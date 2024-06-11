Рейтинг@Mail.ru
Пробки в Москве во вторник вечером достигли девяти баллов - РИА Новости, 11.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:17 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/probki-1952251215.html
Пробки в Москве во вторник вечером достигли девяти баллов
Пробки в Москве во вторник вечером достигли девяти баллов - РИА Новости, 11.06.2024
Пробки в Москве во вторник вечером достигли девяти баллов
Пробки в Москве во вторник вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T18:17
2024-06-11T18:17
общество
городское хозяйство москвы
москва
садовое кольцо (москва)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785282592_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_014fce4a20fd2a6bae7ffd1e59813cfb.jpg
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Пробки в Москве во вторник вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". Согласно данным сервиса, наибольшие трудности с движением транспорта вечером во вторник наблюдаются в центре города. В пробках встало Садовое кольцо на внешней и внутренней сторонах, сложнее всего обстановка на севере, востоке, северо-востоке, северо-западе. Затруднения наблюдаются на Гончарной, Котельнической, Москворецкой, Кремлевской, Софийской, Космодамианской набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце - от Яузского до Сретенского бульвара и от Тверского до Гоголевского бульвара, на улице Воздвиженка, Неглинная и Большая Лубянка. Значительные затруднения наблюдаются на участках Третьего транспортного кольца в обоих направлениях, особенно на севере, западе, юго-западе, востоке, северо-востоке. Отдельные трудности есть и на МКАД - на северо-западе и юго-западе.
https://ria.ru/20240611/pozdnyakova-1952116453.html
москва
садовое кольцо (москва)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785282592_216:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_97540827f8f533b1f5cb8aeb2d4243fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, городское хозяйство москвы, москва, садовое кольцо (москва)
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Садовое кольцо (Москва)
Пробки в Москве во вторник вечером достигли девяти баллов

"Яндекс.Карты": пробки в Москве достигли 9 баллов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПробка в Москве
Пробка в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Пробка в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Пробки в Москве во вторник вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".
Согласно данным сервиса, наибольшие трудности с движением транспорта вечером во вторник наблюдаются в центре города. В пробках встало Садовое кольцо на внешней и внутренней сторонах, сложнее всего обстановка на севере, востоке, северо-востоке, северо-западе.
Затруднения наблюдаются на Гончарной, Котельнической, Москворецкой, Кремлевской, Софийской, Космодамианской набережных.
Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце - от Яузского до Сретенского бульвара и от Тверского до Гоголевского бульвара, на улице Воздвиженка, Неглинная и Большая Лубянка.
Значительные затруднения наблюдаются на участках Третьего транспортного кольца в обоих направлениях, особенно на севере, западе, юго-западе, востоке, северо-востоке. Отдельные трудности есть и на МКАД - на северо-западе и юго-западе.
Шквалистый ветер и ливень в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
В Москве за ночь выпало 10 миллиметров дождя
Вчера, 10:00
 
ОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваСадовое кольцо (Москва)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала