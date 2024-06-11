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В Свердловской области загорелся цех по производству покрышек

В Свердловской области загорелся цех по производству покрышек - РИА Новости, 11.06.2024

В Свердловской области загорелся цех по производству покрышек

Цех по производству покрышек горит в городе Арамиле Свердловской области на 900 квадратных метров, сообщает МЧС России. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T20:01

2024-06-11T20:01

2024-06-11T20:01

происшествия

арамиль

свердловская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ/МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Цех по производству покрышек горит в городе Арамиле Свердловской области на 900 квадратных метров, сообщает МЧС России. "В 18.54 мск поступило сообщение о пожаре в городе Арамиле. По оперативной информации, на площади 900 квадратных метров горит цех по производству покрышек на улице Базовой", - сказали журналистам в ведомстве. Отмечается, что информации о пострадавших не поступало. В тушении пожара задействованы 32 человека личного состава и 9 единиц спецтехники.

https://ria.ru/20240211/zaderzhanie-1926722236.html

арамиль

свердловская область

россия

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2024

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происшествия, арамиль, свердловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)