https://ria.ru/20240611/poiski-1952116840.html

В Кузбассе нашли живым пропавшего школьника

В Кузбассе нашли живым пропавшего школьника - РИА Новости, 11.06.2024

В Кузбассе нашли живым пропавшего школьника

Пропавшего в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области девятилетнего школьника нашли живым, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T10:12

2024-06-11T10:12

2024-06-11T10:12

происшествия

кемеровская область

ленинск-кузнецкий

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КЕМЕРОВО, 11 июн - РИА Новости. Пропавшего в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области девятилетнего школьника нашли живым, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона. Сообщалось, что школьник ушёл с детской площадки 10 июня. Его поисками занимались сотрудники полиции, СК, МЧС, волонтеры. Как отмечает пресс-служба полицейского главка, ранее ребенок не уходил из дома, он не имел при себе телефона. Из особенностей о нем было известно то, что он любит кататься на общественном транспорте. "Полицейскими были размещены ориентировки в общественном транспорте. По одной из них кондуктор автобуса узнала в маленьком пассажире пропавшего мальчика. Женщина сообщила в дежурную часть, и на место незамедлительно прибыли сотрудники уголовного розыска. Оперативники доставили ребенка в отдел полиции, куда также приглашена его мама", сообщили в ведомстве. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Руководство ГУ МВД по Кемеровской области решило поощрить кондуктора за помощь в поисках ребенка.

https://ria.ru/20240603/shkolnitsa-1950269888.html

https://ria.ru/20231010/magadan-1901747342.html

кемеровская область

ленинск-кузнецкий

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происшествия, кемеровская область, ленинск-кузнецкий, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)