сотрудники экстренных служб на месте ракетного удара по Белгороду - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаХерсонская областьООН
 
 
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