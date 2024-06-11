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Россия будет демонстрировать лидерство на международной арене, заявил посол - РИА Новости, 11.06.2024
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06:54 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/rossiya-1952093933.html
Россия будет демонстрировать лидерство на международной арене, заявил посол
Россия будет демонстрировать лидерство на международной арене, заявил посол - РИА Новости, 11.06.2024
Россия будет демонстрировать лидерство на международной арене, заявил посол
Россия намерена проводить на международной арене позитивную повестку дня, демонстрировать лидерство в построении справедливой международной архитектуры, об этом РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T06:54
2024-06-11T06:54
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ТОКИО, 11 июн – РИА Новости. Россия намерена проводить на международной арене позитивную повестку дня, демонстрировать лидерство в построении справедливой международной архитектуры, об этом на торжественном приеме в честь Дня России заявил посол РФ в Японии Николай Ноздрев. "В противовес конфронтационным империалистическим повадкам Запада намерены еще тверже проводить на международной арене позитивную, объединительную повестку дня, демонстрировать лидерство в построении справедливой и устойчивой международной архитектуры, опирающейся на широкое взаимодействие государств и интеграционных объединений, предоставляющей возможности для развития всех стран и народов. Будем активно способствовать тому, чтобы голос мирового большинства звучал все более громко, ускоряя неизбежный крах политических элит Запада", - сказал посол. Глава дипмиссии подчеркнул, что и в странах Глобального Юга, и в западных странах растет поддержка России и ее позиции. "Должен сказать, что несмотря на беспрецедентное давление, мы чувствуем поддержку наших единомышленников, как в государствах Глобального Юга и Востока, так и в самих странах Запада, где прогрессивная часть общества с пониманием относится к принципиальной позиции России, не принимает ложь о нашей стране, распространяемую ангажированными СМИ. Сегодня, находясь в кругу друзей, я хотел бы сказать, что это правильная, здравая и дальновидная позиция, отвечающая интересам ваших стран и народов", - заявил Николай Ноздрев. Торжественный прием по случаю 34-й годовщины со Дня принятия декларации о государственном суверенитете проходит в посольстве Российской Федерации в Японии во вторник.
https://ria.ru/20240611/tokio-1952092363.html
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россия, япония, в мире
Россия, Япония, В мире
Россия будет демонстрировать лидерство на международной арене, заявил посол

Ноздрев: Россия будет проводить на международной арене позитивную повестку дня

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Максим Захаров
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Флаг России . Архивное фото
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ТОКИО, 11 июн – РИА Новости. Россия намерена проводить на международной арене позитивную повестку дня, демонстрировать лидерство в построении справедливой международной архитектуры, об этом на торжественном приеме в честь Дня России заявил посол РФ в Японии Николай Ноздрев.
"В противовес конфронтационным империалистическим повадкам Запада намерены еще тверже проводить на международной арене позитивную, объединительную повестку дня, демонстрировать лидерство в построении справедливой и устойчивой международной архитектуры, опирающейся на широкое взаимодействие государств и интеграционных объединений, предоставляющей возможности для развития всех стран и народов. Будем активно способствовать тому, чтобы голос мирового большинства звучал все более громко, ускоряя неизбежный крах политических элит Запада", - сказал посол.
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Глава дипмиссии подчеркнул, что и в странах Глобального Юга, и в западных странах растет поддержка России и ее позиции.
"Должен сказать, что несмотря на беспрецедентное давление, мы чувствуем поддержку наших единомышленников, как в государствах Глобального Юга и Востока, так и в самих странах Запада, где прогрессивная часть общества с пониманием относится к принципиальной позиции России, не принимает ложь о нашей стране, распространяемую ангажированными СМИ. Сегодня, находясь в кругу друзей, я хотел бы сказать, что это правильная, здравая и дальновидная позиция, отвечающая интересам ваших стран и народов", - заявил Николай Ноздрев.
Торжественный прием по случаю 34-й годовщины со Дня принятия декларации о государственном суверенитете проходит в посольстве Российской Федерации в Японии во вторник.
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