https://ria.ru/20240611/rets-1952204942.html
РЭЦ: крупнейшая турецкая розничная сеть Migros импортирует из Карелии
РЭЦ: крупнейшая турецкая розничная сеть Migros импортирует из Карелии - РИА Новости, 11.06.2024
РЭЦ: крупнейшая турецкая розничная сеть Migros импортирует из Карелии
Карелия привлекла внимание турецких импортеров, включая представителей крупнейшей розничной сети Турции – Migros. Главной целью визита стало изучение... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T15:45
2024-06-11T15:45
2024-06-11T15:45
российский экспортный центр (рэц)
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импорт
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вэб.рф (вэб)
республика карелия
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Карелия привлекла внимание турецких импортеров, включая представителей крупнейшей розничной сети Турции – Migros. Главной целью визита стало изучение возможностей сотрудничества с российскими производителями в рамках программы демонстрационно-дегустационных павильонов АПК за рубежом, которую реализует Российский экспортный центр (РЭЦ, ВЭБ.РФ)."Один из таких павильонов находится в Турции. С его помощью российские экспортеры могут бесплатно размещать образцы продукции в павильоне, получать услуги по продвижению своей продукции, в том числе размещать в розничных сетях и на маркетплейсах", - говорится в сообщении РЭЦ.Во время визита делегация посетила фабрики, занимающиеся производством натурального мармелада, традиционного русского морса и зефира. Представители турецкой стороны отметили высокое качество продукции, соответствие международным стандартам и инновационные подходы в производственных процессах."Меня поразило разнообразие ягод, используемых в производстве, и виды морса, которые я увидел. Турецкие потребители ценят продукцию, изготовленную с использованием натуральных ингредиентов, и я уверен, что экологически чистое производство Карелии найдет своего покупателя в Турции", – отметил председатель лесопромышленной ассоциации Турции Мустафа Шишман.Он выразил уверенность, что сотрудничество с карельскими производителями откроет новые возможности для турецкого рынка.По итогам визита делегация приняла решение о начале сотрудничества с несколькими фабриками региона. Турецкие ритейлеры высоко оценили качество российской продукции и готовы к долгосрочному партнерству. Турецкая сторона планирует начать поставки уже в ближайшее время, что позволит удовлетворить растущий спрос на качественные натуральные продукты в Турции.Российские компании с октября 2023 года могут подавать заявки на размещение своей продукции АПК в павильонах в электронном виде на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
https://ria.ru/20240608/igra-1951656325.html
https://ria.ru/20240610/kompensatsiya-1951897103.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), экономика, турция, россия, импорт, экспорт, вэб.рф (вэб), республика карелия
Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика, Турция, Россия, Импорт, Экспорт, ВЭБ.РФ (ВЭБ), Республика Карелия
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Карелия привлекла внимание турецких импортеров, включая представителей крупнейшей розничной сети Турции – Migros. Главной целью визита стало изучение возможностей сотрудничества с российскими производителями в рамках программы демонстрационно-дегустационных павильонов АПК за рубежом, которую реализует Российский экспортный центр (РЭЦ, ВЭБ.РФ).
"Один из таких павильонов находится в Турции. С его помощью российские экспортеры могут бесплатно размещать образцы продукции в павильоне, получать услуги по продвижению своей продукции, в том числе размещать в розничных сетях и на маркетплейсах", - говорится в сообщении РЭЦ.
Во время визита делегация посетила фабрики, занимающиеся производством натурального мармелада, традиционного русского морса и зефира. Представители турецкой стороны отметили высокое качество продукции, соответствие международным стандартам и инновационные подходы в производственных процессах.
"Меня поразило разнообразие ягод, используемых в производстве, и виды морса, которые я увидел. Турецкие потребители ценят продукцию, изготовленную с использованием натуральных ингредиентов, и я уверен, что экологически чистое производство Карелии найдет своего покупателя в Турции", – отметил председатель лесопромышленной ассоциации Турции Мустафа Шишман.
Он выразил уверенность, что сотрудничество с карельскими производителями откроет новые возможности для турецкого рынка.
По итогам визита делегация приняла решение о начале сотрудничества с несколькими фабриками региона. Турецкие ритейлеры высоко оценили качество российской продукции и готовы к долгосрочному партнерству. Турецкая сторона планирует начать поставки уже в ближайшее время, что позволит удовлетворить растущий спрос на качественные натуральные продукты в Турции
.
Российские компании с октября 2023 года могут подавать заявки на размещение своей продукции АПК в павильонах в электронном виде на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".