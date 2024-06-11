Ефимов: в московских Раменках по КРТ построят современный жилой квартал
© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В московском районе Раменки по программе комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют площадку в 2,94 гектара, в том числе построят современный жилой квартал, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Уточняется, что участок находится между улицами Мосфильмовская, Минская и проспектом Генерала Дорохова.
Уточняется, что участок находится между улицами Мосфильмовская, Минская и проспектом Генерала Дорохова.
"На незастроенной территории площадью 2,94 гектара в течение пяти лет назначенный городом оператор возведет 106,76 тысячи квадратных метров недвижимости. Вложения в реализацию проекта составят свыше 41 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 217 миллионов рублей. В результате будет создано более 300 рабочих мест", - цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как рассказал руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, на данной территории построят почти 99 тысяч квадратных метров жилья и почти восемь тысяч квадратных метров социальной недвижимости, в том числе школу на 200 учеников и детский сад на 100 мест. Территория будет благоустроена и обеспечена дорогами, дополнил он.
Ранее решение о редевелопменте незастроенной территории в районе Раменки принял мэр Москвы Сергей Собянин
Как рассказал руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, на данной территории построят почти 99 тысяч квадратных метров жилья и почти восемь тысяч квадратных метров социальной недвижимости, в том числе школу на 200 учеников и детский сад на 100 мест. Территория будет благоустроена и обеспечена дорогами, дополнил он.
Ранее решение о редевелопменте незастроенной территории в районе Раменки принял мэр Москвы Сергей Собянин