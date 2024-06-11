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В Свердловской области загорелся цех по производству покрышек
В Свердловской области загорелся цех по производству покрышек - РИА Новости, 11.06.2024
В Свердловской области загорелся цех по производству покрышек
Цех по производству покрышек горит в городе Арамиле Свердловской области на 900 квадратных метров, сообщает МЧС России. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T20:01
2024-06-11T20:01
2024-06-11T20:01
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ/МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Цех по производству покрышек горит в городе Арамиле Свердловской области на 900 квадратных метров, сообщает МЧС России. "В 18.54 мск поступило сообщение о пожаре в городе Арамиле. По оперативной информации, на площади 900 квадратных метров горит цех по производству покрышек на улице Базовой", - сказали журналистам в ведомстве. Отмечается, что информации о пострадавших не поступало. В тушении пожара задействованы 32 человека личного состава и 9 единиц спецтехники.
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происшествия, арамиль, свердловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Арамиль, Свердловская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Свердловской области загорелся цех по производству покрышек
В Арамиле цех по производству покрышек горит на площади 900 "квадратов"