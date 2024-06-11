https://ria.ru/20240611/posol-1952162523.html

Посол России в Бишкеке завершает дипломатическую миссию

Посол России в Бишкеке завершает дипломатическую миссию - РИА Новости, 11.06.2024

Посол России в Бишкеке завершает дипломатическую миссию

Посол РФ в Киргизии Николай Удовиченко завершает свою дипломатическую миссию, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе российского посольства в Бишкеке. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T13:18

2024-06-11T13:18

2024-06-11T13:37

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киргизия

политика

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БИШКЕК, 11 июн - РИА Новости. Посол РФ в Киргизии Николай Удовиченко завершает свою дипломатическую миссию, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе российского посольства в Бишкеке."Посол России в Кыргызстане Николай Удовиченко был принят министром иностранных дел Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым по случаю завершения своей дипломатической миссии", - говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что министр и посол обсудили вопросы выполнения достигнутых договоренностей на высшем и высоком уровнях, подготовку предстоящих 25-го заседания межправительственной Российско-Киргизской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству и 11-й Российско-Киргизской межрегиональной конференции, которые планируется провести в июле 2024 года в Красноярске."Министр поздравил посла с предстоящим государственным праздником – Днем России, выразил признательность за работу и личный вклад в развитие двусторонних отношений между Кыргызстаном и Россией, которые вышли на новый уровень стратегического партнерства", - уточнили в диппредставительстве.Удовиченко занимал пост посла России в Бишкеке с января 2019 года.

https://ria.ru/20240409/odkb-1938795071.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, киргизия, политика