https://ria.ru/20240611/prigovor-1952086511.html

Жителя Биробиджана осудили за публичное оправдание терроризма

Жителя Биробиджана осудили за публичное оправдание терроризма - РИА Новости, 11.06.2024

Жителя Биробиджана осудили за публичное оправдание терроризма

Суд в Еврейской автономной области приговорил к 3 годам колонии общего режима жителя Биробиджана, который публично оправдывал терроризм и призывал к... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T03:17

2024-06-11T03:17

2024-06-11T03:17

происшествия

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еврейская автономная область

биробиджан

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ВЛАДИВОСТОК, 11 июн – РИА Новости. Суд в Еврейской автономной области приговорил к 3 годам колонии общего режима жителя Биробиджана, который публично оправдывал терроризм и призывал к осуществлению экстремистской деятельности в популярном мессенджере, сообщает УФСБ по ЕАО. Как установил суд, мужчина регулярно подвергал критике деятельность российских властей, в том числе проведение СВО на территории Украины. "Мужчина создал группу в одном из популярных мессенджеров, где оправдывал практику применения насилия в отношении государственных деятелей, членов политических партий и сотрудников правоохранительных органов России, тем самым провоцируя местных жителей на совершение подобных преступлений", - говорится в сообщении. Первый Восточный окружной военный суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 и ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет"). "Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть "Интернет", на срок 3 года. Приговор вступил в законную силу", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20240611/zaderzhanie-1952083592.html

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происшествия, россия, еврейская автономная область, биробиджан