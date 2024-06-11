Рейтинг@Mail.ru
Полная блокировка: Запад готовит новую атаку на российские платежи - РИА Новости, 11.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/platezhi-1952041797.html
Полная блокировка: Запад готовит новую атаку на российские платежи
Полная блокировка: Запад готовит новую атаку на российские платежи - РИА Новости, 11.06.2024
Полная блокировка: Запад готовит новую атаку на российские платежи
G7 и ЕС обсуждают санкции против банков третьих стран, использующих российский аналог SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений ЦБ. К СПФС подключены 160... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T08:00
2024-06-11T08:00
экономика
россия
китай
брикс
swift
евросоюз
андрей костин (банкир)
эльвира набиуллина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155184/24/1551842493_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_b597815e5f82b26eae200fb777335449.jpg
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. G7 и ЕС обсуждают санкции против банков третьих стран, использующих российский аналог SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений ЦБ. К СПФС подключены 160 зарубежных кредитных организаций в 20 государствах. Чем грозит очередная атака Запада и есть ли альтернативы у Москвы и наших крупнейших торговых партнеров — в материале РИА Новости.Взяться за чужоеСПФС запустили еще в 2014-м. В 2023-м объем платежей через эту систему увеличился почти в три раза.Теперь, по информации Bloomberg, Запад решил с этим разобраться.Как уточнили источники агентства, на предстоящем саммите G7 в Италии хотят согласовать комплекс мер по "более эффективному обеспечению соблюдения санкций". И нанести удар по СПФС. Предложения находятся "в стадии разработки"."Едет крыша"СПФС не имеет никакого отношения к США, и, если американцы собираются ее запрещать, это означает, что у них "едет крыша", сказал журналистам в кулуарах ПМЭФ глава ВТБ Андрей Костин.Тем не менее Запад попытается усилить давление на российскую экономику и усложнить приобретение подсанкционных товаров — в особенности высокотехнологичных. Так что санкции против банков третьих стран, скорее всего, введут.Это существенно осложнит международные финансовые операции российским компаниям, торговлю и инвестиции, отмечает Олег Калманович, главный аналитик Neomarkets.&quot;Никто не хочет попасть в черный список и быть отключенным от SWIFT — ни Казахстан, ни Киргизия, ни Турция, ни Армения, ни Китай&quot;, — указывает Евгений Шатов, партнер Capital Lab.Однако, добавляет аналитик, некоторые страны ЕС выступают против полного запрета СФПС, поскольку это может ухудшить отношения с их торговыми партнерами.Позиция союзников и альтернативыЭксперты обращают внимание на то, что тут многое зависит от позиции третьих стран. Тот, кто останется верным обязательствам, получит определенные преференции в сотрудничестве с Россией после преодоления текущих вызовов, говорит Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.Кроме того, есть и альтернативные варианты расчетов с Китаем, Индией, Турцией. Тем более с участниками Евразийского экономического сообщества.&quot;Помимо СПФС от ЦБ, имеются Система быстрых платежей Банка России (СБП), платформа Cyber FT, Finline от Сбербанка, Транзит 2.0 от НРД, а также китайская Система трансграничных межбанковских платежей (CIPS) и индийская межбанковская RuPay от Национальной платежной корпорации (NPCI)&quot;, — перечисляет Евгений Шатов.CIPS вполне можно взять за основу — учитывая стратегическое партнерство с Китаем.Перспективы в БРИКССледующий возможный шаг — объединение всех независимых платежных систем в глобальную альтернативу SWIFT. В БРИКС этим занимаются.&quot;Цифровые финансовые технологии уже позволяют внедрить системы международных платежей на передовых блокчейн-платформах. Цифровизация российского банковского сектора сегодня, пожалуй, самая передовая в мире&quot;, — подчеркивает Гузель Проценко, генеральный директор &quot;Альфа-Форекс&quot;.В планах — основанная на блокчейне система международных расчетов BRICS Pay. Децентрализованная криптовалютная среда намного сложнее для отслеживания. Это решит проблему вторичных санкций. Эксперты считают, что технологически запустить подобный проект можно уже в следующем году.
https://ria.ru/20240606/sanktsii-1951131151.html
https://ria.ru/20240601/sanktsii-1949814471.html
https://ria.ru/20240130/briks-1924262137.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Дембинская
Наталья Дембинская
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155184/24/1551842493_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_5393a0d337f56b3f45e89ccdbdd7749a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, китай, брикс, swift, евросоюз, андрей костин (банкир), эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Китай, БРИКС, SWIFT, Евросоюз, Андрей Костин (банкир), Эльвира Набиуллина
Полная блокировка: Запад готовит новую атаку на российские платежи

Запад готовит санкции против российского аналога SWIFT

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. G7 и ЕС обсуждают санкции против банков третьих стран, использующих российский аналог SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений ЦБ. К СПФС подключены 160 зарубежных кредитных организаций в 20 государствах. Чем грозит очередная атака Запада и есть ли альтернативы у Москвы и наших крупнейших торговых партнеров — в материале РИА Новости.

Взяться за чужое

СПФС запустили еще в 2014-м. В 2023-м объем платежей через эту систему увеличился почти в три раза.
Теперь, по информации Bloomberg, Запад решил с этим разобраться.
Как уточнили источники агентства, на предстоящем саммите G7 в Италии хотят согласовать комплекс мер по "более эффективному обеспечению соблюдения санкций". И нанести удар по СПФС. Предложения находятся "в стадии разработки".
Глава ВТБ Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Глава ВТБ жестко прокомментировал желание США ввести санкции против СПФС
6 июня, 18:58

"Едет крыша"

СПФС не имеет никакого отношения к США, и, если американцы собираются ее запрещать, это означает, что у них "едет крыша", сказал журналистам в кулуарах ПМЭФ глава ВТБ Андрей Костин.
Тем не менее Запад попытается усилить давление на российскую экономику и усложнить приобретение подсанкционных товаров — в особенности высокотехнологичных. Так что санкции против банков третьих стран, скорее всего, введут.
Это существенно осложнит международные финансовые операции российским компаниям, торговлю и инвестиции, отмечает Олег Калманович, главный аналитик Neomarkets.
«

"Никто не хочет попасть в черный список и быть отключенным от SWIFT — ни Казахстан, ни Киргизия, ни Турция, ни Армения, ни Китай", — указывает Евгений Шатов, партнер Capital Lab.

Однако, добавляет аналитик, некоторые страны ЕС выступают против полного запрета СФПС, поскольку это может ухудшить отношения с их торговыми партнерами.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
G7 и ЕС обсуждают санкции против банков, использующих СПФС, пишут СМИ
1 июня, 02:19

Позиция союзников и альтернативы

Эксперты обращают внимание на то, что тут многое зависит от позиции третьих стран. Тот, кто останется верным обязательствам, получит определенные преференции в сотрудничестве с Россией после преодоления текущих вызовов, говорит Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.
Кроме того, есть и альтернативные варианты расчетов с Китаем, Индией, Турцией. Тем более с участниками Евразийского экономического сообщества.
«

"Помимо СПФС от ЦБ, имеются Система быстрых платежей Банка России (СБП), платформа Cyber FT, Finline от Сбербанка, Транзит 2.0 от НРД, а также китайская Система трансграничных межбанковских платежей (CIPS) и индийская межбанковская RuPay от Национальной платежной корпорации (NPCI)", — перечисляет Евгений Шатов.

CIPS вполне можно взять за основу — учитывая стратегическое партнерство с Китаем.
Логотип саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Россия обсуждает с БРИКС интеграцию платежных инфраструктур
30 января, 03:45

Перспективы в БРИКС

Следующий возможный шаг — объединение всех независимых платежных систем в глобальную альтернативу SWIFT. В БРИКС этим занимаются.
«

"Цифровые финансовые технологии уже позволяют внедрить системы международных платежей на передовых блокчейн-платформах. Цифровизация российского банковского сектора сегодня, пожалуй, самая передовая в мире", — подчеркивает Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс".

В планах — основанная на блокчейне система международных расчетов BRICS Pay. Децентрализованная криптовалютная среда намного сложнее для отслеживания. Это решит проблему вторичных санкций. Эксперты считают, что технологически запустить подобный проект можно уже в следующем году.
 
ЭкономикаРоссияКитайБРИКСSWIFTЕвросоюзАндрей Костин (банкир)Эльвира Набиуллина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала