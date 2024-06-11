https://ria.ru/20240611/posolstvo-1952196205.html
В главном городе Республики Сербской открылось отделение посольства России
В главном городе Республики Сербской открылось отделение посольства России - РИА Новости, 11.06.2024
В главном городе Республики Сербской открылось отделение посольства России
В главном городе Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Баня-Луке с участием президента Милорада Додика и властей республики во вторник торжественно... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T15:49
2024-06-11T15:49
2024-06-11T16:23
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республика сербская
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БЕЛГРАД, 11 июн – РИА Новости. В главном городе Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Баня-Луке с участием президента Милорада Додика и властей республики во вторник торжественно открылось отделение посольства России в БиГ. На церемонии присутствовало руководство РС БиГ: премьер Радован Вишкович, председатель Скупщины (парламента) Ненад Стевандич, члены правительство, делегация посольства РФ во главе с послом, местные политики и общественники. "Это – итог серьезных усилий, которые мы вместе предпринимали в Республике Сербской, желая, чтобы здесь была открыта канцелярия (отделение) российского дипломатического представительства, чтобы мы могли легче осуществлять наши интересы", - заявил Додик собравшимся, трансляцию вело Радио и телевидение Республики Сербской. По его словам, посол РФ Игорь Калабухов не отступался и серьезно потрудился над тем, чтобы пройти все процедуры, "чтобы в такое время это произошло". Президент РС БиГ подчеркнул, что в Баня-Луке это открытие восприняли эмоционально, "потому что речь идет о Российской Федерации". По видеосвязи с приветственным словом к участникам мероприятия обратился глава МИД РФ Сергей Лавров.
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, россия, республика сербская, милорад додик, сергей лавров
В мире, Россия, Республика Сербская, Милорад Додик, Сергей Лавров
В главном городе Республики Сербской открылось отделение посольства России
В Баня-Луке открылось отделение российского посольства в БиГ
БЕЛГРАД, 11 июн – РИА Новости. В главном городе Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Баня-Луке с участием президента Милорада Додика и властей республики во вторник торжественно открылось отделение посольства России в БиГ.
На церемонии присутствовало руководство РС БиГ: премьер Радован Вишкович, председатель Скупщины (парламента) Ненад Стевандич, члены правительство, делегация посольства РФ во главе с послом, местные политики и общественники.
«
"Это – итог серьезных усилий, которые мы вместе предпринимали в Республике Сербской, желая, чтобы здесь была открыта канцелярия (отделение) российского дипломатического представительства, чтобы мы могли легче осуществлять наши интересы", - заявил Додик собравшимся, трансляцию вело Радио и телевидение Республики Сербской.
По его словам, посол РФ Игорь Калабухов не отступался и серьезно потрудился над тем, чтобы пройти все процедуры, "чтобы в такое время это произошло". Президент РС БиГ подчеркнул, что в Баня-Луке это открытие восприняли эмоционально, "потому что речь идет о Российской Федерации".
По видеосвязи с приветственным словом к участникам мероприятия обратился
глава МИД РФ Сергей Лавров.