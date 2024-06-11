https://ria.ru/20240611/peregovory-1952209972.html

Лавров прокомментировал призывы к началу переговоров с Киевом

Лавров прокомментировал призывы к началу переговоров с Киевом - РИА Новости, 11.06.2024

Лавров прокомментировал призывы к началу переговоров с Киевом

Россия считает неправильным начало переговоров с Киевом "как ни в чем не бывало", как будто притеснения русского языка на Украине и не было, тем более что в... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T15:58

2024-06-11T15:58

2024-06-11T15:58

специальная военная операция на украине

в мире

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сергей лавров

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Россия считает неправильным начало переговоров с Киевом "как ни в чем не бывало", как будто притеснения русского языка на Украине и не было, тем более что в ходе неафишированных контактов с западными странами стало ясно, что они поощряют сохранение власти на Украине такой, какая она есть сегодня, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Когда товарищи наши в разных странах от чистого сердца предлагают переговорные процессы, иногда звучит - ну давайте сейчас просто остановим боевые действия и начнем разговаривать. А разве требование соблюдать права любого национального меньшинства, тем более такого крупного, как русский, на Украине является искусственным предварительным условием? Я так не считаю. Надо вернуть украинский режим в правовое поле, в котором живут все в мире ответственные люди и члены мирового сообщества", - сказал Лавров на пресс-конференции. "Просто так оставить эту ситуацию и сесть за стол переговоров как ни в чем не бывало - неправильно. Тем более что никто на Западе, у нас были некоторые неафишированные контакты, не желает замечать этого нацистского, русофобского порядка, который этот режим создает, более того, поощряет сохранение именно такого характера украинского государства", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20240505/lavrov-1944022629.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, киев, сергей лавров