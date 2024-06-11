https://ria.ru/20240611/pogoda-1952098851.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 11.06.2024
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, кратковременные дожди, местами ливни с грозой, в отдельных районах град и до плюс 25 градусов ожидается в Москве... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T08:03
2024-06-11T08:03
2024-06-11T08:03
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, кратковременные дожди, местами ливни с грозой, в отдельных районах град и до плюс 25 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, кратковременные дожди, местами ливни с грозой, в отдельных районах возможен град. Максимальная температура воздуха в Москве - плюс 23-25, в Подмосковье - 22-27, на юго-востоке - до 30 градусов", - сказал Леус. Он добавил, что ветер в столице будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать, оно составит 740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
https://ria.ru/20240609/pogoda-1951792773.html
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Синоптик Леус: в Москве во вторник ожидаются дожди и до 25 градусов тепла