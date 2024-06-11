https://ria.ru/20240611/poiski-1952116840.html
В Кузбассе нашли живым пропавшего школьника
В Кузбассе нашли живым пропавшего школьника - РИА Новости, 11.06.2024
В Кузбассе нашли живым пропавшего школьника
Пропавшего в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области девятилетнего школьника нашли живым, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T10:12
2024-06-11T10:12
2024-06-11T10:12
происшествия
кемеровская область
ленинск-кузнецкий
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_cbccaa348ba292703e2b7c40081f4033.jpg
КЕМЕРОВО, 11 июн - РИА Новости. Пропавшего в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области девятилетнего школьника нашли живым, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона. Сообщалось, что школьник ушёл с детской площадки 10 июня. Его поисками занимались сотрудники полиции, СК, МЧС, волонтеры. Как отмечает пресс-служба полицейского главка, ранее ребенок не уходил из дома, он не имел при себе телефона. Из особенностей о нем было известно то, что он любит кататься на общественном транспорте. "Полицейскими были размещены ориентировки в общественном транспорте. По одной из них кондуктор автобуса узнала в маленьком пассажире пропавшего мальчика. Женщина сообщила в дежурную часть, и на место незамедлительно прибыли сотрудники уголовного розыска. Оперативники доставили ребенка в отдел полиции, куда также приглашена его мама", сообщили в ведомстве. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Руководство ГУ МВД по Кемеровской области решило поощрить кондуктора за помощь в поисках ребенка.
https://ria.ru/20240603/shkolnitsa-1950269888.html
https://ria.ru/20231010/magadan-1901747342.html
кемеровская область
ленинск-кузнецкий
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05accb95a2c38929d65dd60432825f44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область, ленинск-кузнецкий, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Кузбассе нашли живым пропавшего школьника
ГУ МВД: пропавшего в Кузбассе девятилетнего мальчика нашли живым
КЕМЕРОВО, 11 июн - РИА Новости. Пропавшего в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области девятилетнего школьника нашли живым, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.
Сообщалось, что школьник ушёл с детской площадки 10 июня. Его поисками занимались сотрудники полиции, СК
, МЧС
, волонтеры.
Как отмечает пресс-служба полицейского главка, ранее ребенок не уходил из дома, он не имел при себе телефона. Из особенностей о нем было известно то, что он любит кататься на общественном транспорте.
"Полицейскими были размещены ориентировки в общественном транспорте. По одной из них кондуктор автобуса узнала в маленьком пассажире пропавшего мальчика. Женщина сообщила в дежурную часть, и на место незамедлительно прибыли сотрудники уголовного розыска. Оперативники доставили ребенка в отдел полиции, куда также приглашена его мама", сообщили в ведомстве.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Руководство ГУ МВД по Кемеровской области решило поощрить кондуктора за помощь в поисках ребенка.