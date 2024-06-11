https://ria.ru/20240611/predlozhenie-1952291995.html

Египет и Катар получили ответ ХАМАС на предложение об остановке огня в Газе

Египет и Катар получили ответ ХАМАС на предложение об остановке огня в Газе - РИА Новости, 11.06.2024

Египет и Катар получили ответ ХАМАС на предложение об остановке огня в Газе

Египет и Катар получили ответ ХАМАС и других палестинских группировок на предложение о прекращении огня в секторе Газа и изучат его вместе с США, заявил... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T22:08

2024-06-11T22:08

2024-06-11T22:08

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

египет

катар

в мире

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КАИР, 11 июн – РИА Новости. Египет и Катар получили ответ ХАМАС и других палестинских группировок на предложение о прекращении огня в секторе Газа и изучат его вместе с США, заявил египетский МИД. "Арабская Республика Египет и Государство Катар объявляют о том, что получили 11 июня ответ движения ХАМАС и палестинских фракций на последнее предложение по сделке о прекращении огня и обмене пленными и задержанными", - сообщается в заявлении МИД Египта. Министерство подчеркнуло, что их совместные с США усилия продолжатся до достижения соглашения. "Посредники изучат ответ и будут проводить координацию с заинтересованными сторонами по поводу следующих шагов", - говорится в заявлении. Член политбюро ХАМАС Басем Наим сообщил РИА Новости, что движение передало посредникам ответ на предложение о прекращении огня в Газе и сделке по обмену.

https://ria.ru/20240611/konflikt-1915630213.html

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египет

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, египет, катар, в мире