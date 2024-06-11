https://ria.ru/20240611/pamyatnik-1952110536.html

В Омской области подростки осквернили памятник воинам Великой Отечественной

В Омской области подростки осквернили памятник воинам Великой Отечественной - РИА Новости, 11.06.2024

В Омской области подростки осквернили памятник воинам Великой Отечественной

В Омской области возбуждено уголовное дело об осквернении памятника воинам Великой Отечественной войны, задержаны двое 17-летних парней, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T09:44

2024-06-11T09:44

2024-06-11T09:44

происшествия

омская область

россия

исилькульский район

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ОМСК, 11 июн — РИА Новости. В Омской области возбуждено уголовное дело об осквернении памятника воинам Великой Отечественной войны, задержаны двое 17-летних парней, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК России по Омской области. По версии следствия, в селе Медвежье Исилькульского района Омской области краской были нанесены оскорбительные надписи и нецензурные символы на памятник воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. "В ходе следствия были установлены личности злоумышленников, которыми оказались двое 17-летних друзей. Подозреваемые задержаны в течение суток. При допросе выяснилось, что надписи были сделаны с помощью баллончика с краской, оставшейся после ремонта мотоцикла", - сообщили в пресс-службе. Задержанный молодой человек рассказал, что они хотели пошутить, потом один пытался стереть надписи с помощью бензина, но у него не получилось. Точный мотив выясняется. Молодым людям грозит до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240407/delo-1938332002.html

омская область

россия

исилькульский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, омская область, россия, исилькульский район