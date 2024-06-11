https://ria.ru/20240611/prigovor-1952249182.html
Суд вынес приговор пятерым членам банды "билетной мафии"
Суд вынес приговор пятерым членам банды "билетной мафии" - РИА Новости, 11.06.2024
Суд вынес приговор пятерым членам банды "билетной мафии"
Басманный суд Москвы приговорил к срокам от 8,5 до 14 лет колонии пятерых участников "билетной мафии", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T18:08
2024-06-11T18:08
2024-06-11T18:08
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы приговорил к срокам от 8,5 до 14 лет колонии пятерых участников "билетной мафии", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. По версии следствия, подсудимые входили в банду, которая незаконно взламывала сервера продажи железнодорожных билетов, оформляла их на соучастников, а затем сдавала в кассы. Таким образом было похищено около 17 миллионов рублей. Банда действовала в нескольких регионах России. Суд признал их виновными по статьям УК РФ 210 (организация преступного сообщества) и 159.6 (мошенничество в сфере компьютерной информации). Отбывать наказание осужденные будут в колонии строгого режима. "Гражданские иски потерпевших оставлены без рассмотрения, суд сохранил право предъявления исковых требований в порядке гражданского судопроизводства", - сказали в суде.
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Суд вынес приговор пятерым членам банды "билетной мафии"
Суд приговорил к срокам от 8,5 до 14 лет колонии 5 участников "билетной мафии"