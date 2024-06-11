https://ria.ru/20240611/ptentsy-1952230621.html

В Московском зоопарке вылупились пять птенцов черных лебедей

В Московском зоопарке вылупились пять птенцов черных лебедей - РИА Новости, 11.06.2024

В Московском зоопарке вылупились пять птенцов черных лебедей

Пятеро маленьких черных лебедей появились на свет в Московском зоопарке, сообщается в Telegram-канале учреждения. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T17:02

2024-06-11T17:02

2024-06-11T19:26

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Пятеро маленьких черных лебедей появились на свет в Московском зоопарке, сообщается в Telegram-канале учреждения. "Пять детенышей вылупились в конце мая. Сейчас семейство живет в крытом павильоне "Бабочки и птицы" на Новой территории. <...> Ранее эта пара жила на пруду, однако там детенышам небезопасно. Поэтому до осени семейство будет в крытом павильоне", — рассказали в зоопарке. Там отметили, что черные лебеди у них размножаются ежегодно. Самка откладывает от четырех до восьми яиц, которые по очереди высиживают оба родителя. Сразу после рождения птенцы питаются тем же, чем и родители: это зерновой корм, овощи, листья салата.

https://ria.ru/20240604/lemur-1950374155.html

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московский зоопарк, москва