https://ria.ru/20240611/posolstvo-1952196205.html

В главном городе Республики Сербской открылось отделение посольства России

В главном городе Республики Сербской открылось отделение посольства России - РИА Новости, 11.06.2024

В главном городе Республики Сербской открылось отделение посольства России

В главном городе Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Баня-Луке с участием президента Милорада Додика и властей республики во вторник торжественно... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T15:49

2024-06-11T15:49

2024-06-11T16:23

в мире

россия

республика сербская

милорад додик

сергей лавров

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БЕЛГРАД, 11 июн – РИА Новости. В главном городе Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Баня-Луке с участием президента Милорада Додика и властей республики во вторник торжественно открылось отделение посольства России в БиГ. На церемонии присутствовало руководство РС БиГ: премьер Радован Вишкович, председатель Скупщины (парламента) Ненад Стевандич, члены правительство, делегация посольства РФ во главе с послом, местные политики и общественники. "Это – итог серьезных усилий, которые мы вместе предпринимали в Республике Сербской, желая, чтобы здесь была открыта канцелярия (отделение) российского дипломатического представительства, чтобы мы могли легче осуществлять наши интересы", - заявил Додик собравшимся, трансляцию вело Радио и телевидение Республики Сербской. По его словам, посол РФ Игорь Калабухов не отступался и серьезно потрудился над тем, чтобы пройти все процедуры, "чтобы в такое время это произошло". Президент РС БиГ подчеркнул, что в Баня-Луке это открытие восприняли эмоционально, "потому что речь идет о Российской Федерации". По видеосвязи с приветственным словом к участникам мероприятия обратился глава МИД РФ Сергей Лавров.

https://ria.ru/20240603/sanktsii-1950075279.html

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республика сербская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, республика сербская, милорад додик, сергей лавров