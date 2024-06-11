https://ria.ru/20240611/rospotrebnadzor-1952114910.html

В Буйнакске, где произошло массовое отравление, пройден пик заболеваемости

В Буйнакске, где произошло массовое отравление, пройден пик заболеваемости - РИА Новости, 11.06.2024

В Буйнакске, где произошло массовое отравление, пройден пик заболеваемости

Пик заболеваемости в дагестанском Буйнакске, где произошло массовое отравление людей водой, пройден, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T09:57

2024-06-11T09:57

2024-06-11T09:57

происшествия

здоровье - общество

буйнакск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

массовое отравление в буйнакске

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МАХАЧКАЛА, 11 июн - РИА Новости. Пик заболеваемости в дагестанском Буйнакске, где произошло массовое отравление людей водой, пройден, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике. По данным минздрава Дагестана, на вечер понедельника в Буйнакске с кишечной инфекцией госпитализированы 84 человека, также многие горожане лечатся амбулаторно. Результаты анализов воды в городе выявили дизентерию, ротавирусы и норовирусы. "Пик заболеваемости пройден. Как правило, он наступает на 3-5 день от аварии с водным путем", – говорится в сообщении. В связи с отравлением жителей Буйнакска возбуждено уголовное дело по факту оказания МУП "Буйнакскводоканал" услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, в предприятии прошли обыски. По данным следствия, с признаками отравления горожане стали обращаться в медучреждения с 7 июня. Установлено, что люди употребляли питьевую воду, которая подается в дома по водопроводным линиям.

https://ria.ru/20240610/bunaysk-1952063852.html

буйнакск

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происшествия, здоровье - общество, буйнакск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое отравление в буйнакске