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Источник оценил возможность возобновления переговоров по Украине - РИА Новости, 11.06.2024
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09:44 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/peregovory-1952112106.html
Источник оценил возможность возобновления переговоров по Украине
Источник оценил возможность возобновления переговоров по Украине - РИА Новости, 11.06.2024
Источник оценил возможность возобновления переговоров по Украине
Предпосылок для возобновления стамбульского переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта на данный момент нет, Анкара не видит готовности... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T09:44
2024-06-11T09:44
в мире
россия
украина
киев
реджеп тайип эрдоган
владимир зеленский
владимир путин
верховная рада украины
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АНКАРА, 11 июн – РИА Новости. Предпосылок для возобновления стамбульского переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта на данный момент нет, Анкара не видит готовности сторон сесть за стол, заявил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице, комментируя возможность возобновления переговоров. Турция внимательно следит за ситуацией на Украине, призывает стороны вернуться к переговорам, заявлял ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, односторонние мирные инициативы по Украине без участия России имеют небольшой шанс на успех. "Для возобновления переговоров нужны предпосылки. На данный момент их нет. Что касается инициатив, то господин президент (Реджеп Тайип Эрдоган) при каждой возможности подчёркивает готовность Турции к любому посредничеству. Но готовности сторон сесть за стол переговоров сейчас не видим", - заявил собеседник агентства. В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать". В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией — издал такой указ. Путин неоднократно заявлял, что Россия никогда не отказывалась от переговоров. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240606/perinchek-1950869415.html
https://ria.ru/20240411/ukraina-1939272452.html
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в мире, россия, украина, киев, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский, владимир путин, верховная рада украины
В мире, Россия, Украина, Киев, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Верховная Рада Украины
Источник оценил возможность возобновления переговоров по Украине

В Турции не видят предпосылок для возобновления переговоров по Украине

© iStock.com / murat4artВид на Девичью башню и круизные лайнеры в Стамбуле, Турция
Вид на Девичью башню и круизные лайнеры в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© iStock.com / murat4art
Вид на Девичью башню и круизные лайнеры в Стамбуле, Турция. Архивное фото
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АНКАРА, 11 июн – РИА Новости. Предпосылок для возобновления стамбульского переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта на данный момент нет, Анкара не видит готовности сторон сесть за стол, заявил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице, комментируя возможность возобновления переговоров.
Турция внимательно следит за ситуацией на Украине, призывает стороны вернуться к переговорам, заявлял ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, односторонние мирные инициативы по Украине без участия России имеют небольшой шанс на успех.
Турецкий политик Догу Перинчек - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Турецкий политик призвал бороться с попытками сорвать переговоры по Украине
6 июня, 07:13
"Для возобновления переговоров нужны предпосылки. На данный момент их нет. Что касается инициатив, то господин президент (Реджеп Тайип Эрдоган) при каждой возможности подчёркивает готовность Турции к любому посредничеству. Но готовности сторон сесть за стол переговоров сейчас не видим", - заявил собеседник агентства.
В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".
В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией — издал такой указ. Путин неоднократно заявлял, что Россия никогда не отказывалась от переговоров.
Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Вид на Девичью башню и круизные лайнеры в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Источник заявил о влиянии стамбульского процесса на переговоры по Украине
11 апреля, 10:32
 
В миреРоссияУкраинаКиевРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВерховная Рада Украины
 
 
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