https://ria.ru/20240611/proklyatie-1952072522.html
Зеленский уверовал в собственное бессмертие
Зеленский уверовал в собственное бессмертие - РИА Новости, 11.06.2024
Зеленский уверовал в собственное бессмертие
Вокруг Владимира Зеленского стремительно образуется кадровая пустыня. По утверждению как украинских, так и западных экспертов, максимум ресурсов, полномочий и... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T08:00
2024-06-11T08:00
2024-06-11T11:07
специальная военная операция на украине
аналитика
украина
киев
мустафа найем
владимир зеленский
верховная рада украины
андрей ермак
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Вокруг Владимира Зеленского стремительно образуется кадровая пустыня. По утверждению как украинских, так и западных экспертов, максимум ресурсов, полномочий и возможностей сосредоточивает в своих руках Андрей Ермак, глава президентского офиса. Зато все больше видных представителей украинской элиты покидают свои посты: кто-то уходит сам, других отправляют в отставку. Процесс носит очень активный характер — новости о громких увольнениях в Киеве стали уже привычными, что вызывает все более резкое и открытое недовольство Запада.За последнее время практически все мировые СМИ отметились публикациями с жесткой критикой Зеленского и Ермака, в котором видят движущую силу происходящих событий. Вчерашний день дал новый повод для недовольства: подал в отставку глава агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины Мустафа Найем (которого многие хорошо помнят как одного из инициаторов Евромайдана), а за ним написали заявления ключевые сотрудники ведомства. Утверждают, что Найем получил должность при содействии (уже бывшего) вице-премьера по восстановлению — министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, уволенного месяц назад Верховной радой.Любопытно то, что данный процесс, если его рассмотреть поподробнее, внутренне противоречив.С одной стороны, все просто и понятно: связка Зеленский — Ермак в борьбе за сосредоточение в своих руках максимума власти и удержание ее избавляется от тех, кого рассматривает как неподконтрольные и опасные для себя фигуры.С другой стороны, тоже, в общем, незатейливо: события для Украины развиваются неблагоприятно, впереди предстоят неприятные решения с назначением козла отпущения. Зеленский и его ближайшие приспешники — самые очевидные кандидатуры на данную роль. Соответственно, в Киеве началось брожение: кто-то интригует против главаря режима, кто-то предпочитает дистанцироваться от обреченных и уйти на время в тень.А вот дальше как раз начинаются странности: дело в том, что Зеленский с Ермаком зачищают в первую очередь западные креатуры — людей, у которых имеются личные связи в Европе и за океаном, которые в обход Банковой подчиняются Вашингтону, Лондону и прочим европейским столицам, у которых там есть группа поддержки и влиятельные фигуры, продвинувшие их на соответствующие посты. Именно поэтому президент с истекшим сроком годности и глава его офиса все чаще оказываются в фокусе критики Запада, а тамошние СМИ страдают из-за ухода с постов Залужного, Кубракова, Найема и других киевских деятелей.Но это ведь — если рассуждать здраво — просто опасно для киевских руководителей. Украина на глазах превращается в очередной грандиозный провал Запада, которому предстоит корректировка политики в данном направлении. Самым разумным в такой ситуации для Зеленского была бы подготовка своего ухода на запасной аэродром в статусе священной фигуры украинского сопротивления с передачей ответственности другим людям. Но для этого, помимо подготовленного золотого парашюта, необходима поддержка Запада, что, само собой, предполагает налаженные отношения с его истеблишментом.Вместо этого Зеленский и его команда действуют так, будто всерьез намерены удерживать власть в Киеве еще долгие годы, причем вопреки всему миру. Они регулярно не выполняют требования Запада и даже публично хамят его руководителям. Ну и, разумеется, воруют как не в себя, в том числе западные деньги. То есть мало того, что Украина и конкретно киевские власти уже превратились в серьезную проблему для Запада, так Зеленский с Ермаком делают все от них зависящее, чтобы дополнительно максимально сильно разозлить Европу со Штатами, как будто уверены в своей неприкосновенности, бессмертии и светлом будущем.В чем причина таких действий, которые — с учетом обстоятельств — выглядят просто самоубийственными? Без сомнения, киевским властям в свое время Запад многое пообещал, в том числе в смысле личного благополучия и безопасности в будущем. Но понятно же, что его слово не стоит и ломаного гроша, а Зеленский — выработавшее почти полностью свой ресурс орудие — представляет собой идеальную сакральную жертву для очередного раунда борьбы с Россией.Или непонятно? Скорее всего, именно так: непонятно.Зеленский и его ближний круг — плоть от плоти украинских элит. А те за последние годы продемонстрировали удивительный коктейль качеств: крайнюю недалекость, неспособность просчитать последствия собственных действий даже на два шага вперед, вороватость до утраты чувства самосохранения и главное — запредельное самомнение. Причем Запад сделал все от него зависящее, чтобы максимально раскормить данные качества, — и теперь вынужден иметь дело с результатами собственных трудов, поражаясь и возмущаясь непослушностью украинских марионеток, их хамством, неблагодарностью и глубокой непорядочностью.Судьба Зеленского на самом деле не имеет значения. Запад его походя раздавит, когда придет время, но от этого ему — Западу — легче не станет, потому что на место Зеленского (как и на место Ермака) придут очень похожие персонажи, столь же беспринципные, жадные, хамоватые, с запредельным чувством собственного величия, которым все должны. Украинское государство при деятельной поддержке Запада иных не рождает. И эти деятели обеспечат своим покровителям столько головной боли, что те успеют сто раз проклясть то, что когда-то вообще решили использовать Украину против России.
