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Путин предложил Фидану продолжить работу в астанинском формате - РИА Новости, 11.06.2024
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20:28 11.06.2024 (обновлено: 20:34 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/putin-1952277776.html
Путин предложил Фидану продолжить работу в астанинском формате
Путин предложил Фидану продолжить работу в астанинском формате - РИА Новости, 11.06.2024
Путин предложил Фидану продолжить работу в астанинском формате
Президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом предложил продолжить работу в астанинском формате для совместной борьбы с... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T20:28
2024-06-11T20:34
турция
сирия
в мире
владимир путин
хакан фидан
россия
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом предложил продолжить работу в астанинском формате для совместной борьбы с терроризмом и нормализации в Сирии."Мы сыграли вместе очень значимую роль в урегулировании сирийского кризиса. И, думаю, было бы правильно продолжать астанинский формат, бороться с терроризмом, делать все, что от нас зависит, для того, чтобы ситуация входила в нормальное русло и на этом важнейшем для нас направлении. В общем и целом, ситуация развивается весьма позитивно", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240611/putin-1952276099.html
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турция, сирия, в мире, владимир путин, хакан фидан, россия
Турция, Сирия, В мире, Владимир Путин, Хакан Фидан, Россия
Путин предложил Фидану продолжить работу в астанинском формате

Путин предложил главе МИД Турции Фидану продолжить работу в астанинском формате

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время встречи
Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом предложил продолжить работу в астанинском формате для совместной борьбы с терроризмом и нормализации в Сирии.
"Мы сыграли вместе очень значимую роль в урегулировании сирийского кризиса. И, думаю, было бы правильно продолжать астанинский формат, бороться с терроризмом, делать все, что от нас зависит, для того, чтобы ситуация входила в нормальное русло и на этом важнейшем для нас направлении. В общем и целом, ситуация развивается весьма позитивно", - сказал Путин.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
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