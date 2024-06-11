https://ria.ru/20240611/ritter-1952135973.html

"Даже не начавшись". В США сообщили Украине плохие новости

"Даже не начавшись". В США сообщили Украине плохие новости - РИА Новости, 11.06.2024

"Даже не начавшись". В США сообщили Украине плохие новости

Конференция по Украине в Швейцарии уже провалилась, заявил отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер в интервью RT... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T11:53

2024-06-11T11:53

2024-06-11T16:51

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Конференция по Украине в Швейцарии уже провалилась, заявил отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер в интервью RT. "Швейцарский саммит по Украине терпит крах, даже не начавшись", — сказал он. Риттер добавил, что единого консенсуса не будет, как не будет оказано никакого давления на Россию. Соединенные Штаты останутся с политикой, которая не позволит достичь им желаемого результата, отметил аналитик.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерна. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Москва не будет и не собиралась участвовать в "очередной сходке по формуле Владимира Зеленского". Посол в Берне Сергей Гармонин пояснил, что Россия отказывается от присутствия на мероприятии, так как цель конференции — предъявить стране ультиматум.

https://ria.ru/20240611/ukraina-1952104368.html

https://ria.ru/20240611/lavtiya-1952143693.html

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