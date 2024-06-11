Рейтинг@Mail.ru
В Москве за ночь выпало 10 миллиметров дождя - РИА Новости, 11.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 11.06.2024 (обновлено: 10:10 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/pozdnyakova-1952116453.html
В Москве за ночь выпало 10 миллиметров дождя
В Москве за ночь выпало 10 миллиметров дождя - РИА Новости, 11.06.2024
В Москве за ночь выпало 10 миллиметров дождя
За ночь на вторник в Москве выпало 10 миллиметров дождя, месячная норма осадков оказалась перевыполнена, сообщила главный специалист столичного метеобюро... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T10:00
2024-06-11T10:10
общество
москва
московская область (подмосковье)
можайск
татьяна позднякова
домодедово (аэропорт)
экология в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941146080_0:137:3074:1866_1920x0_80_0_0_6d1d6b415693d1805292c76d7c1a4025.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. За ночь на вторник в Москве выпало 10 миллиметров дождя, месячная норма осадков оказалась перевыполнена, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. "Ночью 11 июня столичный регион пересекал теплый атмосферный фронт… он отметился дождями различной интенсивности, местами прогремела гроза. За ночь в столице выпало 10 миллиметров дождя, и месячная норма осадков оказалась перевыполнена", - написала Позднякова. Она добавила, что в Подмосковье, в частности в Можайске, помимо дождя был и град. В Серпухове и Домодедово ветер усиливался до 15-16 метров в секунду, а в Наро-Фоминске дождь был самым интенсивным, выпало 12 миллиметров осадков.
https://ria.ru/20240602/pogoda-1949979022.html
москва
московская область (подмосковье)
можайск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941146080_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_54c3e014a8d81a10355b95b3ac7afefd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, московская область (подмосковье), можайск, татьяна позднякова, домодедово (аэропорт), экология в россии
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Можайск, Татьяна Позднякова, Домодедово (аэропорт), Экология в России
В Москве за ночь выпало 10 миллиметров дождя

Позднякова: месячная норма осадков в Москве перевыполнена

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкШквалистый ветер и ливень в Москве
Шквалистый ветер и ливень в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Шквалистый ветер и ливень в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. За ночь на вторник в Москве выпало 10 миллиметров дождя, месячная норма осадков оказалась перевыполнена, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.
«
"Ночью 11 июня столичный регион пересекал теплый атмосферный фронт… он отметился дождями различной интенсивности, местами прогремела гроза. За ночь в столице выпало 10 миллиметров дождя, и месячная норма осадков оказалась перевыполнена", - написала Позднякова.
Она добавила, что в Подмосковье, в частности в Можайске, помимо дождя был и град. В Серпухове и Домодедово ветер усиливался до 15-16 метров в секунду, а в Наро-Фоминске дождь был самым интенсивным, выпало 12 миллиметров осадков.
Люди на теплоходе в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
В Москве в первый день лета зафиксировали температурный рекорд
2 июня, 10:31
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)МожайскТатьяна ПоздняковаДомодедово (аэропорт)Экология в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала