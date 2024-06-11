https://ria.ru/20240611/pozdnyakova-1952116453.html

В Москве за ночь выпало 10 миллиметров дождя

В Москве за ночь выпало 10 миллиметров дождя - РИА Новости, 11.06.2024

В Москве за ночь выпало 10 миллиметров дождя

За ночь на вторник в Москве выпало 10 миллиметров дождя, месячная норма осадков оказалась перевыполнена, сообщила главный специалист столичного метеобюро... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T10:00

2024-06-11T10:00

2024-06-11T10:10

общество

москва

московская область (подмосковье)

можайск

татьяна позднякова

домодедово (аэропорт)

экология в россии

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. За ночь на вторник в Москве выпало 10 миллиметров дождя, месячная норма осадков оказалась перевыполнена, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. "Ночью 11 июня столичный регион пересекал теплый атмосферный фронт… он отметился дождями различной интенсивности, местами прогремела гроза. За ночь в столице выпало 10 миллиметров дождя, и месячная норма осадков оказалась перевыполнена", - написала Позднякова. Она добавила, что в Подмосковье, в частности в Можайске, помимо дождя был и град. В Серпухове и Домодедово ветер усиливался до 15-16 метров в секунду, а в Наро-Фоминске дождь был самым интенсивным, выпало 12 миллиметров осадков.

https://ria.ru/20240602/pogoda-1949979022.html

москва

московская область (подмосковье)

можайск

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общество, москва, московская область (подмосковье), можайск, татьяна позднякова, домодедово (аэропорт), экология в россии