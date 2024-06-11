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Ефимов: в московских Раменках по КРТ построят современный жилой квартал - РИА Новости, 11.06.2024
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09:06 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/ramenki-1952077699.html
Ефимов: в московских Раменках по КРТ построят современный жилой квартал
Ефимов: в московских Раменках по КРТ построят современный жилой квартал - РИА Новости, 11.06.2024
Ефимов: в московских Раменках по КРТ построят современный жилой квартал
В московском районе Раменки по программе комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют площадку в 2,94 гектара, в том числе построят современный жилой... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T09:06
2024-06-11T09:06
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В московском районе Раменки по программе комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют площадку в 2,94 гектара, в том числе построят современный жилой квартал, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.Уточняется, что участок находится между улицами Мосфильмовская, Минская и проспектом Генерала Дорохова."На незастроенной территории площадью 2,94 гектара в течение пяти лет назначенный городом оператор возведет 106,76 тысячи квадратных метров недвижимости. Вложения в реализацию проекта составят свыше 41 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 217 миллионов рублей. В результате будет создано более 300 рабочих мест", - цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как рассказал руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, на данной территории построят почти 99 тысяч квадратных метров жилья и почти восемь тысяч квадратных метров социальной недвижимости, в том числе школу на 200 учеников и детский сад на 100 мест. Территория будет благоустроена и обеспечена дорогами, дополнил он. Ранее решение о редевелопменте незастроенной территории в районе Раменки принял мэр Москвы Сергей Собянин
https://ria.ru/20240609/ekspertiza-1951679378.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: в московских Раменках по КРТ построят современный жилой квартал

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В московском районе Раменки по программе комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют площадку в 2,94 гектара, в том числе построят современный жилой квартал, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Уточняется, что участок находится между улицами Мосфильмовская, Минская и проспектом Генерала Дорохова.
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"На незастроенной территории площадью 2,94 гектара в течение пяти лет назначенный городом оператор возведет 106,76 тысячи квадратных метров недвижимости. Вложения в реализацию проекта составят свыше 41 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 217 миллионов рублей. В результате будет создано более 300 рабочих мест", - цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

Как рассказал руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, на данной территории построят почти 99 тысяч квадратных метров жилья и почти восемь тысяч квадратных метров социальной недвижимости, в том числе школу на 200 учеников и детский сад на 100 мест. Территория будет благоустроена и обеспечена дорогами, дополнил он.

Ранее решение о редевелопменте незастроенной территории в районе Раменки принял мэр Москвы Сергей Собянин
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