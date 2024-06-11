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Антонов прокомментировал решение США по поставкам оружия "Азову"* - РИА Новости, 11.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:10 11.06.2024 (обновлено: 23:31 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/preshenie-1952297062.html
Антонов прокомментировал решение США по поставкам оружия "Азову"*
Антонов прокомментировал решение США по поставкам оружия "Азову"* - РИА Новости, 11.06.2024
Антонов прокомментировал решение США по поставкам оружия "Азову"*
Информация о решении США снять ограничения на поставки оружия признанному террористической организацией и запрещенному в РФ батальону "Азов"* вызывает крайнее... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T23:10
2024-06-11T23:31
сша
россия
специальная военная операция на украине
анатолий антонов
вашингтон (штат)
в мире
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ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Информация о решении США снять ограничения на поставки оружия признанному террористической организацией и запрещенному в РФ батальону "Азов"* вызывает крайнее возмущение, заявил глава посольства РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."Мы действительно видели публикации в местной прессе на сей счет. Подобные шаги Вашингтона применительно к откровенно националистическому формированию не могут вызывать ничего, кроме крайнего возмущения. Причем в данном случае самые серьезные озабоченности возникают не только в отношении стратегии Америки на Украине, но и применительно к подходам США в сфере борьбы с терроризмом", - говорится в распространенном посольством комментарии Антонова.Россия выступает против попыток делить преступников на "хороших и плохих", считая, что "ублюдков без родины и совести" необходимо наказывать, заявил во вторник он, комментируя данные о снятии многолетнего запрета в США на передачу оружия "Азову"* (признан террористической организацией и запрещен в РФ).Ранее газета Washington Post со ссылкой на госдепартамент сообщила, что администрация США сняла запрет на поставки вооружений украинскому батальону "Азов"*."Россия против политизированных попыток делить преступников на "хороших и плохих". Ублюдков без родины и без совести надо наказывать и изолировать, а не использовать в конъюнктурных целях", - сказал Антонов журналистам.При этом он подчеркнул, что российская позиция в отношении необходимости борьбы с терроризмом является четкой и последовательной."Напомним администрации старую русскую поговорку: "Не рой другому яму, сам в нее попадешь". Нынешняя ситуация, в том числе вокруг возможного возобновления "накачки" оружием неонацистов из "Азова"*, не может не напоминать о плачевном опыте США на Ближнем Востоке", - добавил Антонов.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240607/rossiya-1951118611.html
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946528827.html
https://ria.ru/20240608/putin-1951534453.html
сша
россия
вашингтон (штат)
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сша, россия, анатолий антонов, вашингтон (штат), в мире
США, Россия, Специальная военная операция на Украине, Анатолий Антонов, Вашингтон (штат), В мире
Антонов прокомментировал решение США по поставкам оружия "Азову"*

Антонов: решение США по отмене ограничения на поставки оружия "Азову" возмущает

© Фото : Посольство РФ в СШААнатолий Антонов
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© Фото : Посольство РФ в США
Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Информация о решении США снять ограничения на поставки оружия признанному террористической организацией и запрещенному в РФ батальону "Азов"* вызывает крайнее возмущение, заявил глава посольства РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Мы действительно видели публикации в местной прессе на сей счет. Подобные шаги Вашингтона применительно к откровенно националистическому формированию не могут вызывать ничего, кроме крайнего возмущения. Причем в данном случае самые серьезные озабоченности возникают не только в отношении стратегии Америки на Украине, но и применительно к подходам США в сфере борьбы с терроризмом", - говорится в распространенном посольством комментарии Антонова.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Россия удивит Америку до смерти
7 июня, 08:00
Россия выступает против попыток делить преступников на "хороших и плохих", считая, что "ублюдков без родины и совести" необходимо наказывать, заявил во вторник он, комментируя данные о снятии многолетнего запрета в США на передачу оружия "Азову"* (признан террористической организацией и запрещен в РФ).
Ранее газета Washington Post со ссылкой на госдепартамент сообщила, что администрация США сняла запрет на поставки вооружений украинскому батальону "Азов"*.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Время для атаки: Украина нашла сто тысяч отличных новых солдат
17 мая, 08:00
"Россия против политизированных попыток делить преступников на "хороших и плохих". Ублюдков без родины и без совести надо наказывать и изолировать, а не использовать в конъюнктурных целях", - сказал Антонов журналистам.
При этом он подчеркнул, что российская позиция в отношении необходимости борьбы с терроризмом является четкой и последовательной.
"Напомним администрации старую русскую поговорку: "Не рой другому яму, сам в нее попадешь". Нынешняя ситуация, в том числе вокруг возможного возобновления "накачки" оружием неонацистов из "Азова"*, не может не напоминать о плачевном опыте США на Ближнем Востоке", - добавил Антонов.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
"Колебаний нет и быть не может": Путин предупредил Запад
8 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАРоссияАнатолий АнтоновВашингтон (штат)В мире
 
 
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