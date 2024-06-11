https://ria.ru/20240611/pensiya-1952176975.html

Эксперт оценил влияние индексации пенсий на занятость пенсионеров

Эксперт оценил влияние индексации пенсий на занятость пенсионеров - РИА Новости, 11.06.2024

Эксперт оценил влияние индексации пенсий на занятость пенсионеров

Возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам поспособствует желанию остаться на рабочем месте подольше, считает ведущий научный сотрудник Института... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T14:19

2024-06-11T14:19

2024-06-11T14:20

общество

владимир путин

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам поспособствует желанию остаться на рабочем месте подольше, считает ведущий научный сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. Президент России Владимир Путин в выступлении на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в конце прошлой недели поручил принять закон об индексации пенсий работающим пенсионерам в весеннюю сессию Госдумы. "Средний размер пенсий работающих пенсионеров в апреле этого года составлял 17484 рублей, это более чем на четыре тысячи рублей ниже, чем у неработающих пенсионеров… Возвращение индексации, конечно, повлияет на их занятость, однако эффект будет достаточно ограниченным. Мне кажется, скорее, это может способствовать тому, что пожилые будут дольше оставаться на обычных рабочих местах и не стремиться уходить с рынка труда", - сказал Ляшок РИА Новости. Он объяснил, что сложно дать точную оценку численности нелегально работающих пенсионеров. Примерно 1,5-2 миллиона пенсионеров сегодня работают в некоропоративном секторе - то есть не на юридическое лицо и не в рамках трудового договора. Часть из них может работать в теневом режиме, полагает эксперт.

https://ria.ru/20240610/mishustin-1951977806.html

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общество, владимир путин