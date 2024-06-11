https://ria.ru/20240611/rets-1952204942.html

РЭЦ: крупнейшая турецкая розничная сеть Migros импортирует из Карелии

РЭЦ: крупнейшая турецкая розничная сеть Migros импортирует из Карелии - РИА Новости, 11.06.2024

РЭЦ: крупнейшая турецкая розничная сеть Migros импортирует из Карелии

Карелия привлекла внимание турецких импортеров, включая представителей крупнейшей розничной сети Турции – Migros. Главной целью визита стало изучение... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T15:45

2024-06-11T15:45

2024-06-11T15:45

российский экспортный центр (рэц)

экономика

турция

россия

импорт

экспорт

вэб.рф (вэб)

республика карелия

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Карелия привлекла внимание турецких импортеров, включая представителей крупнейшей розничной сети Турции – Migros. Главной целью визита стало изучение возможностей сотрудничества с российскими производителями в рамках программы демонстрационно-дегустационных павильонов АПК за рубежом, которую реализует Российский экспортный центр (РЭЦ, ВЭБ.РФ)."Один из таких павильонов находится в Турции. С его помощью российские экспортеры могут бесплатно размещать образцы продукции в павильоне, получать услуги по продвижению своей продукции, в том числе размещать в розничных сетях и на маркетплейсах", - говорится в сообщении РЭЦ.Во время визита делегация посетила фабрики, занимающиеся производством натурального мармелада, традиционного русского морса и зефира. Представители турецкой стороны отметили высокое качество продукции, соответствие международным стандартам и инновационные подходы в производственных процессах."Меня поразило разнообразие ягод, используемых в производстве, и виды морса, которые я увидел. Турецкие потребители ценят продукцию, изготовленную с использованием натуральных ингредиентов, и я уверен, что экологически чистое производство Карелии найдет своего покупателя в Турции", – отметил председатель лесопромышленной ассоциации Турции Мустафа Шишман.Он выразил уверенность, что сотрудничество с карельскими производителями откроет новые возможности для турецкого рынка.По итогам визита делегация приняла решение о начале сотрудничества с несколькими фабриками региона. Турецкие ритейлеры высоко оценили качество российской продукции и готовы к долгосрочному партнерству. Турецкая сторона планирует начать поставки уже в ближайшее время, что позволит удовлетворить растущий спрос на качественные натуральные продукты в Турции.Российские компании с октября 2023 года могут подавать заявки на размещение своей продукции АПК в павильонах в электронном виде на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".

https://ria.ru/20240608/igra-1951656325.html

https://ria.ru/20240610/kompensatsiya-1951897103.html

турция

россия

республика карелия

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), экономика, турция, россия, импорт, экспорт, вэб.рф (вэб), республика карелия