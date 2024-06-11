https://ria.ru/20240611/popova-1952104726.html
Попова оценила ситуацию с птичьим гриппом в Мексике
Попова оценила ситуацию с птичьим гриппом в Мексике - РИА Новости, 11.06.2024
Попова оценила ситуацию с птичьим гриппом в Мексике
Рисков для России из-за летального случая птичьего гриппа, который произошел в Мексике, нет, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T09:04
2024-06-11T09:04
2024-06-11T09:04
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Рисков для России из-за летального случая птичьего гриппа, который произошел в Мексике, нет, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее сообщила о первом случае заражения человека вирусом птичьего гриппа A(H5N2) в Мексике, который закончился летальным исходом. "В этом случае рисков для Российской Федерации нет. Мировые эксперты уже оценили эту ситуацию как низкий риск для всего мира", - сказала Попова. Как отметила глава Роспотребнадзора, эксперты из института "Вектор" уже доложили, что у них есть тест-система и вакцинная платформа. По словам Поповой, данный случай был зарегистрирован в Мексике еще 17 апреля, через неделю заболевший скончался, однако информация об этом пришла лишь спустя два месяца. Ранее Попова отмечала, что если бы речь шла о вирусе с пандемическим потенциалом, за это время радиус его разлета уже существенно увеличился бы, а в зоне риска оказалось бы множество людей. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240419/gripp-1941135732.html
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мексика, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, общество
ПМЭФ-2024, Мексика, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), ВОЗ, Общество
Попова оценила ситуацию с птичьим гриппом в Мексике
Глава Роспотребнадзора Попова: рисков для России из-за птичьего гриппа нет
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Рисков для России из-за летального случая птичьего гриппа, который произошел в Мексике, нет, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее сообщила о первом случае заражения человека вирусом птичьего гриппа A(H5N2) в Мексике, который закончился летальным исходом.
«
"В этом случае рисков для Российской Федерации нет. Мировые эксперты уже оценили эту ситуацию как низкий риск для всего мира", - сказала Попова.
Как отметила глава Роспотребнадзора, эксперты из института "Вектор" уже доложили, что у них есть тест-система и вакцинная платформа.
По словам Поповой, данный случай был зарегистрирован в Мексике еще 17 апреля, через неделю заболевший скончался, однако информация об этом пришла лишь спустя два месяца.
Ранее Попова отмечала, что если бы речь шла о вирусе с пандемическим потенциалом, за это время радиус его разлета уже существенно увеличился бы, а в зоне риска оказалось бы множество людей.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.