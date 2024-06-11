https://ria.ru/20240611/sadovoe-1952221478.html

В ООН заявили, что не располагают информацией об обстреле Садового

В ООН заявили, что не располагают информацией об обстреле Садового - РИА Новости, 11.06.2024

В ООН заявили, что не располагают информацией об обстреле Садового

Управление верховного комиссара ООН по правам человека не располагает информацией об украинском обстреле села Садовое, в результате которого 7 июня 22 человека... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T16:30

2024-06-11T16:30

2024-06-11T16:30

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ЖЕНЕВА, 11 июн - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека не располагает информацией об украинском обстреле села Садовое, в результате которого 7 июня 22 человека погибли и 15 получили ранения, ответил на брифинге на вопрос корреспондента РИА Новости официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Джереми Лоуренс. Ранее постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил РИА Новости, что политическая ангажированность УВКПЧ возросла, все руководители этого органа так или иначе связаны с Западом. Дипломат добавил, что эта организация отмывает многочисленные преступления Киева и игнорирует тысячи страниц доказательств, присланных Россией. "У меня нет никакой конкретной информации, которой я мог бы поделиться по этому поводу. У нас ограниченные возможности для этого (проверки информации – ред.). Но мы продолжаем пытаться получить информацию о жертвах среди гражданского населения, погибших при таких обстоятельствах, и мы будем использовать нашу методологию и наши стандарты для проверки этой информации", - сказал он. Украинская армия вечером 7 июня обстреляла магазин в селе Садовое Херсонской области. Погибли 22 мирных жителя, 15 пострадали, среди них шесть в тяжелом состоянии. Удар был нанесен с правого берега Днепра. Первый - управляемым снарядом, второй - ракетой HIMARS. В области 9 и 10 июня был объявлен траур.

https://ria.ru/20240609/zapad-1951699454.html

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