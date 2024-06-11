Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе нашли живым пропавшего школьника - РИА Новости, 11.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:12 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/poiski-1952116840.html
В Кузбассе нашли живым пропавшего школьника
В Кузбассе нашли живым пропавшего школьника - РИА Новости, 11.06.2024
В Кузбассе нашли живым пропавшего школьника
Пропавшего в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области девятилетнего школьника нашли живым, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T10:12
2024-06-11T10:12
происшествия
кемеровская область
ленинск-кузнецкий
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_cbccaa348ba292703e2b7c40081f4033.jpg
КЕМЕРОВО, 11 июн - РИА Новости. Пропавшего в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области девятилетнего школьника нашли живым, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона. Сообщалось, что школьник ушёл с детской площадки 10 июня. Его поисками занимались сотрудники полиции, СК, МЧС, волонтеры. Как отмечает пресс-служба полицейского главка, ранее ребенок не уходил из дома, он не имел при себе телефона. Из особенностей о нем было известно то, что он любит кататься на общественном транспорте. "Полицейскими были размещены ориентировки в общественном транспорте. По одной из них кондуктор автобуса узнала в маленьком пассажире пропавшего мальчика. Женщина сообщила в дежурную часть, и на место незамедлительно прибыли сотрудники уголовного розыска. Оперативники доставили ребенка в отдел полиции, куда также приглашена его мама", сообщили в ведомстве. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Руководство ГУ МВД по Кемеровской области решило поощрить кондуктора за помощь в поисках ребенка.
https://ria.ru/20240603/shkolnitsa-1950269888.html
https://ria.ru/20231010/magadan-1901747342.html
кемеровская область
ленинск-кузнецкий
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05accb95a2c38929d65dd60432825f44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кемеровская область, ленинск-кузнецкий, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Кузбассе нашли живым пропавшего школьника

ГУ МВД: пропавшего в Кузбассе девятилетнего мальчика нашли живым

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Форма сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 11 июн - РИА Новости. Пропавшего в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области девятилетнего школьника нашли живым, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.
Сообщалось, что школьник ушёл с детской площадки 10 июня. Его поисками занимались сотрудники полиции, СК, МЧС, волонтеры.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Пропавшую 31 мая в Кузбассе школьницу нашли живой
3 июня, 19:26
Как отмечает пресс-служба полицейского главка, ранее ребенок не уходил из дома, он не имел при себе телефона. Из особенностей о нем было известно то, что он любит кататься на общественном транспорте.
"Полицейскими были размещены ориентировки в общественном транспорте. По одной из них кондуктор автобуса узнала в маленьком пассажире пропавшего мальчика. Женщина сообщила в дежурную часть, и на место незамедлительно прибыли сотрудники уголовного розыска. Оперативники доставили ребенка в отдел полиции, куда также приглашена его мама", сообщили в ведомстве.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Руководство ГУ МВД по Кемеровской области решило поощрить кондуктора за помощь в поисках ребенка.
Магадан - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Пропавшую в Магадане семилетнюю девочку нашли живой
10 октября 2023, 13:19
 
ПроисшествияКемеровская областьЛенинск-КузнецкийСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала