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"Стало спокойней". Российские военные отодвинули линию фронта от Донецка - РИА Новости, 11.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:03 11.06.2024 (обновлено: 05:42 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/rszo-1952088908.html
"Стало спокойней". Российские военные отодвинули линию фронта от Донецка
"Стало спокойней". Российские военные отодвинули линию фронта от Донецка - РИА Новости, 11.06.2024
"Стало спокойней". Российские военные отодвинули линию фронта от Донецка
Работа на донецком направлении реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" общевойскового объединения "Южной" группировки войск по позициям противника... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T05:03
2024-06-11T05:42
специальная военная операция на украине
донецк
волноваха
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Работа на донецком направлении реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" общевойскового объединения "Южной" группировки войск по позициям противника на Донецком направлении способствует налаживанию мирной жизни в городе, следует из видео, предоставленного Министерством обороны РФ. "Как только начали гнать врага на Донецком направлении, в Донецке стало сильно спокойней. Люди стали более счастливые, больше начали выходить, гулять, меньше опаски. Жизнь возвращается. Да, мы этому способствуем всеми силами", - рассказал командир боевой машины Александр на видео от Министерства обороны. Военнослужащий также пояснил, что его расчет в начале СВО принимал участие при освобождении Волновахи. После освобождения Волновахи переехали на Донецкое направление – Марьинку и Авдеевку. В настоящее время расчет "Града", помогая пехоте продвигаться вперед, продолжает уничтожать противника на этом направлении, отодвигая линию фронта от Донецка. "Обстановка на фронте накалённая, бодаемся. У противника нет особых возможностей атаковать "Градами" и прочим", - поделился командир о ситуации на фронте. По словам военнослужащего, ответный огонь вражеской артиллерии происходит не часто, основную опасность представляют БПЛА противника. Достаточно часто ловят машину на подъезде или на убывании с огневой позиции. А также, во время, когда машина развернутая и ожидает команды на открытие огня. Для борьбы с БПЛА у расчета есть наблюдатель, в наличии у которого противодроновое ружьё. В случае обнаружения БПЛА противника принимаются все необходимые меры. Как сообщили в ведомстве, расчеты РСЗО "Град" уничтожили взводный опорный пункт ВСУ, обеспечив продвижение штурмовых подразделений "Южной" группировки войск на Донецком направлении СВО.
https://ria.ru/20240610/vsu-1952071147.html
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донецк, волноваха, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Волноваха, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
"Стало спокойней". Российские военные отодвинули линию фронта от Донецка

МО: работа РСЗО "Град" по ВСУ способствует налаживанию мирной жизни в Донецке

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО
Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 Град-1 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Работа на донецком направлении реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" общевойскового объединения "Южной" группировки войск по позициям противника на Донецком направлении способствует налаживанию мирной жизни в городе, следует из видео, предоставленного Министерством обороны РФ.
"Как только начали гнать врага на Донецком направлении, в Донецке стало сильно спокойней. Люди стали более счастливые, больше начали выходить, гулять, меньше опаски. Жизнь возвращается. Да, мы этому способствуем всеми силами", - рассказал командир боевой машины Александр на видео от Министерства обороны.
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Военнослужащий также пояснил, что его расчет в начале СВО принимал участие при освобождении Волновахи. После освобождения Волновахи переехали на Донецкое направление – Марьинку и Авдеевку. В настоящее время расчет "Града", помогая пехоте продвигаться вперед, продолжает уничтожать противника на этом направлении, отодвигая линию фронта от Донецка.
"Обстановка на фронте накалённая, бодаемся. У противника нет особых возможностей атаковать "Градами" и прочим", - поделился командир о ситуации на фронте.
По словам военнослужащего, ответный огонь вражеской артиллерии происходит не часто, основную опасность представляют БПЛА противника. Достаточно часто ловят машину на подъезде или на убывании с огневой позиции. А также, во время, когда машина развернутая и ожидает команды на открытие огня. Для борьбы с БПЛА у расчета есть наблюдатель, в наличии у которого противодроновое ружьё. В случае обнаружения БПЛА противника принимаются все необходимые меры.
Как сообщили в ведомстве, расчеты РСЗО "Град" уничтожили взводный опорный пункт ВСУ, обеспечив продвижение штурмовых подразделений "Южной" группировки войск на Донецком направлении СВО.
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