https://ria.ru/20240611/pensiya-1952176975.html
Эксперт оценил влияние индексации пенсий на занятость пенсионеров
Эксперт оценил влияние индексации пенсий на занятость пенсионеров - РИА Новости, 11.06.2024
Эксперт оценил влияние индексации пенсий на занятость пенсионеров
Возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам поспособствует желанию остаться на рабочем месте подольше, считает ведущий научный сотрудник Института... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T14:19
2024-06-11T14:19
2024-06-11T14:20
общество
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792966595_0:0:2926:1646_1920x0_80_0_0_85299578384fee44151dcf0741c7a233.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам поспособствует желанию остаться на рабочем месте подольше, считает ведущий научный сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. Президент России Владимир Путин в выступлении на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в конце прошлой недели поручил принять закон об индексации пенсий работающим пенсионерам в весеннюю сессию Госдумы. "Средний размер пенсий работающих пенсионеров в апреле этого года составлял 17484 рублей, это более чем на четыре тысячи рублей ниже, чем у неработающих пенсионеров… Возвращение индексации, конечно, повлияет на их занятость, однако эффект будет достаточно ограниченным. Мне кажется, скорее, это может способствовать тому, что пожилые будут дольше оставаться на обычных рабочих местах и не стремиться уходить с рынка труда", - сказал Ляшок РИА Новости. Он объяснил, что сложно дать точную оценку численности нелегально работающих пенсионеров. Примерно 1,5-2 миллиона пенсионеров сегодня работают в некоропоративном секторе - то есть не на юридическое лицо и не в рамках трудового договора. Часть из них может работать в теневом режиме, полагает эксперт.
https://ria.ru/20240610/mishustin-1951977806.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792966595_28:0:2757:2047_1920x0_80_0_0_9b18d26a410884f64650acb21ed27552.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин
Эксперт оценил влияние индексации пенсий на занятость пенсионеров
Эксперт Ляшок: возвращение индексации пенсий повлияет на желание работать дольше
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам поспособствует желанию остаться на рабочем месте подольше, считает ведущий научный сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.
Президент России Владимир Путин в выступлении на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в конце прошлой недели поручил принять закон об индексации пенсий работающим пенсионерам в весеннюю сессию Госдумы.
«
"Средний размер пенсий работающих пенсионеров в апреле этого года составлял 17484 рублей, это более чем на четыре тысячи рублей ниже, чем у неработающих пенсионеров… Возвращение индексации, конечно, повлияет на их занятость, однако эффект будет достаточно ограниченным. Мне кажется, скорее, это может способствовать тому, что пожилые будут дольше оставаться на обычных рабочих местах и не стремиться уходить с рынка труда", - сказал Ляшок РИА Новости.
Он объяснил, что сложно дать точную оценку численности нелегально работающих пенсионеров. Примерно 1,5-2 миллиона пенсионеров сегодня работают в некоропоративном секторе - то есть не на юридическое лицо и не в рамках трудового договора. Часть из них может работать в теневом режиме, полагает эксперт.