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В Московском зоопарке вылупились пять птенцов черных лебедей
В Московском зоопарке вылупились пять птенцов черных лебедей - РИА Новости, 11.06.2024
В Московском зоопарке вылупились пять птенцов черных лебедей
Пятеро маленьких черных лебедей появились на свет в Московском зоопарке, сообщается в Telegram-канале учреждения. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T17:02
2024-06-11T17:02
2024-06-11T19:26
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Пятеро маленьких черных лебедей появились на свет в Московском зоопарке, сообщается в Telegram-канале учреждения. "Пять детенышей вылупились в конце мая. Сейчас семейство живет в крытом павильоне "Бабочки и птицы" на Новой территории. <...> Ранее эта пара жила на пруду, однако там детенышам небезопасно. Поэтому до осени семейство будет в крытом павильоне", — рассказали в зоопарке. Там отметили, что черные лебеди у них размножаются ежегодно. Самка откладывает от четырех до восьми яиц, которые по очереди высиживают оба родителя. Сразу после рождения птенцы питаются тем же, чем и родители: это зерновой корм, овощи, листья салата.
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московский зоопарк, москва
Хорошие новости, Московский зоопарк, Москва
В Московском зоопарке вылупились пять птенцов черных лебедей
В Московском зоопарке в конце мая родились пять птенцов черных лебедей