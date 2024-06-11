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Пожар на мусорном полигоне под Новороссийском тушат третий день - РИА Новости, 11.06.2024
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19:12 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/pozhar-1952264082.html
Пожар на мусорном полигоне под Новороссийском тушат третий день
Пожар на мусорном полигоне под Новороссийском тушат третий день - РИА Новости, 11.06.2024
Пожар на мусорном полигоне под Новороссийском тушат третий день
Спасатели третьи сутки тушат пожар на мусорном полигоне под Новороссийском, площадь возгорания сократилась до 300 квадратных метров, сообщил заместитель главы... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T19:12
2024-06-11T19:12
происшествия
новороссийск
андрей кравченко (государственный служащий)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 11 июн - РИА Новости. Спасатели третьи сутки тушат пожар на мусорном полигоне под Новороссийском, площадь возгорания сократилась до 300 квадратных метров, сообщил заместитель главы города Александр Яменсков. О возгорании мусорного полигона в селе Борисовка в Новороссийске стало известно в минувшее воскресенье. Примерная площадь пожара тогда составила 1000 квадратных метров. Вечером в тот же день мэр города Андрей Кравченко сообщил, что спасатели локализовали пожар. В понедельник утром пожарные ликвидировали открытое горение. "В результате принятых мер в настоящее время площадь пожара уменьшилась с 1000 квадратных метров до 300 квадратных метров", - написал Яменсков в Telegram-канале. По его словам, на данный момент производится отсыпка грунтом очагов возгорания с вершины насыпи при помощи бульдозера и самосвалов. С нижней части насыпи сотрудники МЧС тушат пожар при помощи лафетов.
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новороссийск
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происшествия, новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на мусорном полигоне под Новороссийском тушат третий день

Пожар площадью 300 "квадратов" на полигоне под Новороссийском тушат третий день

© Фото : Андрей Кравченко/TelegramМесто пожара на мусорном полигоне в Новороссийске
Место пожара на мусорном полигоне в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© Фото : Андрей Кравченко/Telegram
Место пожара на мусорном полигоне в Новороссийске. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 11 июн - РИА Новости. Спасатели третьи сутки тушат пожар на мусорном полигоне под Новороссийском, площадь возгорания сократилась до 300 квадратных метров, сообщил заместитель главы города Александр Яменсков.
О возгорании мусорного полигона в селе Борисовка в Новороссийске стало известно в минувшее воскресенье. Примерная площадь пожара тогда составила 1000 квадратных метров. Вечером в тот же день мэр города Андрей Кравченко сообщил, что спасатели локализовали пожар. В понедельник утром пожарные ликвидировали открытое горение.
"В результате принятых мер в настоящее время площадь пожара уменьшилась с 1000 квадратных метров до 300 квадратных метров", - написал Яменсков в Telegram-канале.
По его словам, на данный момент производится отсыпка грунтом очагов возгорания с вершины насыпи при помощи бульдозера и самосвалов. С нижней части насыпи сотрудники МЧС тушат пожар при помощи лафетов.
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ПроисшествияНовороссийскАндрей Кравченко (государственный служащий)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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