https://ria.ru/20240611/rossiya-1952093933.html
Россия будет демонстрировать лидерство на международной арене, заявил посол
Россия будет демонстрировать лидерство на международной арене, заявил посол - РИА Новости, 11.06.2024
Россия будет демонстрировать лидерство на международной арене, заявил посол
Россия намерена проводить на международной арене позитивную повестку дня, демонстрировать лидерство в построении справедливой международной архитектуры, об этом РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T06:54
2024-06-11T06:54
2024-06-11T06:54
россия
япония
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811328035_0:0:3366:1894_1920x0_80_0_0_6d0e7163db20f9e4fba26ecdbdc25929.jpg
ТОКИО, 11 июн – РИА Новости. Россия намерена проводить на международной арене позитивную повестку дня, демонстрировать лидерство в построении справедливой международной архитектуры, об этом на торжественном приеме в честь Дня России заявил посол РФ в Японии Николай Ноздрев. "В противовес конфронтационным империалистическим повадкам Запада намерены еще тверже проводить на международной арене позитивную, объединительную повестку дня, демонстрировать лидерство в построении справедливой и устойчивой международной архитектуры, опирающейся на широкое взаимодействие государств и интеграционных объединений, предоставляющей возможности для развития всех стран и народов. Будем активно способствовать тому, чтобы голос мирового большинства звучал все более громко, ускоряя неизбежный крах политических элит Запада", - сказал посол. Глава дипмиссии подчеркнул, что и в странах Глобального Юга, и в западных странах растет поддержка России и ее позиции. "Должен сказать, что несмотря на беспрецедентное давление, мы чувствуем поддержку наших единомышленников, как в государствах Глобального Юга и Востока, так и в самих странах Запада, где прогрессивная часть общества с пониманием относится к принципиальной позиции России, не принимает ложь о нашей стране, распространяемую ангажированными СМИ. Сегодня, находясь в кругу друзей, я хотел бы сказать, что это правильная, здравая и дальновидная позиция, отвечающая интересам ваших стран и народов", - заявил Николай Ноздрев. Торжественный прием по случаю 34-й годовщины со Дня принятия декларации о государственном суверенитете проходит в посольстве Российской Федерации в Японии во вторник.
https://ria.ru/20240611/tokio-1952092363.html
https://ria.ru/20240602/rossiya-1949905651.html
россия
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811328035_480:0:3211:2048_1920x0_80_0_0_b142b409f01ac127fb58bc8d2f8e85a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, япония, в мире
Россия будет демонстрировать лидерство на международной арене, заявил посол
Ноздрев: Россия будет проводить на международной арене позитивную повестку дня
ТОКИО, 11 июн – РИА Новости. Россия намерена проводить на международной арене позитивную повестку дня, демонстрировать лидерство в построении справедливой международной архитектуры, об этом на торжественном приеме в честь Дня России заявил посол РФ в Японии Николай Ноздрев.
"В противовес конфронтационным империалистическим повадкам Запада намерены еще тверже проводить на международной арене позитивную, объединительную повестку дня, демонстрировать лидерство в построении справедливой и устойчивой международной архитектуры, опирающейся на широкое взаимодействие государств и интеграционных объединений, предоставляющей возможности для развития всех стран и народов. Будем активно способствовать тому, чтобы голос мирового большинства звучал все более громко, ускоряя неизбежный крах политических элит Запада", - сказал посол.
Глава дипмиссии подчеркнул, что и в странах Глобального Юга, и в западных странах растет поддержка России и ее позиции.
"Должен сказать, что несмотря на беспрецедентное давление, мы чувствуем поддержку наших единомышленников, как в государствах Глобального Юга и Востока, так и в самих странах Запада, где прогрессивная часть общества с пониманием относится к принципиальной позиции России, не принимает ложь о нашей стране, распространяемую ангажированными СМИ. Сегодня, находясь в кругу друзей, я хотел бы сказать, что это правильная, здравая и дальновидная позиция, отвечающая интересам ваших стран и народов", - заявил Николай Ноздрев.
Торжественный прием по случаю 34-й годовщины со Дня принятия декларации о государственном суверенитете проходит в посольстве Российской Федерации в Японии во вторник.