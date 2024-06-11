https://ria.ru/20240611/pozhar-1952290137.html

В микрорайоне Чертаново Северное в Москве загорелись три автомобиля

В микрорайоне Чертаново Северное в Москве загорелись три автомобиля - РИА Новости, 11.06.2024

В микрорайоне Чертаново Северное в Москве загорелись три автомобиля

Три автомобиля горели в московском микрорайоне Чертаново Северное, пожар потушили, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T21:54

2024-06-11T21:54

2024-06-11T21:54

происшествия

москва

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Три автомобиля горели в московском микрорайоне Чертаново Северное, пожар потушили, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "В микрорайоне Чертаново Северное горело три автомобиля во дворе дома. Пожар потушили, информации о пострадавших не поступало", - заявил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240610/pozhar-1951856522.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва