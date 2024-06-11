https://ria.ru/20240611/pozdnyakova-1952116453.html
В Москве за ночь выпало 10 миллиметров дождя
В Москве за ночь выпало 10 миллиметров дождя - РИА Новости, 11.06.2024
В Москве за ночь выпало 10 миллиметров дождя
За ночь на вторник в Москве выпало 10 миллиметров дождя, месячная норма осадков оказалась перевыполнена, сообщила главный специалист столичного метеобюро... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T10:00
2024-06-11T10:00
2024-06-11T10:10
общество
москва
московская область (подмосковье)
можайск
татьяна позднякова
домодедово (аэропорт)
экология в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941146080_0:137:3074:1866_1920x0_80_0_0_6d1d6b415693d1805292c76d7c1a4025.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. За ночь на вторник в Москве выпало 10 миллиметров дождя, месячная норма осадков оказалась перевыполнена, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. "Ночью 11 июня столичный регион пересекал теплый атмосферный фронт… он отметился дождями различной интенсивности, местами прогремела гроза. За ночь в столице выпало 10 миллиметров дождя, и месячная норма осадков оказалась перевыполнена", - написала Позднякова. Она добавила, что в Подмосковье, в частности в Можайске, помимо дождя был и град. В Серпухове и Домодедово ветер усиливался до 15-16 метров в секунду, а в Наро-Фоминске дождь был самым интенсивным, выпало 12 миллиметров осадков.
https://ria.ru/20240602/pogoda-1949979022.html
москва
московская область (подмосковье)
можайск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941146080_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_54c3e014a8d81a10355b95b3ac7afefd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), можайск, татьяна позднякова, домодедово (аэропорт), экология в россии
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Можайск, Татьяна Позднякова, Домодедово (аэропорт), Экология в России
В Москве за ночь выпало 10 миллиметров дождя
Позднякова: месячная норма осадков в Москве перевыполнена