"Стало спокойней". Российские военные отодвинули линию фронта от Донецка
МО: работа РСЗО "Град" по ВСУ способствует налаживанию мирной жизни в Донецке
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО
Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Работа на донецком направлении реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" общевойскового объединения "Южной" группировки войск по позициям противника на Донецком направлении способствует налаживанию мирной жизни в городе, следует из видео, предоставленного Министерством обороны РФ.
"Как только начали гнать врага на Донецком направлении, в Донецке стало сильно спокойней. Люди стали более счастливые, больше начали выходить, гулять, меньше опаски. Жизнь возвращается. Да, мы этому способствуем всеми силами", - рассказал командир боевой машины Александр на видео от Министерства обороны.
Военнослужащий также пояснил, что его расчет в начале СВО принимал участие при освобождении Волновахи. После освобождения Волновахи переехали на Донецкое направление – Марьинку и Авдеевку. В настоящее время расчет "Града", помогая пехоте продвигаться вперед, продолжает уничтожать противника на этом направлении, отодвигая линию фронта от Донецка.
"Обстановка на фронте накалённая, бодаемся. У противника нет особых возможностей атаковать "Градами" и прочим", - поделился командир о ситуации на фронте.
По словам военнослужащего, ответный огонь вражеской артиллерии происходит не часто, основную опасность представляют БПЛА противника. Достаточно часто ловят машину на подъезде или на убывании с огневой позиции. А также, во время, когда машина развернутая и ожидает команды на открытие огня. Для борьбы с БПЛА у расчета есть наблюдатель, в наличии у которого противодроновое ружьё. В случае обнаружения БПЛА противника принимаются все необходимые меры.
Как сообщили в ведомстве, расчеты РСЗО "Град" уничтожили взводный опорный пункт ВСУ, обеспечив продвижение штурмовых подразделений "Южной" группировки войск на Донецком направлении СВО.