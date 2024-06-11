https://ria.ru/20240611/rszo-1952088908.html

"Стало спокойней". Российские военные отодвинули линию фронта от Донецка

"Стало спокойней". Российские военные отодвинули линию фронта от Донецка - РИА Новости, 11.06.2024

"Стало спокойней". Российские военные отодвинули линию фронта от Донецка

Работа на донецком направлении реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" общевойскового объединения "Южной" группировки войск по позициям противника... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T05:03

2024-06-11T05:03

2024-06-11T05:42

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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Работа на донецком направлении реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" общевойскового объединения "Южной" группировки войск по позициям противника на Донецком направлении способствует налаживанию мирной жизни в городе, следует из видео, предоставленного Министерством обороны РФ. "Как только начали гнать врага на Донецком направлении, в Донецке стало сильно спокойней. Люди стали более счастливые, больше начали выходить, гулять, меньше опаски. Жизнь возвращается. Да, мы этому способствуем всеми силами", - рассказал командир боевой машины Александр на видео от Министерства обороны. Военнослужащий также пояснил, что его расчет в начале СВО принимал участие при освобождении Волновахи. После освобождения Волновахи переехали на Донецкое направление – Марьинку и Авдеевку. В настоящее время расчет "Града", помогая пехоте продвигаться вперед, продолжает уничтожать противника на этом направлении, отодвигая линию фронта от Донецка. "Обстановка на фронте накалённая, бодаемся. У противника нет особых возможностей атаковать "Градами" и прочим", - поделился командир о ситуации на фронте. По словам военнослужащего, ответный огонь вражеской артиллерии происходит не часто, основную опасность представляют БПЛА противника. Достаточно часто ловят машину на подъезде или на убывании с огневой позиции. А также, во время, когда машина развернутая и ожидает команды на открытие огня. Для борьбы с БПЛА у расчета есть наблюдатель, в наличии у которого противодроновое ружьё. В случае обнаружения БПЛА противника принимаются все необходимые меры. Как сообщили в ведомстве, расчеты РСЗО "Град" уничтожили взводный опорный пункт ВСУ, обеспечив продвижение штурмовых подразделений "Южной" группировки войск на Донецком направлении СВО.

https://ria.ru/20240610/vsu-1952071147.html

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донецк, волноваха, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф