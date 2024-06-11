https://ria.ru/20240611/ritter-1952197038.html

Экс-разведчик, которого Госдеп не пустил в Россию, сделал новое заявление

Экс-разведчик, которого Госдеп не пустил в Россию, сделал новое заявление - РИА Новости, 11.06.2024

Экс-разведчик, которого Госдеп не пустил в Россию, сделал новое заявление

Отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Redacted пообещал приехать в Россию, несмотря на действия... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T15:21

2024-06-11T15:21

2024-06-11T16:36

россия

в мире

сша

скотт риттер

сергей лавров

государственный департамент сша

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Redacted пообещал приехать в Россию, несмотря на действия Государственного департамента."Я получу свой паспорт обратно, другой вопрос — когда это произойдет. <…> Я сомневаюсь, что смогу поехать в Россию в августе, но я вернусь в Россию. Они не могут остановить эту работу по просвещению американского народа о реальном положении дел в России, о российском народе, о необходимости диалога, о необходимости искать мирные решения вместо конфронтации — это слишком важно", — сказал он.Риттер добавил, что связывался с Госдепом и с тех пор не получил никакого ответа. Он назвал это решение преднамеренным, чтобы предотвратить его поездку на Международный экономический форум в Санкт-Петербурге."Очевидно, кто-то в Вашингтоне не хочет, чтобы я ездил в Россию на эти конференции", — заключил разведчик.На прошлой неделе Риттер сообщил РИА Новости, что сотрудники Таможенно-пограничной службы США изъяли его паспорт "по приказу Госдепа" и не дали ему вылететь в Россию на ПМЭФ.Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал этот эпизод еще одним примером того, что США превратились в полицейское государство.

https://ria.ru/20240611/niger-1952095287.html

https://ria.ru/20240611/platezhi-1952041797.html

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россия, в мире, сша, скотт риттер, сергей лавров, государственный департамент сша