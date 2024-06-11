Рейтинг@Mail.ru
Жителя Биробиджана осудили за публичное оправдание терроризма - РИА Новости, 11.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:17 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/prigovor-1952086511.html
Жителя Биробиджана осудили за публичное оправдание терроризма
Жителя Биробиджана осудили за публичное оправдание терроризма - РИА Новости, 11.06.2024
Жителя Биробиджана осудили за публичное оправдание терроризма
Суд в Еврейской автономной области приговорил к 3 годам колонии общего режима жителя Биробиджана, который публично оправдывал терроризм и призывал к... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T03:17
2024-06-11T03:17
происшествия
россия
еврейская автономная область
биробиджан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 11 июн – РИА Новости. Суд в Еврейской автономной области приговорил к 3 годам колонии общего режима жителя Биробиджана, который публично оправдывал терроризм и призывал к осуществлению экстремистской деятельности в популярном мессенджере, сообщает УФСБ по ЕАО. Как установил суд, мужчина регулярно подвергал критике деятельность российских властей, в том числе проведение СВО на территории Украины. "Мужчина создал группу в одном из популярных мессенджеров, где оправдывал практику применения насилия в отношении государственных деятелей, членов политических партий и сотрудников правоохранительных органов России, тем самым провоцируя местных жителей на совершение подобных преступлений", - говорится в сообщении. Первый Восточный окружной военный суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 и ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет"). "Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть "Интернет", на срок 3 года. Приговор вступил в законную силу", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20240611/zaderzhanie-1952083592.html
https://ria.ru/20240610/zaderzhanie-1951988151.html
россия
еврейская автономная область
биробиджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, еврейская автономная область, биробиджан
Происшествия, Россия, Еврейская автономная область, Биробиджан
Жителя Биробиджана осудили за публичное оправдание терроризма

Жителя Биробиджана осудили на три года за оправдание терроризма в мессенджере

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 11 июн – РИА Новости. Суд в Еврейской автономной области приговорил к 3 годам колонии общего режима жителя Биробиджана, который публично оправдывал терроризм и призывал к осуществлению экстремистской деятельности в популярном мессенджере, сообщает УФСБ по ЕАО.
Как установил суд, мужчина регулярно подвергал критике деятельность российских властей, в том числе проведение СВО на территории Украины.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
На Камчатке задержали подозреваемого в сотрудничестве с СБУ
02:22
"Мужчина создал группу в одном из популярных мессенджеров, где оправдывал практику применения насилия в отношении государственных деятелей, членов политических партий и сотрудников правоохранительных органов России, тем самым провоцируя местных жителей на совершение подобных преступлений", - говорится в сообщении.
Первый Восточный окружной военный суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 и ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет").
"Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть "Интернет", на срок 3 года. Приговор вступил в законную силу", - отмечается в сообщении.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
В Крыму задержали участника украинского национального батальона
Вчера, 16:19
 
ПроисшествияРоссияЕврейская автономная областьБиробиджан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала