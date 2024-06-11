https://ria.ru/20240611/platezhi-1952041797.html
Полная блокировка: Запад готовит новую атаку на российские платежи
Полная блокировка: Запад готовит новую атаку на российские платежи - РИА Новости, 11.06.2024
Полная блокировка: Запад готовит новую атаку на российские платежи
G7 и ЕС обсуждают санкции против банков третьих стран, использующих российский аналог SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений ЦБ. К СПФС подключены 160... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T08:00
2024-06-11T08:00
2024-06-11T08:00
экономика
россия
китай
брикс
swift
евросоюз
андрей костин (банкир)
эльвира набиуллина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155184/24/1551842493_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_b597815e5f82b26eae200fb777335449.jpg
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. G7 и ЕС обсуждают санкции против банков третьих стран, использующих российский аналог SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений ЦБ. К СПФС подключены 160 зарубежных кредитных организаций в 20 государствах. Чем грозит очередная атака Запада и есть ли альтернативы у Москвы и наших крупнейших торговых партнеров — в материале РИА Новости.Взяться за чужоеСПФС запустили еще в 2014-м. В 2023-м объем платежей через эту систему увеличился почти в три раза.Теперь, по информации Bloomberg, Запад решил с этим разобраться.Как уточнили источники агентства, на предстоящем саммите G7 в Италии хотят согласовать комплекс мер по "более эффективному обеспечению соблюдения санкций". И нанести удар по СПФС. Предложения находятся "в стадии разработки"."Едет крыша"СПФС не имеет никакого отношения к США, и, если американцы собираются ее запрещать, это означает, что у них "едет крыша", сказал журналистам в кулуарах ПМЭФ глава ВТБ Андрей Костин.Тем не менее Запад попытается усилить давление на российскую экономику и усложнить приобретение подсанкционных товаров — в особенности высокотехнологичных. Так что санкции против банков третьих стран, скорее всего, введут.Это существенно осложнит международные финансовые операции российским компаниям, торговлю и инвестиции, отмечает Олег Калманович, главный аналитик Neomarkets."Никто не хочет попасть в черный список и быть отключенным от SWIFT — ни Казахстан, ни Киргизия, ни Турция, ни Армения, ни Китай", — указывает Евгений Шатов, партнер Capital Lab.Однако, добавляет аналитик, некоторые страны ЕС выступают против полного запрета СФПС, поскольку это может ухудшить отношения с их торговыми партнерами.Позиция союзников и альтернативыЭксперты обращают внимание на то, что тут многое зависит от позиции третьих стран. Тот, кто останется верным обязательствам, получит определенные преференции в сотрудничестве с Россией после преодоления текущих вызовов, говорит Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.Кроме того, есть и альтернативные варианты расчетов с Китаем, Индией, Турцией. Тем более с участниками Евразийского экономического сообщества."Помимо СПФС от ЦБ, имеются Система быстрых платежей Банка России (СБП), платформа Cyber FT, Finline от Сбербанка, Транзит 2.0 от НРД, а также китайская Система трансграничных межбанковских платежей (CIPS) и индийская межбанковская RuPay от Национальной платежной корпорации (NPCI)", — перечисляет Евгений Шатов.CIPS вполне можно взять за основу — учитывая стратегическое партнерство с Китаем.Перспективы в БРИКССледующий возможный шаг — объединение всех независимых платежных систем в глобальную альтернативу SWIFT. В БРИКС этим занимаются."Цифровые финансовые технологии уже позволяют внедрить системы международных платежей на передовых блокчейн-платформах. Цифровизация российского банковского сектора сегодня, пожалуй, самая передовая в мире", — подчеркивает Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс".В планах — основанная на блокчейне система международных расчетов BRICS Pay. Децентрализованная криптовалютная среда намного сложнее для отслеживания. Это решит проблему вторичных санкций. Эксперты считают, что технологически запустить подобный проект можно уже в следующем году.
https://ria.ru/20240606/sanktsii-1951131151.html
https://ria.ru/20240601/sanktsii-1949814471.html
https://ria.ru/20240130/briks-1924262137.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155184/24/1551842493_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_5393a0d337f56b3f45e89ccdbdd7749a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, брикс, swift, евросоюз, андрей костин (банкир), эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Китай, БРИКС, SWIFT, Евросоюз, Андрей Костин (банкир), Эльвира Набиуллина
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. G7 и ЕС обсуждают санкции против банков третьих стран, использующих российский аналог SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений ЦБ. К СПФС подключены 160 зарубежных кредитных организаций в 20 государствах. Чем грозит очередная атака Запада и есть ли альтернативы у Москвы и наших крупнейших торговых партнеров — в материале РИА Новости.
СПФС запустили еще в 2014-м. В 2023-м объем платежей через эту систему увеличился почти в три раза.
Теперь, по информации Bloomberg, Запад решил с этим разобраться.
Как уточнили источники агентства, на предстоящем саммите G7 в Италии хотят согласовать комплекс мер по "более эффективному обеспечению соблюдения санкций". И нанести удар по СПФС. Предложения находятся "в стадии разработки".
СПФС не имеет никакого отношения к США, и, если американцы собираются ее запрещать, это означает, что у них "едет крыша", сказал журналистам в кулуарах ПМЭФ глава ВТБ Андрей Костин.
Тем не менее Запад попытается усилить давление на российскую экономику и усложнить приобретение подсанкционных товаров — в особенности высокотехнологичных. Так что санкции против банков третьих стран, скорее всего, введут.
Это существенно осложнит международные финансовые операции российским компаниям, торговлю и инвестиции, отмечает Олег Калманович, главный аналитик Neomarkets.
«
"Никто не хочет попасть в черный список и быть отключенным от SWIFT — ни Казахстан, ни Киргизия, ни Турция, ни Армения, ни Китай", — указывает Евгений Шатов, партнер Capital Lab.
Однако, добавляет аналитик, некоторые страны ЕС выступают против полного запрета СФПС, поскольку это может ухудшить отношения с их торговыми партнерами.
Позиция союзников и альтернативы
Эксперты обращают внимание на то, что тут многое зависит от позиции третьих стран. Тот, кто останется верным обязательствам, получит определенные преференции в сотрудничестве с Россией после преодоления текущих вызовов, говорит Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.
Кроме того, есть и альтернативные варианты расчетов с Китаем, Индией, Турцией. Тем более с участниками Евразийского экономического сообщества.
«
"Помимо СПФС от ЦБ, имеются Система быстрых платежей Банка России (СБП), платформа Cyber FT, Finline от Сбербанка, Транзит 2.0 от НРД, а также китайская Система трансграничных межбанковских платежей (CIPS) и индийская межбанковская RuPay от Национальной платежной корпорации (NPCI)", — перечисляет Евгений Шатов.
CIPS вполне можно взять за основу — учитывая стратегическое партнерство с Китаем.
Следующий возможный шаг — объединение всех независимых платежных систем в глобальную альтернативу SWIFT. В БРИКС этим занимаются.
«
"Цифровые финансовые технологии уже позволяют внедрить системы международных платежей на передовых блокчейн-платформах. Цифровизация российского банковского сектора сегодня, пожалуй, самая передовая в мире", — подчеркивает Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс".
В планах — основанная на блокчейне система международных расчетов BRICS Pay. Децентрализованная криптовалютная среда намного сложнее для отслеживания. Это решит проблему вторичных санкций. Эксперты считают, что технологически запустить подобный проект можно уже в следующем году.