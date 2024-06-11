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В Rheinmetall отказались ответить на вопрос о сотрудниках на Украине - РИА Новости, 11.06.2024
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14:58 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/rheinmetall-1952190484.html
В Rheinmetall отказались ответить на вопрос о сотрудниках на Украине
В Rheinmetall отказались ответить на вопрос о сотрудниках на Украине - РИА Новости, 11.06.2024
В Rheinmetall отказались ответить на вопрос о сотрудниках на Украине
Официальный представитель немецкого оборонного концерна Rheinmetall Оливер Хоффманн не стал отвечать на вопрос о присутствии сотрудников компании на Украине,... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T14:58
2024-06-11T14:58
украина
россия
сша
сергей лавров
нато
укроборонпром
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Официальный представитель немецкого оборонного концерна Rheinmetall Оливер Хоффманн не стал отвечать на вопрос о присутствии сотрудников компании на Украине, сославшись на "интересы безопасности украинского клиента". Ранее украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что первый совместный проект концерна "Укроборонпром" и Rheinmetall заработал на Украине. Кроме того, концерн заявил, что в перспективе на Украине откроются предприятия для ремонта танков Leopard 1 и Leopard 2. "Просим понять, что мы не можем публиковать дополнительные детали кроме того, что уже есть - в том числе с учетом интересов безопасности нашего украинского клиента", - сказал Хоффманн, отвечая на вопрос журналиста, присутствуют ли сотрудники Rheinmetall на Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://rsport.ria.ru/20240529/borussiya-1949213075.html
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украина, россия, сша, сергей лавров, нато, укроборонпром
Украина, Россия, США, Сергей Лавров, НАТО, Укроборонпром
В Rheinmetall отказались ответить на вопрос о сотрудниках на Украине

Хоффманн не ответил на вопрос о присутствии на Украине сотрудников Rheinmetall

© Фото : Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности УкраиныЦех по ремонту и производству бронетехники Укроборонпрома и Rheinmetall
Цех по ремонту и производству бронетехники Укроборонпрома и Rheinmetall - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© Фото : Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины
Цех по ремонту и производству бронетехники Укроборонпрома и Rheinmetall
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Официальный представитель немецкого оборонного концерна Rheinmetall Оливер Хоффманн не стал отвечать на вопрос о присутствии сотрудников компании на Украине, сославшись на "интересы безопасности украинского клиента".
Ранее украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что первый совместный проект концерна "Укроборонпром" и Rheinmetall заработал на Украине. Кроме того, концерн заявил, что в перспективе на Украине откроются предприятия для ремонта танков Leopard 1 и Leopard 2.
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"Просим понять, что мы не можем публиковать дополнительные детали кроме того, что уже есть - в том числе с учетом интересов безопасности нашего украинского клиента", - сказал Хоффманн, отвечая на вопрос журналиста, присутствуют ли сотрудники Rheinmetall на Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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