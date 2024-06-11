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В Московском зоопарке вылупились пять птенцов черных лебедей - РИА Новости, 11.06.2024
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17:02 11.06.2024 (обновлено: 19:26 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/ptentsy-1952230621.html
В Московском зоопарке вылупились пять птенцов черных лебедей
В Московском зоопарке вылупились пять птенцов черных лебедей - РИА Новости, 11.06.2024
В Московском зоопарке вылупились пять птенцов черных лебедей
Пятеро маленьких черных лебедей появились на свет в Московском зоопарке, сообщается в Telegram-канале учреждения. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T17:02
2024-06-11T19:26
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московский зоопарк
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Пятеро маленьких черных лебедей появились на свет в Московском зоопарке, сообщается в Telegram-канале учреждения. "Пять детенышей вылупились в конце мая. Сейчас семейство живет в крытом павильоне "Бабочки и птицы" на Новой территории. &lt;...&gt; Ранее эта пара жила на пруду, однако там детенышам небезопасно. Поэтому до осени семейство будет в крытом павильоне", — рассказали в зоопарке. Там отметили, что черные лебеди у них размножаются ежегодно. Самка откладывает от четырех до восьми яиц, которые по очереди высиживают оба родителя. Сразу после рождения птенцы питаются тем же, чем и родители: это зерновой корм, овощи, листья салата.
https://ria.ru/20240604/lemur-1950374155.html
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московский зоопарк, москва
Хорошие новости, Московский зоопарк, Москва
В Московском зоопарке вылупились пять птенцов черных лебедей

В Московском зоопарке в конце мая родились пять птенцов черных лебедей

© Московский зоопаркЧерные лебеди с птенцами в Московском зоопарке. Кадр видео
Черные лебеди с птенцами в Московском зоопарке. Кадр видео
© Московский зоопарк
Черные лебеди с птенцами в Московском зоопарке. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Пятеро маленьких черных лебедей появились на свет в Московском зоопарке, сообщается в Telegram-канале учреждения.
"Пять детенышей вылупились в конце мая. Сейчас семейство живет в крытом павильоне "Бабочки и птицы" на Новой территории. <...> Ранее эта пара жила на пруду, однако там детенышам небезопасно. Поэтому до осени семейство будет в крытом павильоне", — рассказали в зоопарке.
Там отметили, что черные лебеди у них размножаются ежегодно. Самка откладывает от четырех до восьми яиц, которые по очереди высиживают оба родителя. Сразу после рождения птенцы питаются тем же, чем и родители: это зерновой корм, овощи, листья салата.
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