https://ria.ru/20240611/preshenie-1952297062.html

Антонов прокомментировал решение США по поставкам оружия "Азову"*

Антонов прокомментировал решение США по поставкам оружия "Азову"* - РИА Новости, 11.06.2024

Антонов прокомментировал решение США по поставкам оружия "Азову"*

Информация о решении США снять ограничения на поставки оружия признанному террористической организацией и запрещенному в РФ батальону "Азов"* вызывает крайнее... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T23:10

2024-06-11T23:10

2024-06-11T23:31

сша

россия

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Информация о решении США снять ограничения на поставки оружия признанному террористической организацией и запрещенному в РФ батальону "Азов"* вызывает крайнее возмущение, заявил глава посольства РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."Мы действительно видели публикации в местной прессе на сей счет. Подобные шаги Вашингтона применительно к откровенно националистическому формированию не могут вызывать ничего, кроме крайнего возмущения. Причем в данном случае самые серьезные озабоченности возникают не только в отношении стратегии Америки на Украине, но и применительно к подходам США в сфере борьбы с терроризмом", - говорится в распространенном посольством комментарии Антонова.Россия выступает против попыток делить преступников на "хороших и плохих", считая, что "ублюдков без родины и совести" необходимо наказывать, заявил во вторник он, комментируя данные о снятии многолетнего запрета в США на передачу оружия "Азову"* (признан террористической организацией и запрещен в РФ).Ранее газета Washington Post со ссылкой на госдепартамент сообщила, что администрация США сняла запрет на поставки вооружений украинскому батальону "Азов"*."Россия против политизированных попыток делить преступников на "хороших и плохих". Ублюдков без родины и без совести надо наказывать и изолировать, а не использовать в конъюнктурных целях", - сказал Антонов журналистам.При этом он подчеркнул, что российская позиция в отношении необходимости борьбы с терроризмом является четкой и последовательной."Напомним администрации старую русскую поговорку: "Не рой другому яму, сам в нее попадешь". Нынешняя ситуация, в том числе вокруг возможного возобновления "накачки" оружием неонацистов из "Азова"*, не может не напоминать о плачевном опыте США на Ближнем Востоке", - добавил Антонов.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240607/rossiya-1951118611.html

https://ria.ru/20240517/ukraina-1946528827.html

https://ria.ru/20240608/putin-1951534453.html

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россия

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сша, россия, анатолий антонов, вашингтон (штат), в мире