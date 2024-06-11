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Жителя Биробиджана осудили за публичное оправдание терроризма
Жителя Биробиджана осудили за публичное оправдание терроризма - РИА Новости, 11.06.2024
Жителя Биробиджана осудили за публичное оправдание терроризма
Суд в Еврейской автономной области приговорил к 3 годам колонии общего режима жителя Биробиджана, который публично оправдывал терроризм и призывал к... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T03:17
2024-06-11T03:17
2024-06-11T03:17
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ВЛАДИВОСТОК, 11 июн – РИА Новости. Суд в Еврейской автономной области приговорил к 3 годам колонии общего режима жителя Биробиджана, который публично оправдывал терроризм и призывал к осуществлению экстремистской деятельности в популярном мессенджере, сообщает УФСБ по ЕАО. Как установил суд, мужчина регулярно подвергал критике деятельность российских властей, в том числе проведение СВО на территории Украины. "Мужчина создал группу в одном из популярных мессенджеров, где оправдывал практику применения насилия в отношении государственных деятелей, членов политических партий и сотрудников правоохранительных органов России, тем самым провоцируя местных жителей на совершение подобных преступлений", - говорится в сообщении. Первый Восточный окружной военный суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 и ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет"). "Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть "Интернет", на срок 3 года. Приговор вступил в законную силу", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20240611/zaderzhanie-1952083592.html
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происшествия, россия, еврейская автономная область, биробиджан
Происшествия, Россия, Еврейская автономная область, Биробиджан
Жителя Биробиджана осудили за публичное оправдание терроризма
Жителя Биробиджана осудили на три года за оправдание терроризма в мессенджере
ВЛАДИВОСТОК, 11 июн – РИА Новости. Суд в Еврейской автономной области приговорил к 3 годам колонии общего режима жителя Биробиджана, который публично оправдывал терроризм и призывал к осуществлению экстремистской деятельности в популярном мессенджере, сообщает УФСБ по ЕАО.
Как установил суд, мужчина регулярно подвергал критике деятельность российских властей, в том числе проведение СВО на территории Украины
.
"Мужчина создал группу в одном из популярных мессенджеров, где оправдывал практику применения насилия в отношении государственных деятелей, членов политических партий и сотрудников правоохранительных органов России
, тем самым провоцируя местных жителей на совершение подобных преступлений", - говорится в сообщении.
Первый Восточный окружной военный суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 и ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет").
"Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть "Интернет", на срок 3 года. Приговор вступил в законную силу", - отмечается в сообщении.