https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html
https://ria.ru/20240607/ukraina-1951205175.html
https://ria.ru/20240606/evropa-1950797897.html
https://ria.ru/20240602/rossiya-1949905651.html
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Ирина Алкснис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ирина Алкснис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg
аналитика, украина, киев, мустафа найем, владимир зеленский, верховная рада украины, андрей ермак, европа
Специальная военная операция на Украине, Аналитика, Украина, Киев, Мустафа Найем, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Андрей Ермак, Европа
Вокруг Владимира Зеленского стремительно образуется кадровая пустыня. По утверждению как украинских, так и западных экспертов, максимум ресурсов, полномочий и возможностей сосредоточивает в своих руках Андрей Ермак, глава президентского офиса. Зато все больше видных представителей украинской элиты покидают свои посты: кто-то уходит сам, других отправляют в отставку. Процесс носит очень активный характер — новости о громких увольнениях в Киеве стали уже привычными, что вызывает все более резкое и открытое недовольство Запада.
За последнее время практически все мировые СМИ отметились публикациями с жесткой критикой Зеленского и Ермака, в котором видят движущую силу происходящих событий. Вчерашний день дал новый повод для недовольства: подал в отставку глава агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины Мустафа Найем
(которого многие хорошо помнят как одного из инициаторов Евромайдана), а за ним написали заявления ключевые сотрудники ведомства. Утверждают, что Найем получил должность при содействии (уже бывшего) вице-премьера по восстановлению — министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, уволенного месяц назад Верховной радой
.
Любопытно то, что данный процесс, если его рассмотреть поподробнее, внутренне противоречив.
С одной стороны, все просто и понятно: связка Зеленский — Ермак в борьбе за сосредоточение в своих руках максимума власти и удержание ее избавляется от тех, кого рассматривает как неподконтрольные и опасные для себя фигуры.
С другой стороны, тоже, в общем, незатейливо: события для Украины развиваются неблагоприятно, впереди предстоят неприятные решения с назначением козла отпущения. Зеленский и его ближайшие приспешники — самые очевидные кандидатуры на данную роль. Соответственно, в Киеве началось брожение: кто-то интригует против главаря режима, кто-то предпочитает дистанцироваться от обреченных и уйти на время в тень.
А вот дальше как раз начинаются странности: дело в том, что Зеленский с Ермаком зачищают в первую очередь западные креатуры — людей, у которых имеются личные связи в Европе
и за океаном, которые в обход Банковой подчиняются Вашингтону
, Лондону
и прочим европейским столицам, у которых там есть группа поддержки и влиятельные фигуры, продвинувшие их на соответствующие посты. Именно поэтому президент с истекшим сроком годности и глава его офиса все чаще оказываются в фокусе критики Запада, а тамошние СМИ страдают из-за ухода с постов Залужного, Кубракова, Найема и других киевских деятелей.
Но это ведь — если рассуждать здраво — просто опасно для киевских руководителей. Украина на глазах превращается в очередной грандиозный провал Запада, которому предстоит корректировка политики в данном направлении. Самым разумным в такой ситуации для Зеленского была бы подготовка своего ухода на запасной аэродром в статусе священной фигуры украинского сопротивления с передачей ответственности другим людям. Но для этого, помимо подготовленного золотого парашюта, необходима поддержка Запада, что, само собой, предполагает налаженные отношения с его истеблишментом.
Вместо этого Зеленский и его команда действуют так, будто всерьез намерены удерживать власть в Киеве еще долгие годы, причем вопреки всему миру. Они регулярно не выполняют требования Запада и даже публично хамят его руководителям. Ну и, разумеется, воруют как не в себя, в том числе западные деньги. То есть мало того, что Украина и конкретно киевские власти уже превратились в серьезную проблему для Запада, так Зеленский с Ермаком делают все от них зависящее, чтобы дополнительно максимально сильно разозлить Европу со Штатами, как будто уверены в своей неприкосновенности, бессмертии и светлом будущем.
В чем причина таких действий, которые — с учетом обстоятельств — выглядят просто самоубийственными? Без сомнения, киевским властям в свое время Запад многое пообещал, в том числе в смысле личного благополучия и безопасности в будущем. Но понятно же, что его слово не стоит и ломаного гроша, а Зеленский — выработавшее почти полностью свой ресурс орудие — представляет собой идеальную сакральную жертву для очередного раунда борьбы с Россией
.
Или непонятно? Скорее всего, именно так: непонятно.
Зеленский и его ближний круг — плоть от плоти украинских элит. А те за последние годы продемонстрировали удивительный коктейль качеств: крайнюю недалекость, неспособность просчитать последствия собственных действий даже на два шага вперед, вороватость до утраты чувства самосохранения и главное — запредельное самомнение. Причем Запад сделал все от него зависящее, чтобы максимально раскормить данные качества, — и теперь вынужден иметь дело с результатами собственных трудов, поражаясь и возмущаясь непослушностью украинских марионеток, их хамством, неблагодарностью и глубокой непорядочностью.
Судьба Зеленского на самом деле не имеет значения. Запад его походя раздавит, когда придет время, но от этого ему — Западу — легче не станет, потому что на место Зеленского (как и на место Ермака) придут очень похожие персонажи, столь же беспринципные, жадные, хамоватые, с запредельным чувством собственного величия, которым все должны. Украинское государство при деятельной поддержке Запада иных не рождает. И эти деятели обеспечат своим покровителям столько головной боли, что те успеют сто раз проклясть то, что когда-то вообще решили использовать Украину против России.