https://ria.ru/20240611/patriot-1952296048.html

Белый дом отказался подтвердить данные о передаче Patriot Украине

Белый дом отказался подтвердить данные о передаче Patriot Украине - РИА Новости, 11.06.2024

Белый дом отказался подтвердить данные о передаче Patriot Украине

Представитель Белого дома Джон Кирби в пятницу отказался подтвердить достоверность сведений о готовящейся передаче Украине дополнительных зенитных ракетных... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T23:02

2024-06-11T23:02

2024-06-11T23:02

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ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Представитель Белого дома Джон Кирби в пятницу отказался подтвердить достоверность сведений о готовящейся передаче Украине дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot. "Нет, я не готов это подтвердить", - сказал Кирби, отвечая на вопрос о том, действительно ли Украина получит новые комплексы данного типа в ближайшие несколько дней. Ранее в тот же день Владимир Зеленский заявил, что, согласно ожиданиям Киева, в ближайшее время западные партнеры примут решение о передаче "еще 2-3 систем противовоздушной обороны". Между тем, российская сторона неоднократно подчеркивала, что поставка Западом новых вооружений Киеву лишь затягивают украинский конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.

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в мире, украина, киев, джон кирби, владимир зеленский