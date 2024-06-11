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Украинский пленный рассказал, за что их пытались судить - РИА Новости, 11.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:08 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/plennyy-1952088105.html
Украинский пленный рассказал, за что их пытались судить
Украинский пленный рассказал, за что их пытались судить - РИА Новости, 11.06.2024
Украинский пленный рассказал, за что их пытались судить
Группа плохо подготовленных солдат ВСУ отказалась исполнять приказ командования и не пошла на штурм, за что ее попытались судить, затем расформировали и... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T04:08
2024-06-11T04:08
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
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ГЕНИЧЕСК, 11 июн - РИА Новости. Группа плохо подготовленных солдат ВСУ отказалась исполнять приказ командования и не пошла на штурм, за что ее попытались судить, затем расформировали и перевели в другую часть, сообщил РИА Новости украинский военнопленный Александр Журавель с позывным "Манюня". "Ну там настолько все было плохо, что большинство… ну есть люди, которые боятся оружия, которые ну то есть там, есть чувак, который вообще кинул вместо гранаты чеку. То есть, вообще прям все печально. И нас решили заслать типа на штурмы. Вот. И мы по итогу типа отказались. И типа нас сделали отказниками, что мы все такие плохие. Сказали будут шить дело", - сообщил военнопленный. По словам военнопленного, он и его сослуживцы, отказываясь выполнять приказ украинского командования, апеллировали к тому, что были очень плохо подготовлены и плохо информированы о российских позициях, которые им надо было штурмовать. Украинские военные считали, что суд встанет на их сторону. В конечном итоге, со слов военнопленного, до суда дело не дошло, их штурмовая группа была расформирована, а сами они были переведены в другую часть, в пехоту. Журавель имеет воинскую специальность огнеметчик. В плен сдался 25 мая 2024 года.
https://ria.ru/20240610/vsu-1952071147.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинский пленный рассказал, за что их пытались судить

Пленный Журавель: группу солдат ВСУ попытались судить за отказ идти на штурм

© AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 11 июн - РИА Новости. Группа плохо подготовленных солдат ВСУ отказалась исполнять приказ командования и не пошла на штурм, за что ее попытались судить, затем расформировали и перевели в другую часть, сообщил РИА Новости украинский военнопленный Александр Журавель с позывным "Манюня".
"Ну там настолько все было плохо, что большинство… ну есть люди, которые боятся оружия, которые ну то есть там, есть чувак, который вообще кинул вместо гранаты чеку. То есть, вообще прям все печально. И нас решили заслать типа на штурмы. Вот. И мы по итогу типа отказались. И типа нас сделали отказниками, что мы все такие плохие. Сказали будут шить дело", - сообщил военнопленный.
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По словам военнопленного, он и его сослуживцы, отказываясь выполнять приказ украинского командования, апеллировали к тому, что были очень плохо подготовлены и плохо информированы о российских позициях, которые им надо было штурмовать. Украинские военные считали, что суд встанет на их сторону. В конечном итоге, со слов военнопленного, до суда дело не дошло, их штурмовая группа была расформирована, а сами они были переведены в другую часть, в пехоту.
Журавель имеет воинскую специальность огнеметчик. В плен сдался 25 мая 2024 года.
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