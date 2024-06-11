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Rheinmetall планирует открыть новые предприятия на Украине
Rheinmetall планирует открыть новые предприятия на Украине - РИА Новости, 11.06.2024
Rheinmetall планирует открыть новые предприятия на Украине
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует открыть новые совместные предприятия на Украине для ремонта танков Leopard 1 и Leopard 2, говорится в... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T13:08
2024-06-11T13:08
2024-06-11T14:10
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует открыть новые совместные предприятия на Украине для ремонта танков Leopard 1 и Leopard 2, говорится в пресс-релизе компании.Ранее украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что первый совместный проект концерна "Укроборонпром" и Rheinmetall заработал на Украине."В этом хабе сейчас будут проходить обслуживание и ремонтироваться БМП Marder. В перспективе основные боевые танки Leopard 1 и Leopard 2 и другие системы немецкого производства также будут ремонтироваться на других площадках на Украине", - говорится в пресс-релизе.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире
Rheinmetall планирует открыть новые предприятия на Украине
Rheinmetall планирует открыть новые предприятия на Украине для ремонта Leopard
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует открыть новые совместные предприятия на Украине для ремонта танков Leopard 1 и Leopard 2, говорится в пресс-релизе
компании.
Ранее украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что первый совместный проект концерна "Укроборонпром" и Rheinmetall заработал на Украине.
«
"В этом хабе сейчас будут проходить обслуживание и ремонтироваться БМП Marder. В перспективе основные боевые танки Leopard 1 и Leopard 2 и другие системы немецкого производства также будут ремонтироваться на других площадках на Украине", - говорится в пресс-релизе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.