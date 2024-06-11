Экс-разведчик, которого Госдеп не пустил в Россию, сделал новое заявление
Риттер пообещал снова приехать в Россию, несмотря на действия Госдепа
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАмериканский военный эксперт Скотт Риттер на пресс-конференции в Москве
Американский военный эксперт Скотт Риттер на пресс-конференции в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Redacted пообещал приехать в Россию, несмотря на действия Государственного департамента.
"Я получу свой паспорт обратно, другой вопрос — когда это произойдет. <…> Я сомневаюсь, что смогу поехать в Россию в августе, но я вернусь в Россию. Они не могут остановить эту работу по просвещению американского народа о реальном положении дел в России, о российском народе, о необходимости диалога, о необходимости искать мирные решения вместо конфронтации — это слишком важно", — сказал он.
Риттер добавил, что связывался с Госдепом и с тех пор не получил никакого ответа. Он назвал это решение преднамеренным, чтобы предотвратить его поездку на Международный экономический форум в Санкт-Петербурге.
"Очевидно, кто-то в Вашингтоне не хочет, чтобы я ездил в Россию на эти конференции", — заключил разведчик.
На прошлой неделе Риттер сообщил РИА Новости, что сотрудники Таможенно-пограничной службы США изъяли его паспорт "по приказу Госдепа" и не дали ему вылететь в Россию на ПМЭФ.
Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал этот эпизод еще одним примером того, что США превратились в полицейское государство.