https://ria.ru/20240611/probki-1952251215.html

Пробки в Москве во вторник вечером достигли девяти баллов

Пробки в Москве во вторник вечером достигли девяти баллов - РИА Новости, 11.06.2024

Пробки в Москве во вторник вечером достигли девяти баллов

Пробки в Москве во вторник вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T18:17

2024-06-11T18:17

2024-06-11T18:17

общество

городское хозяйство москвы

москва

садовое кольцо (москва)

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Пробки в Москве во вторник вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". Согласно данным сервиса, наибольшие трудности с движением транспорта вечером во вторник наблюдаются в центре города. В пробках встало Садовое кольцо на внешней и внутренней сторонах, сложнее всего обстановка на севере, востоке, северо-востоке, северо-западе. Затруднения наблюдаются на Гончарной, Котельнической, Москворецкой, Кремлевской, Софийской, Космодамианской набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце - от Яузского до Сретенского бульвара и от Тверского до Гоголевского бульвара, на улице Воздвиженка, Неглинная и Большая Лубянка. Значительные затруднения наблюдаются на участках Третьего транспортного кольца в обоих направлениях, особенно на севере, западе, юго-западе, востоке, северо-востоке. Отдельные трудности есть и на МКАД - на северо-западе и юго-западе.

https://ria.ru/20240611/pozdnyakova-1952116453.html

москва

садовое кольцо (москва)

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общество, городское хозяйство москвы, москва, садовое кольцо (москва)