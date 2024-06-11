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В микрорайоне Чертаново Северное в Москве загорелись три автомобиля
В микрорайоне Чертаново Северное в Москве загорелись три автомобиля - РИА Новости, 11.06.2024
В микрорайоне Чертаново Северное в Москве загорелись три автомобиля
Три автомобиля горели в московском микрорайоне Чертаново Северное, пожар потушили, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T21:54
2024-06-11T21:54
2024-06-11T21:54
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Три автомобиля горели в московском микрорайоне Чертаново Северное, пожар потушили, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "В микрорайоне Чертаново Северное горело три автомобиля во дворе дома. Пожар потушили, информации о пострадавших не поступало", - заявил собеседник агентства.
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происшествия, москва
В микрорайоне Чертаново Северное в Москве загорелись три автомобиля
В микрорайоне Чертаново Северное в Москве загорелись три автомобиля во дворе