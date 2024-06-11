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Белый дом отказался подтвердить данные о передаче Patriot Украине
Белый дом отказался подтвердить данные о передаче Patriot Украине - РИА Новости, 11.06.2024
Белый дом отказался подтвердить данные о передаче Patriot Украине
Представитель Белого дома Джон Кирби в пятницу отказался подтвердить достоверность сведений о готовящейся передаче Украине дополнительных зенитных ракетных... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T23:02
2024-06-11T23:02
2024-06-11T23:02
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ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Представитель Белого дома Джон Кирби в пятницу отказался подтвердить достоверность сведений о готовящейся передаче Украине дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot. "Нет, я не готов это подтвердить", - сказал Кирби, отвечая на вопрос о том, действительно ли Украина получит новые комплексы данного типа в ближайшие несколько дней. Ранее в тот же день Владимир Зеленский заявил, что, согласно ожиданиям Киева, в ближайшее время западные партнеры примут решение о передаче "еще 2-3 систем противовоздушной обороны". Между тем, российская сторона неоднократно подчеркивала, что поставка Западом новых вооружений Киеву лишь затягивают украинский конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html
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в мире, украина, киев, джон кирби, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Джон Кирби, Владимир Зеленский
Белый дом отказался подтвердить данные о передаче Patriot Украине
Белый дом отказался подтвердить данные о передаче дополнительных Patriot Украине