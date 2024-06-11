https://ria.ru/20240611/putin-1952277776.html

Путин предложил Фидану продолжить работу в астанинском формате

Путин предложил Фидану продолжить работу в астанинском формате - РИА Новости, 11.06.2024

Путин предложил Фидану продолжить работу в астанинском формате

Президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом предложил продолжить работу в астанинском формате для совместной борьбы с... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T20:28

2024-06-11T20:28

2024-06-11T20:34

турция

сирия

в мире

владимир путин

хакан фидан

россия

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом предложил продолжить работу в астанинском формате для совместной борьбы с терроризмом и нормализации в Сирии."Мы сыграли вместе очень значимую роль в урегулировании сирийского кризиса. И, думаю, было бы правильно продолжать астанинский формат, бороться с терроризмом, делать все, что от нас зависит, для того, чтобы ситуация входила в нормальное русло и на этом важнейшем для нас направлении. В общем и целом, ситуация развивается весьма позитивно", - сказал Путин.

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турция, сирия, в мире, владимир путин, хакан фидан, россия