https://ria.ru/20240611/razreshenie-1952211076.html

Украина не запрашивала разрешения на удары по России, заявили в Болгарии

Украина не запрашивала разрешения на удары по России, заявили в Болгарии - РИА Новости, 11.06.2024

Украина не запрашивала разрешения на удары по России, заявили в Болгарии

Украина не запрашивала разрешения на нанесение ударов по целям в России с помощью прибывшего из Болгарии оружия, сообщили Болгарскому национальному радио (БНР)... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T16:00

2024-06-11T16:00

2024-06-11T16:00

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Украина не запрашивала разрешения на нанесение ударов по целям в России с помощью прибывшего из Болгарии оружия, сообщили Болгарскому национальному радио (БНР) в министерстве обороны, уточнив, что с предоставленными средствами это невозможно. Согласно документам совета министров и парламента Болгарии, речь идет о предоставлении Украине "неисправных, устаревших или излишних переносных зенитных ракетных комплексов и зенитных ракет". "Тактико-технические характеристики старых советских систем, оружия и техники, предоставленных Болгарией, делают практически невозможным нанесение ударов по военным объектам на территории России с оборонительных позиций, занимаемых украинскими вооруженными силами", - говорится в ответе министерства на запрос БНР. Министерство отметило, что болгарская сторона не ставила "конкретных условий, запрещающих использование вооруженными силами Украины" предоставленной помощи по целям на территории России. Однако было указано, что помощь должна быть использована в соответствии с установленными нормами международного гуманитарного права и Устава ООН. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Украина "имеет право", в том числе атаковать "военные цели на территории России". Он также сказал, что "некоторые союзники" сняли соответствующие ограничения по ударам, и он считает, что "пришло время снять и другие ограничения". В РФ, комментируя высказывания на Западе об ударах по российской территории, назвали их безрассудными и заявляли, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление генсека НАТО провокационным. По его словам, возможный ответ России на удары по её территории знает президент и военные, которые принимают соответствующие контрмеры. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240602/evropa-1949765152.html

https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html

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россия, украина, болгария, вооруженные силы украины, в мире