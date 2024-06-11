https://ria.ru/20240611/proklyatie-1952072522.html

Зеленский уверовал в собственное бессмертие

Зеленский уверовал в собственное бессмертие - РИА Новости, 11.06.2024

Зеленский уверовал в собственное бессмертие

Вокруг Владимира Зеленского стремительно образуется кадровая пустыня. По утверждению как украинских, так и западных экспертов, максимум ресурсов, полномочий и... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T08:00

2024-06-11T08:00

2024-06-11T11:07

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Вокруг Владимира Зеленского стремительно образуется кадровая пустыня. По утверждению как украинских, так и западных экспертов, максимум ресурсов, полномочий и возможностей сосредоточивает в своих руках Андрей Ермак, глава президентского офиса. Зато все больше видных представителей украинской элиты покидают свои посты: кто-то уходит сам, других отправляют в отставку. Процесс носит очень активный характер — новости о громких увольнениях в Киеве стали уже привычными, что вызывает все более резкое и открытое недовольство Запада.За последнее время практически все мировые СМИ отметились публикациями с жесткой критикой Зеленского и Ермака, в котором видят движущую силу происходящих событий. Вчерашний день дал новый повод для недовольства: подал в отставку глава агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины Мустафа Найем (которого многие хорошо помнят как одного из инициаторов Евромайдана), а за ним написали заявления ключевые сотрудники ведомства. Утверждают, что Найем получил должность при содействии (уже бывшего) вице-премьера по восстановлению — министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, уволенного месяц назад Верховной радой.Любопытно то, что данный процесс, если его рассмотреть поподробнее, внутренне противоречив.С одной стороны, все просто и понятно: связка Зеленский — Ермак в борьбе за сосредоточение в своих руках максимума власти и удержание ее избавляется от тех, кого рассматривает как неподконтрольные и опасные для себя фигуры.С другой стороны, тоже, в общем, незатейливо: события для Украины развиваются неблагоприятно, впереди предстоят неприятные решения с назначением козла отпущения. Зеленский и его ближайшие приспешники — самые очевидные кандидатуры на данную роль. Соответственно, в Киеве началось брожение: кто-то интригует против главаря режима, кто-то предпочитает дистанцироваться от обреченных и уйти на время в тень.А вот дальше как раз начинаются странности: дело в том, что Зеленский с Ермаком зачищают в первую очередь западные креатуры — людей, у которых имеются личные связи в Европе и за океаном, которые в обход Банковой подчиняются Вашингтону, Лондону и прочим европейским столицам, у которых там есть группа поддержки и влиятельные фигуры, продвинувшие их на соответствующие посты. Именно поэтому президент с истекшим сроком годности и глава его офиса все чаще оказываются в фокусе критики Запада, а тамошние СМИ страдают из-за ухода с постов Залужного, Кубракова, Найема и других киевских деятелей.Но это ведь — если рассуждать здраво — просто опасно для киевских руководителей. Украина на глазах превращается в очередной грандиозный провал Запада, которому предстоит корректировка политики в данном направлении. Самым разумным в такой ситуации для Зеленского была бы подготовка своего ухода на запасной аэродром в статусе священной фигуры украинского сопротивления с передачей ответственности другим людям. Но для этого, помимо подготовленного золотого парашюта, необходима поддержка Запада, что, само собой, предполагает налаженные отношения с его истеблишментом.Вместо этого Зеленский и его команда действуют так, будто всерьез намерены удерживать власть в Киеве еще долгие годы, причем вопреки всему миру. Они регулярно не выполняют требования Запада и даже публично хамят его руководителям. Ну и, разумеется, воруют как не в себя, в том числе западные деньги. То есть мало того, что Украина и конкретно киевские власти уже превратились в серьезную проблему для Запада, так Зеленский с Ермаком делают все от них зависящее, чтобы дополнительно максимально сильно разозлить Европу со Штатами, как будто уверены в своей неприкосновенности, бессмертии и светлом будущем.В чем причина таких действий, которые — с учетом обстоятельств — выглядят просто самоубийственными? Без сомнения, киевским властям в свое время Запад многое пообещал, в том числе в смысле личного благополучия и безопасности в будущем. Но понятно же, что его слово не стоит и ломаного гроша, а Зеленский — выработавшее почти полностью свой ресурс орудие — представляет собой идеальную сакральную жертву для очередного раунда борьбы с Россией.Или непонятно? Скорее всего, именно так: непонятно.Зеленский и его ближний круг — плоть от плоти украинских элит. А те за последние годы продемонстрировали удивительный коктейль качеств: крайнюю недалекость, неспособность просчитать последствия собственных действий даже на два шага вперед, вороватость до утраты чувства самосохранения и главное — запредельное самомнение. Причем Запад сделал все от него зависящее, чтобы максимально раскормить данные качества, — и теперь вынужден иметь дело с результатами собственных трудов, поражаясь и возмущаясь непослушностью украинских марионеток, их хамством, неблагодарностью и глубокой непорядочностью.Судьба Зеленского на самом деле не имеет значения. Запад его походя раздавит, когда придет время, но от этого ему — Западу — легче не станет, потому что на место Зеленского (как и на место Ермака) придут очень похожие персонажи, столь же беспринципные, жадные, хамоватые, с запредельным чувством собственного величия, которым все должны. Украинское государство при деятельной поддержке Запада иных не рождает. И эти деятели обеспечат своим покровителям столько головной боли, что те успеют сто раз проклясть то, что когда-то вообще решили использовать Украину против России.

https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html

https://ria.ru/20240607/ukraina-1951205175.html

https://ria.ru/20240606/evropa-1950797897.html

https://ria.ru/20240602/rossiya-1949905651.html

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аналитика, украина, киев, мустафа найем, владимир зеленский, верховная рада украины, андрей ермак, европа