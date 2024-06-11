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В Подмосковье мальчик ранил семиклассника ножом - РИА Новости, 11.06.2024
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16:02 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/ranenie-1952211727.html
В Подмосковье мальчик ранил семиклассника ножом
В Подмосковье мальчик ранил семиклассника ножом - РИА Новости, 11.06.2024
В Подмосковье мальчик ранил семиклассника ножом
Прокуратура начала проверку после того, как во время туристического слета в Подмосковье пятиклассник ранил ножом ученика седьмого класса, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T16:02
2024-06-11T16:02
происшествия
россия
коломна
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после того, как во время туристического слета в Подмосковье пятиклассник ранил ножом ученика седьмого класса, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства. "Предварительно установлено, что вечером 10 июня в ходе туристического слета, который проходил в деревне Молитвино, учащийся пятого класса из Коломны в ходе словесного конфликта нанес ученику 7 класса ножевые ранения", - говорится в сообщении. Пострадавший мальчик был госпитализирован и ему оказана необходимая медицинская помощь. Подмосковный главк СК РФ уточняет, что "в ходе туристического похода на территории лагеря в лесном массиве города Коломны между детьми произошел словесный конфликт", после чего один из участников ссоры нанес другому ножевое ранение. Возбуждено уголовное дело по п. "б, з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Также следствием будет дана оценка действиям педагогов в рамках возбужденного уголовного дела по факту их халатного отношения к своим обязанностям (ст. 293 УК РФ). Коломенская городская прокуратура в ходе проверки установит обстоятельства произошедшего, даст оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних и действиям должностных лиц, ответственных за безопасность жизни и здоровья обучающихся, добавили в прокуратуре.
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россия
коломна
московская область (подмосковье)
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происшествия, россия, коломна, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Коломна, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье мальчик ранил семиклассника ножом

В Подмосковье на турслете мальчик ранил семиклассника ножом

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после того, как во время туристического слета в Подмосковье пятиклассник ранил ножом ученика седьмого класса, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.
"Предварительно установлено, что вечером 10 июня в ходе туристического слета, который проходил в деревне Молитвино, учащийся пятого класса из Коломны в ходе словесного конфликта нанес ученику 7 класса ножевые ранения", - говорится в сообщении.
Пострадавший мальчик был госпитализирован и ему оказана необходимая медицинская помощь.
Подмосковный главк СК РФ уточняет, что "в ходе туристического похода на территории лагеря в лесном массиве города Коломны между детьми произошел словесный конфликт", после чего один из участников ссоры нанес другому ножевое ранение. Возбуждено уголовное дело по п. "б, з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Также следствием будет дана оценка действиям педагогов в рамках возбужденного уголовного дела по факту их халатного отношения к своим обязанностям (ст. 293 УК РФ).
Коломенская городская прокуратура в ходе проверки установит обстоятельства произошедшего, даст оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних и действиям должностных лиц, ответственных за безопасность жизни и здоровья обучающихся, добавили в прокуратуре.
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ПроисшествияРоссияКоломнаМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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