https://ria.ru/20240611/ramenki-1952077699.html

Ефимов: в московских Раменках по КРТ построят современный жилой квартал

Ефимов: в московских Раменках по КРТ построят современный жилой квартал - РИА Новости, 11.06.2024

Ефимов: в московских Раменках по КРТ построят современный жилой квартал

В московском районе Раменки по программе комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют площадку в 2,94 гектара, в том числе построят современный жилой... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T09:06

2024-06-11T09:06

2024-06-11T09:06

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В московском районе Раменки по программе комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют площадку в 2,94 гектара, в том числе построят современный жилой квартал, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.Уточняется, что участок находится между улицами Мосфильмовская, Минская и проспектом Генерала Дорохова."На незастроенной территории площадью 2,94 гектара в течение пяти лет назначенный городом оператор возведет 106,76 тысячи квадратных метров недвижимости. Вложения в реализацию проекта составят свыше 41 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 217 миллионов рублей. В результате будет создано более 300 рабочих мест", - цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как рассказал руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, на данной территории построят почти 99 тысяч квадратных метров жилья и почти восемь тысяч квадратных метров социальной недвижимости, в том числе школу на 200 учеников и детский сад на 100 мест. Территория будет благоустроена и обеспечена дорогами, дополнил он. Ранее решение о редевелопменте незастроенной территории в районе Раменки принял мэр Москвы Сергей Собянин

https://ria.ru/20240609/ekspertiza-1951679378.html

https://ria.ru/20240609/efimov-1951556176.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы