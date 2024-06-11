https://ria.ru/20240611/plennyy-1952088105.html

Украинский пленный рассказал, за что их пытались судить

Украинский пленный рассказал, за что их пытались судить - РИА Новости, 11.06.2024

Украинский пленный рассказал, за что их пытались судить

Группа плохо подготовленных солдат ВСУ отказалась исполнять приказ командования и не пошла на штурм, за что ее попытались судить, затем расформировали и... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T04:08

2024-06-11T04:08

2024-06-11T04:08

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ГЕНИЧЕСК, 11 июн - РИА Новости. Группа плохо подготовленных солдат ВСУ отказалась исполнять приказ командования и не пошла на штурм, за что ее попытались судить, затем расформировали и перевели в другую часть, сообщил РИА Новости украинский военнопленный Александр Журавель с позывным "Манюня". "Ну там настолько все было плохо, что большинство… ну есть люди, которые боятся оружия, которые ну то есть там, есть чувак, который вообще кинул вместо гранаты чеку. То есть, вообще прям все печально. И нас решили заслать типа на штурмы. Вот. И мы по итогу типа отказались. И типа нас сделали отказниками, что мы все такие плохие. Сказали будут шить дело", - сообщил военнопленный. По словам военнопленного, он и его сослуживцы, отказываясь выполнять приказ украинского командования, апеллировали к тому, что были очень плохо подготовлены и плохо информированы о российских позициях, которые им надо было штурмовать. Украинские военные считали, что суд встанет на их сторону. В конечном итоге, со слов военнопленного, до суда дело не дошло, их штурмовая группа была расформирована, а сами они были переведены в другую часть, в пехоту. Журавель имеет воинскую специальность огнеметчик. В плен сдался 25 мая 2024 года.

https://ria.ru/20240610/vsu-1952071147.html

https://ria.ru/20240611/otvet-1952083899.html

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в мире, вооруженные силы украины, украина