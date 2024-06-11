Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил влияние индексации пенсий на занятость пенсионеров - РИА Новости, 11.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 11.06.2024 (обновлено: 14:20 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/pensiya-1952176975.html
Эксперт оценил влияние индексации пенсий на занятость пенсионеров
Эксперт оценил влияние индексации пенсий на занятость пенсионеров - РИА Новости, 11.06.2024
Эксперт оценил влияние индексации пенсий на занятость пенсионеров
Возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам поспособствует желанию остаться на рабочем месте подольше, считает ведущий научный сотрудник Института... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T14:19
2024-06-11T14:20
общество
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792966595_0:0:2926:1646_1920x0_80_0_0_85299578384fee44151dcf0741c7a233.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам поспособствует желанию остаться на рабочем месте подольше, считает ведущий научный сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. Президент России Владимир Путин в выступлении на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в конце прошлой недели поручил принять закон об индексации пенсий работающим пенсионерам в весеннюю сессию Госдумы. "Средний размер пенсий работающих пенсионеров в апреле этого года составлял 17484 рублей, это более чем на четыре тысячи рублей ниже, чем у неработающих пенсионеров… Возвращение индексации, конечно, повлияет на их занятость, однако эффект будет достаточно ограниченным. Мне кажется, скорее, это может способствовать тому, что пожилые будут дольше оставаться на обычных рабочих местах и не стремиться уходить с рынка труда", - сказал Ляшок РИА Новости. Он объяснил, что сложно дать точную оценку численности нелегально работающих пенсионеров. Примерно 1,5-2 миллиона пенсионеров сегодня работают в некоропоративном секторе - то есть не на юридическое лицо и не в рамках трудового договора. Часть из них может работать в теневом режиме, полагает эксперт.
https://ria.ru/20240610/mishustin-1951977806.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792966595_28:0:2757:2047_1920x0_80_0_0_9b18d26a410884f64650acb21ed27552.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин
Общество, Владимир Путин
Эксперт оценил влияние индексации пенсий на занятость пенсионеров

Эксперт Ляшок: возвращение индексации пенсий повлияет на желание работать дольше

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЖенщины на скамейке в парке "Цветник" в Пятигорске
Женщины на скамейке в парке Цветник в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Женщины на скамейке в парке "Цветник" в Пятигорске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам поспособствует желанию остаться на рабочем месте подольше, считает ведущий научный сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.
Президент России Владимир Путин в выступлении на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в конце прошлой недели поручил принять закон об индексации пенсий работающим пенсионерам в весеннюю сессию Госдумы.
«
"Средний размер пенсий работающих пенсионеров в апреле этого года составлял 17484 рублей, это более чем на четыре тысячи рублей ниже, чем у неработающих пенсионеров… Возвращение индексации, конечно, повлияет на их занятость, однако эффект будет достаточно ограниченным. Мне кажется, скорее, это может способствовать тому, что пожилые будут дольше оставаться на обычных рабочих местах и не стремиться уходить с рынка труда", - сказал Ляшок РИА Новости.
Он объяснил, что сложно дать точную оценку численности нелегально работающих пенсионеров. Примерно 1,5-2 миллиона пенсионеров сегодня работают в некоропоративном секторе - то есть не на юридическое лицо и не в рамках трудового договора. Часть из них может работать в теневом режиме, полагает эксперт.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ. 10 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Мишустин: индексация пенсий работающим пенсионерам должна идти без сбоев
10 июня, 15:53
 
ОбществоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала