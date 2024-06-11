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В Росздравнадзоре оценили запас препаратов инсулин лизпро - РИА Новости, 11.06.2024
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10:10 11.06.2024 (обновлено: 14:18 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/roszdravnadzor-1952116300.html
В Росздравнадзоре оценили запас препаратов инсулин лизпро
В Росздравнадзоре оценили запас препаратов инсулин лизпро - РИА Новости, 11.06.2024
В Росздравнадзоре оценили запас препаратов инсулин лизпро
Более 1 миллиона упаковок препаратов инсулин лизпро отечественного и зарубежного производства находится в обороте в РФ, что соответствует годовой потребности,... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T10:10
2024-06-11T14:18
экономика
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Более 1 миллиона упаковок препаратов инсулин лизпро отечественного и зарубежного производства находится в обороте в РФ, что соответствует годовой потребности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора. Ранее ряд телеграм-каналов сообщил, что компания Swixx BioPharma объявила о прекращении поставок инсулинов производителя Eli Lilly Хумалог (инсулин лизпро) в Россию. "По данным МДЛП, по состоянию на 10 июня 2024 года, в гражданском обороте находится более 1 миллиона упаковок препаратов с МНН инсулин лизпро отечественного и зарубежного производства, что соответствует годовой потребности в данном лекарстве", - говорится в сообщении. В феврале 2024 года компания Swixx BioPharma действительно прислала в Росздравнадзор уведомление о планах по прекращению поставок в Российскую Федерацию препаратов с международным непатентованным наименованием инсулин лизпро, уточнили в пресс-службе. Согласно существующему законодательству, компании-производители должны предупреждать Росздравнадзор о прекращении поставок лекарственных препаратов за год до планируемой даты, пояснили в ведомстве. Там добавили, что в 2024 году еще один российский производитель АО "Фармсинтез-Норд" начал производство такого инсулина, поэтому потребность в данном препарате будет полностью обеспечена.
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экономика, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Экономика, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
В Росздравнадзоре оценили запас препаратов инсулин лизпро

Росздравнадзор: более миллиона упаковок инсулина лизпро находится в обороте

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкИнсулин в ампулах
Инсулин в ампулах - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Инсулин в ампулах. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Более 1 миллиона упаковок препаратов инсулин лизпро отечественного и зарубежного производства находится в обороте в РФ, что соответствует годовой потребности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.
Ранее ряд телеграм-каналов сообщил, что компания Swixx BioPharma объявила о прекращении поставок инсулинов производителя Eli Lilly Хумалог (инсулин лизпро) в Россию.
«
"По данным МДЛП, по состоянию на 10 июня 2024 года, в гражданском обороте находится более 1 миллиона упаковок препаратов с МНН инсулин лизпро отечественного и зарубежного производства, что соответствует годовой потребности в данном лекарстве", - говорится в сообщении.
В феврале 2024 года компания Swixx BioPharma действительно прислала в Росздравнадзор уведомление о планах по прекращению поставок в Российскую Федерацию препаратов с международным непатентованным наименованием инсулин лизпро, уточнили в пресс-службе. Согласно существующему законодательству, компании-производители должны предупреждать Росздравнадзор о прекращении поставок лекарственных препаратов за год до планируемой даты, пояснили в ведомстве.
Там добавили, что в 2024 году еще один российский производитель АО "Фармсинтез-Норд" начал производство такого инсулина, поэтому потребность в данном препарате будет полностью обеспечена.
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