https://ria.ru/20240611/putin-1952275768.html
Россия с удовлетворением смотрит на отношения с Турцией, заявил Путин
Россия с удовлетворением смотрит на отношения с Турцией, заявил Путин - РИА Новости, 11.06.2024
Россия с удовлетворением смотрит на отношения с Турцией, заявил Путин
Россия с удовлетворением смотрит на развитие отношений с Турцией, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T20:21
2024-06-11T20:21
2024-06-11T20:30
россия
турция
в мире
хакан фидан
владимир путин
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия с удовлетворением смотрит на развитие отношений с Турцией, сообщил президент РФ Владимир Путин."Мы с удовлетворением отмечаем развитие отношений с Турецкой Республикой. Все это происходит, конечно, под руководством и при прямой поддержке нашего друга, президента Турецкой Республики", - сказал Путин на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
https://ria.ru/20240611/putin-1952276099.html
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россия, турция, в мире, хакан фидан, владимир путин
Россия, Турция, В мире, Хакан Фидан, Владимир Путин
Россия с удовлетворением смотрит на отношения с Турцией, заявил Путин
Путин: РФ с удовлетворением смотрит на развитие отношений с Турцией