Рейтинг@Mail.ru
"Принести в жертву": в США рассказали о подарке для России - РИА Новости, 11.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:48 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/podarok-1952259463.html
"Принести в жертву": в США рассказали о подарке для России
"Принести в жертву": в США рассказали о подарке для России - РИА Новости, 11.06.2024
"Принести в жертву": в США рассказали о подарке для России
предположил бывший советник Пентагона — отставной полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T18:48
2024-06-11T18:48
в мире
россия
украина
киев
андрей белоусов
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950322641_75:0:3716:2048_1920x0_80_0_0_4ddc59383903f70e3b86eb55beefc957.jpg
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Россия вновь стала сверхдержавой в результате ошибочной политики США на Украине, предположил бывший советник Пентагона — отставной полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Огромное достижение для администрации Байдена и его друзей, и глупых сторонников в обеих партиях, заседающих в Конгрессе, они сделали Россию снова сверхдержавой", — отметил он.По словам полковника, Запад продолжает проводить провокационную политику. Он пояснил, что Вашингтон использует для этого марионеточный режим в Киеве."Его единственная жизненная миссия заключается в том, чтобы принести в жертву огромное количество украинцев ради того, чтобы нанести как можно больший ущерб России, и, честно говоря, они не смогли нанесли большого ущерба", — резюмировал Макгрегор.В конце мая министр обороны Андрей Белоусов рассказал, что Украина в мае этого года потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.
https://ria.ru/20240611/ukraina-1952216936.html
https://ria.ru/20240611/ukraina-1952185468.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950322641_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1624a1e621499168cc0e0ce9230a0ca4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, андрей белоусов, министерство обороны сша
В мире, Россия, Украина, Киев, Андрей Белоусов, Министерство обороны США
"Принести в жертву": в США рассказали о подарке для России

Макгрегор: Россия вновь стала сверхдержавой благодаря политике США на Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Россия вновь стала сверхдержавой в результате ошибочной политики США на Украине, предположил бывший советник Пентагона — отставной полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
"Огромное достижение для администрации Байдена и его друзей, и глупых сторонников в обеих партиях, заседающих в Конгрессе, они сделали Россию снова сверхдержавой", — отметил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
"Зеленский туда поехал". В Киеве пришли в ужас из-за ситуации в стране
Вчера, 16:18
По словам полковника, Запад продолжает проводить провокационную политику. Он пояснил, что Вашингтон использует для этого марионеточный режим в Киеве.
"Его единственная жизненная миссия заключается в том, чтобы принести в жертву огромное количество украинцев ради того, чтобы нанести как можно больший ущерб России, и, честно говоря, они не смогли нанесли большого ущерба", — резюмировал Макгрегор.
В конце мая министр обороны Андрей Белоусов рассказал, что Украина в мае этого года потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.
Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки Юг ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
"Стерта с лица земли". На Западе забили тревогу из-за ЧП на Украине
Вчера, 14:49
 
В миреРоссияУкраинаКиевАндрей БелоусовМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала