https://ria.ru/20240611/putin-1952275768.html

Россия с удовлетворением смотрит на отношения с Турцией, заявил Путин

Россия с удовлетворением смотрит на отношения с Турцией, заявил Путин - РИА Новости, 11.06.2024

Россия с удовлетворением смотрит на отношения с Турцией, заявил Путин

Россия с удовлетворением смотрит на развитие отношений с Турцией, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T20:21

2024-06-11T20:21

2024-06-11T20:30

россия

турция

в мире

хакан фидан

владимир путин

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия с удовлетворением смотрит на развитие отношений с Турцией, сообщил президент РФ Владимир Путин."Мы с удовлетворением отмечаем развитие отношений с Турецкой Республикой. Все это происходит, конечно, под руководством и при прямой поддержке нашего друга, президента Турецкой Республики", - сказал Путин на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

https://ria.ru/20240611/putin-1952276099.html

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турция

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россия, турция, в мире, хакан фидан, владимир путин