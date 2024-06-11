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В Омской области подростки осквернили памятник воинам Великой Отечественной - РИА Новости, 11.06.2024
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09:44 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/pamyatnik-1952110536.html
В Омской области подростки осквернили памятник воинам Великой Отечественной
В Омской области подростки осквернили памятник воинам Великой Отечественной - РИА Новости, 11.06.2024
В Омской области подростки осквернили памятник воинам Великой Отечественной
В Омской области возбуждено уголовное дело об осквернении памятника воинам Великой Отечественной войны, задержаны двое 17-летних парней, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T09:44
2024-06-11T09:44
происшествия
омская область
россия
исилькульский район
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ОМСК, 11 июн — РИА Новости. В Омской области возбуждено уголовное дело об осквернении памятника воинам Великой Отечественной войны, задержаны двое 17-летних парней, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК России по Омской области. По версии следствия, в селе Медвежье Исилькульского района Омской области краской были нанесены оскорбительные надписи и нецензурные символы на памятник воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. "В ходе следствия были установлены личности злоумышленников, которыми оказались двое 17-летних друзей. Подозреваемые задержаны в течение суток. При допросе выяснилось, что надписи были сделаны с помощью баллончика с краской, оставшейся после ремонта мотоцикла", - сообщили в пресс-службе. Задержанный молодой человек рассказал, что они хотели пошутить, потом один пытался стереть надписи с помощью бензина, но у него не получилось. Точный мотив выясняется. Молодым людям грозит до пяти лет лишения свободы.
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происшествия, омская область, россия, исилькульский район
Происшествия, Омская область, Россия, Исилькульский район
В Омской области подростки осквернили памятник воинам Великой Отечественной

В омском селе два 17-летних подростка нанесли краской надписи на памятник воинам

© Фото : УМВД России по Омской областиОскверненный мемориал погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны в Омске
Оскверненный мемориал погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны в Омске - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© Фото : УМВД России по Омской области
Оскверненный мемориал погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны в Омске
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ОМСК, 11 июн — РИА Новости. В Омской области возбуждено уголовное дело об осквернении памятника воинам Великой Отечественной войны, задержаны двое 17-летних парней, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК России по Омской области.
По версии следствия, в селе Медвежье Исилькульского района Омской области краской были нанесены оскорбительные надписи и нецензурные символы на памятник воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны.
«
"В ходе следствия были установлены личности злоумышленников, которыми оказались двое 17-летних друзей. Подозреваемые задержаны в течение суток. При допросе выяснилось, что надписи были сделаны с помощью баллончика с краской, оставшейся после ремонта мотоцикла", - сообщили в пресс-службе.
Задержанный молодой человек рассказал, что они хотели пошутить, потом один пытался стереть надписи с помощью бензина, но у него не получилось. Точный мотив выясняется. Молодым людям грозит до пяти лет лишения свободы.
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ПроисшествияОмская областьРоссияИсилькульский район
 
 
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