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"Принести в жертву": в США рассказали о подарке для России
"Принести в жертву": в США рассказали о подарке для России - РИА Новости, 11.06.2024
"Принести в жертву": в США рассказали о подарке для России
предположил бывший советник Пентагона — отставной полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T18:48
2024-06-11T18:48
2024-06-11T18:48
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Россия вновь стала сверхдержавой в результате ошибочной политики США на Украине, предположил бывший советник Пентагона — отставной полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Огромное достижение для администрации Байдена и его друзей, и глупых сторонников в обеих партиях, заседающих в Конгрессе, они сделали Россию снова сверхдержавой", — отметил он.По словам полковника, Запад продолжает проводить провокационную политику. Он пояснил, что Вашингтон использует для этого марионеточный режим в Киеве."Его единственная жизненная миссия заключается в том, чтобы принести в жертву огромное количество украинцев ради того, чтобы нанести как можно больший ущерб России, и, честно говоря, они не смогли нанесли большого ущерба", — резюмировал Макгрегор.В конце мая министр обороны Андрей Белоусов рассказал, что Украина в мае этого года потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.
https://ria.ru/20240611/ukraina-1952216936.html
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в мире, россия, украина, киев, андрей белоусов, министерство обороны сша
В мире, Россия, Украина, Киев, Андрей Белоусов, Министерство обороны США
"Принести в жертву": в США рассказали о подарке для России
Макгрегор: Россия вновь стала сверхдержавой благодаря политике США на Украине